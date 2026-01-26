Un 46% de descuento en la crema coreana antiedad con colágeno marino y efecto lifting que hidrata en profundidad

Por solo 16 euros, consigue una piel firme y radiante con esta crema de Mizon, una de las mejores marcas de cosmética coreana

En EL PAÍS Escaparate hemos hablado en repetidas ocasiones sobre la cosmética coreana, conocida por su función preventiva, el uso de ingredientes naturales y sus excelentes resultados. Hoy, en nuestra búsqueda diaria de chollos y productos al mejor precio, hemos encontrado esta crema coreana de Mizon, con un 46% de descuento, que no puedes dejar escapar. Con colágeno marino y efecto lifting, hidrata en profundidad, mejora la textura y reduce las arrugas.

“El producto es espectacular. Es la segunda vez que lo compro y me ha resultado eficaz. Soy de piel madura y se han afinado mis arrugas de la frente. Se ven resultados en pocas semanas, por lo que la volveré a usar. Estoy encantada”, afirma, satisfecha con los resultados, una usuaria.

Hidratación profunda con una rápida absorción

Gracias a su fórmula enriquecida con colágeno marino (una potente concentración del 75%), esta crema penetra profundamente para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, brindando una hidratación profunda sin dejar residuos pegajosos.

Se impregna rápidamente y su textura es la de una crema ligera. Para obtener unos resultados óptimos, se recomienda utilizar cada mañana y noche. Se debe administrar con la cara completamente limpia, por tanto, es importante comenzar con una limpieza profunda del rostro. Después, solo tienes que aplicar una pequeña cantidad en la cara y el cuello y masajearlos suavemente hasta su completa absorción.

Beneficios clave de esta crema ‘Power Lifting’ de colágeno

Se ha elaborado con ingredientes activos que han sido cuidadosamente seleccionados para levantar y reafirmar la piel. Así pues, estimula la producción de colágeno, mejora la textura de la piel y restaura la elasticidad para obtener un cutis visiblemente más liso y brillante. Estos son los componentes utilizados y los beneficios asociados a cada uno de ellos:

Colágeno marino: reafirma y mejora la elasticidad de la piel.

Ácido hialurónico: proporciona una hidratación profunda.

Péptidos: reduce las líneas finas y apoya el colágeno.

Adenosina: alisa las arrugas y mejora la textura.

Extracto de centella asiática: alivia y repara la piel.

