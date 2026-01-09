La Cofepris y Nestlé alertan por leche de fórmula contaminada: marcas afectadas y qué hacer

La alerta sanitaria incluye cuatro lotes de leche de fórmula especial para lactantes con necesidades especiales de alimentación

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria urgente para informar sobre el retiro del mercado de cuatro lotes de leche de fórmula para bebés de la marca Nestlé debido a un grave riesgo de contaminación.

La advertencia llega luego de que Nestlé notificara “la posible presencia de cereulida en algunos lotes específicos de leche de fórmula, por lo que hemos decidido retirarlos voluntariamente como medida preventiva”. México es parte de los 37 países —la mayoría europeos, pero también en otras partes del globo, como Australia, Brasil y China— que hasta al momento han emitido alertas sanitarias por los productos.

Cofepris ha detallado que la toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus estaría presente en un ingrediente utilizado en la fabricación de los productos implicados, los cuales fueron importados de Europa. La bacteria puede causar desde problemas gastrointestinales severos (como náuseas, vómitos y diarrea) hasta intoxicaciones más graves en personas vulnerables como los lactantes.

Marcas y lotes afectados

En su alerta sanitaria, la Cofepris ha urgido a madres, padres y personas cuidadoras a revisar de inmediato cualquier lata de fórmula en su posesión para verificar si corresponde a los lotes afectados, que son exclusivamente los siguientes:

NAN Alfamino

Lote 52030017Y2, caducidad 22/07/2027

Lote 52040017Y1, caducidad 23/07/2027

Alfamino

Lote 51060017Y2, caducidad 30/04/2027

Lote 51070017Y1, caducidad 30/04/2027

Las fórmulas afectadas están diseñadas para lactantes con necesidades especiales de alimentación y son recomendadas, según el etiquetado, desde el nacimiento. Las autoridades han aclarado que los demás productos de las mismas marcas, siempre que no correspondan a los lotes señalados, no están incluidos en la alerta y se consideran seguros conforme a los estándares vigentes.

Qué hacer

Cofepris ha establecido un protocolo para guiar a las personas consumidoras y proteger de la salud de los lactantes. Si usted identifica que posee uno de los productos de los lotes afectados, debe seguir estas indicaciones: