Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
BELLEZA

Esta crema coreana es el mejor aliado para pieles secas: hidratación intensa y efecto ‘glass skin’

Aporta elasticidad, luminosidad y suavidad a través de una fórmula con agua de arroz y ginseng

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre una crema hidratante coreana.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Desde los productos Yepoda hasta la BB Cream Erborian, el arte del cuidado coreano ha conquistado todos los rincones del mundo y ya se considera un verdadero culto dentro del universo de belleza. Numerosas marcas con sello k-beauty se han ganado su fama con derecho propio. Uno de esos casos es Beauty of Joseon.

Junto a su protector solar superventas, esta crema ultrahidratante y nutritiva se posiciona como uno de los productos estrella de la marca y destaca por su poder transformador. Especialmente indicada para pieles secas y sensibles, se puede conseguir rebajada en Amazon, donde acumula más de 6.000 reviews y una puntuación perfecta por parte del 75% de los usuarios.

40% de descuento.

Esta crema hidratante coreana​ deja un efecto piel de cristal.
COMPRA EN AMAZON

El cambio que experimenta la piel

Hidratación, equilibrio, brillo, unificación y elasticidad: estos son los principales beneficios que promete, por lo que también se convierte en un gran aliado cosmético para las pieles maduras.

Con aplicación por la mañana y por la noche, su textura cremosa, ligera y de rápida absorción aporta frescura sin dejar una sensación pegajosa. El resultado es el deseado efecto glass skin: un cutis suave, terso y radiante.

40% de descuento.

Esta crema hidratante coreana​ está rebajada en Amazon.
COMPRA EN AMAZON

El éxito detrás de su fórmula

El gran secreto a voces es que las coreanas tienen la mejor piel. ¿Cuál es el elixir? Sus fórmulas.

Esta loción destaca por una combinación de activos altamente eficaces: agua de salvado de arroz, conocida como “agua de belleza”, que hidrata y nutre en profundidad; esencia de ginseng, con propiedades antioxidantes y revitalizantes; niacinamida, que mejora la uniformidad del tono; escualano, que refuerza la barrera cutánea; ácido hialurónico, experto en retener la humedad y aportar un efecto relleno; ceramidas, esenciales para fortalecer la función barrera; y adenosina, que ayuda a suavizar y mejorar la textura de la piel.

40% de descuento.

Esta crema hidratante coreana​ es una de las más vendidas de Beauty Of Joseon.
COMPRA EN AMAZON

Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos.

AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

