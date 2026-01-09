Trump logra enterrar una ley para ampliar la reserva de la tribu de Florida que se opuso a Alligator Alcatraz

El Congreso no consigue anular el veto del presidente a una ley bipartidista que buscaba ceder territorios a los Miccosukee y destinar fondos para prevenir inundaciones en los Everglades

Una propuesta de ley para ampliar el territorio de la reserva de la tribu Miccosukee de Florida, que demandó al Gobierno de Donald Trump por la apertura del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz en los Everglades, naufragó este jueves tras recibir el veto del presidente y el fracaso del Congreso para anularlo. La iniciativa bipartidista obtuvo un respaldo abrumador en ambas cámaras antes del veto presidencial, pero se desplomó esta tarde cuando los republicanos cerraron filas con Trump en la votación para intentar revertir su decisión. Solo 24 legisladores republicanos votaron a favor.

Los congresistas anular el veto del presidente, una maniobra poco habitual en el Congreso de mayoría republicana que ha respaldado de forma abrumadora la agenda del presidente, con contadas excepciones, como para divulgar los archivos de Jeffrey Epstein. Para anular un veto presidencial, ambas cámaras necesitan una mayoría de dos tercios de votos.

El proyecto de ley H.R. 504, presentado por el republicano de Miami Carlos Giménez —un firme partidario de Trump—, buscaba ampliar el territorio de la reserva Miccosukee al incorporar el campamento Osceola, una zona residencial dentro del Parque Nacional de los Everglades, así como destinar 14 millones de dólares para mitigar las inundaciones en la zona.

Trump bloqueó la propuesta señalando que “la tribu Miccosukee ha buscado activamente obstaculizar políticas migratorias razonables que el pueblo estadounidense respaldó de manera decisiva cuando fui elegido”.

“Mi Administración está comprometida a evitar que los contribuyentes estadounidenses financien proyectos de intereses especiales, especialmente aquellos que no están alineados con la política de mi Administración de expulsar del país a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales violentos”, escribió Trump en su veto.

La tribu expresó su “decepción” tras conocer que Trump había bloqueado una medida que “reflejaba años de trabajo bipartidista y tenía como objetivo aclarar el estatus de las tierras y respaldar protecciones básicas para los miembros de la tribu que han vivido en esta zona durante generaciones”.

“Nunca hemos buscado obstaculizar la agenda migratoria del presidente. Por el contrario, hemos tomado medidas para garantizar que se lleve a cabo la debida diligencia ambiental necesaria para proteger las inversiones federales en restauración”, dijo la tribu en un comunicado donde también señaló que Billy Cypress, quien fue jefe la tribu por 26 años y falleció en febrero pasado, había mantenido una amistad con Trump y fue “uno de los primeros partidarios de su campaña en 2016”.

Donald Trump en Florida, el 3 de enero. Molly Riley (White House)

Los Miccosukee fueron una pieza clave en el litigio contra el Gobierno que llevó a una jueza federal a ordenar el cierre de Alligator Alcatraz en agosto. La demanda, que presentaron en junio Friends of the Everglades y otros grupos medioambientalistas, sostiene que el centro se construyó sin consulta pública ni evaluación ambiental, en violación de leyes federales. La tribu se sumó en julio, alegando que la instalación causaría daños irreparables al ecosistema, que consideran su territorio ancestral, y amenaza directamente a sus comunidades. El Gobierno apeló el fallo y el litigio continúa en la corte de apelaciones, mientras el centro sigue operando.

Alligator Alcatraz fue levantado en apenas ocho días a finales de junio sobre la pista del antiguo aeropuerto Dade-Collier, en la reserva ecológica de Big Cypress en los Everglades, una zona de alta sensibilidad ambiental, y comenzó a recibir detenidos casi enseguida tras una visita de respaldo de Trump. Según las autoridades, podría albergar hasta 5.000 personas. El centro ha sido señalado por organismos de derechos humanos por pésimas condiciones, tratos inhumanos y falta de acceso a recursos legales de los detenidos.

La tribu sostiene que la contaminación del centro, que está ubicado a menos de 20 kilómetros de sus comunidades, amenaza directamente al 80% de las viviendas, dos escuelas y el edificio del gobierno tribal, y que el ruido, el tráfico y la iluminación perturban la fauna y bloquean el acceso a sitios tradicionales de caza y recolección.

Este jueves, los grupos de protección al medio ambiente que demandaron al Gobierno anunciaron que la apelación sigue avanzando en la corte y que habían solicitado añadir al caso información que alega que el Gobierno federal y el Estado de Florida “colaboraron estrechamente en esta instalación desde el inicio” y ocultaron información.

​​”Este centro de detención fue planeado en secreto, construido en secreto y operado en secreto, ocultando impactos devastadores sobre la Reserva Nacional Big Cypress y los Everglades", dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en un comunicado. “Es vergonzoso que este centro de detención haya seguido operando durante más de seis meses, filtrando contaminación en los frágiles humedales de Big Cypress”.

La presencia de los Miccosukee en los Everglades se remonta a siglos, pero desde los años sesenta la tribu ha administrado tierras en el norte del Parque Nacional bajo la autorización del Gobierno federal. En 1998, el Congreso estableció el Área Reservada Miccosukee como territorio indígena, otorgando a la tribu el uso exclusivo y gobierno de esas tierras. Sin embargo, el campamento Osceola —construido en la década de 1930 y donde se realizan recorridos en aerodeslizador y otras actividades— quedó excluido de esa designación.

Manifestantes en la entrada de Alligator Alcatraz, en agosto de 2025. Eva Marie UZCATEGUI

Los Everglades son un complejo ecosistema de pantanos, marismas y manglares que transporta agua desde el lago Okeechobee, en el centro de la península, hasta la bahía de Florida. El llamado “río de hierba” juega un papel fundamental en la reserva de agua en la región, cuyo flujo natural se ha visto afectado por la agricultura y la urbanización, y desde hace décadas se llevan a cabo esfuerzos para restaurarlo.

El presidente también vetó otra propuesta de ley que buscaba otorgar más de 1.000 millones de dólares a Colorado para un proyecto de agua potable, y el intento de los legisladores de anularlo falló igualmente este jueves. Los demócratas acusaron a Trump de utilizar el veto como represalia por el encarcelamiento de Tina Peters, una funcionaria del departamento de elecciones local que fue hallada culpable de manipular máquinas de votación en las elecciones presidenciales de 2020.