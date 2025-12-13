Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
belleza

Esta máscara de ojos con peso elevará el nivel de tu descanso asegurando un sueño profundo sin rastro de luz

Diseñada para adaptarse a la forma de tu cabeza, ofrece comodidad en cualquier postura, mientras ejerce una ligera presión relajante sobre el rostro

máscara de ojos con peso
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Ir a los comentarios

Dormir bien es muy importante para la salud física y mental. A todos nos pasa que, si no descansamos correctamente, nos cuesta más afrontar el día con energía y, al sentir el cuerpo cansado, nos mostramos más irascibles.

Descansar mal puede deberse a diferentes factores. Por ejemplo, algunas personas necesitan que la habitación esté totalmente a oscuras a la hora de irse a dormir, ya que la mínima luz puede llegar a alterarles el sueño. O, por otro lado, también está el caso de las personas que se te tumban en la cama y empiezan a dar vueltas pensando en todo lo que tienen que hacer al día siguiente.

Para estos casos, desde EL PAÍS Escaparate tenemos la solución. ¿Alguna vez has utilizado un antifaz para dormir? Este que te presentamos hoy seguro que no se parece en nada a los que hayas podido probar. Se trata de una máscara de ojos con peso de la marca Siesta: tiene un diseño opaco para que no se filtre la luz y la sensación de peso suave te ayudará a relajarte y dormir mejor.

Presión terapéutica para una relajación profunda

Esta máscara con peso aplica una presión suave y constante sobre puntos clave del rostro para ayudar a calmar el sistema nervioso, aliviar el estrés diario y reducir la ansiedad. Si te cuesta dormirte y eres una persona nerviosa, es perfecto como relajante para irte a la cama sin tener que utilizar medicamentos, ya que su peso suave ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.

“Este antifaz me ha sorprendido para bien. La sensación de peso es suave y relajante, no resulta molesto, y realmente ayuda a desconectar y dormir mejor. La tela es acolchada y transpirable, así que no da calor durante la noche”, comenta una usuaria después de probarlo.

máscara de ojos con peso
Diseño opaco que bloquea completamente la luz

A diferencia de otros antifaces para dormir, este de Siesta es opaco y bloquea totalmente la luz para asegurar un descanso profundo. De esta forma, crea un entorno ideal para descansar, ya sea por la noche o durante la siesta.

Asimismo, también sirve como un accesorio de viaje, ya que la puedes utilizar para dormir en el avión o en el tren. Esta máscara ayuda al descanso en trayectos largos y es eficaz incluso en ambientes con mucha luz.

Máscara de ojos con peso
Tejido suave y transpirable

Ofrece comodidad durante toda la noche para garantizar un descanso profundo sin interrupciones. Está fabricada con materiales acolchados y ligeros que permiten la circulación del aire, evitando que se acumule sudor o calor. Por tanto, es apta para pieles sensibles y se puede usar durante toda la noche sin molestias.

Por otro lado, su diseño incluye una suave cinta elástica ajustable que se adapta a diferentes tamaños de cabeza sin apretar. De esta forma, no deja marcas y te permite dormir de lado o boca arriba sin incomodarte al cambiar de postura.

Máscara de ojos con peso
Preguntas frecuentes sobre esta máscara de ojos con peso

¿Se puede lavar?

Sí, se puede lavar, pero se recomienda un lavado suave para evitar dañar los materiales acolchados.

¿Es cómoda para usarla durante muchas horas? Por ejemplo, en un viaje.

Sí, el antifaz es cómodo y se puede usar durante largos periodos. Este antifaz es suave, agradable al tacto y no presiona demasiado los ojos ni las cejas.

¿En qué colores está disponible?

Puedes elegir entre el color azul marino, morado o rosa.

¿Cómo es su envoltorio?

Cada máscara de ojos viene en una caja elegante, por lo que puede ser el regalo perfecto para estas Navidades.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de diciembre de 2025.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
