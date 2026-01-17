Esta es la CC Crème con centella asiática que ilumina la piel y la protege del sol (es de las mejor valoradas en Amazon)
Su fórmula única contiene pigmentos encapsulados que se revelan al contacto con la piel para ayudar a unificar y realzar sutilmente el tono
Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos del secreto de la piel perfecta coreana. Las CC Crème son un tratamiento múltiple, iluminador del cutis y perfeccionador de la piel, procedente de Corea.
Si todavía no las has probado, te recomendamos esta de la marca Erborian, con 4.5 estrellas sobre 5 y más de 12.500 valoraciones en Amazon, que unifica el tono de la piel, dejando un acabado luminoso y saludable.
Además, consiste en una crema con color que, al aplicarla sobre el rostro, te sirve como base de maquillaje. “Me encanta, deja la piel muy bonita y natural. El bote es pequeño, aunque cunde bastante. Es blanca y una vez la extiendes coge el color. Me ha sorprendido gratamente”, opina, satisfecha, una compradora.
¿Cuáles son los beneficios de incluir esta crema en nuestra rutina de skin care?
Se recomienda incorporar esta crema en la rutina de cuidado facial por su amplia variedad de beneficios. En primer lugar, cuenta con protección solar, por lo que hidrata y protege el rostro a diario. Además, al ser una crema con color, unifica el tono y tiene una textura ligera que proporciona un acabado luminoso y natural. Asimismo, la centella asiática ayuda a reducir las imperfecciones.
Combina tratamiento facial y maquillaje
El punto clave de las CC Crème es que combinan maquillaje y cuidado de la piel. Su fórmula única contiene pigmentos encapsulados que se revelan al contacto con la piel para ayudar a unificar y realzar sutilmente el tono.
Ya sea por falta de tiempo o de ganas, está pensada para quienes buscan un acabado natural y una piel uniforme con un efecto de buena cara. Así lo confirman quienes la han probado: “Me encanta. No soporto la sensación que dejan los maquillajes, pero con este es como si no llevara nada más que una hidratante. Deja un aspecto muy bonito en la piel, pero sobre todo es muy natural”.
CC Crème con centella asiática
El ingrediente clave de esta crema es la centella asiática: un extracto natural que es un potente aliado para la piel. Se ha convertido en uno de los ingredientes más aclamados en el mundo de la cosmética por sus cualidades reparadoras, ya que acelera la cicatrización, calma la piel irritada y la fortalece contra los signos del envejecimiento.
Protección solar SPF 25
Es un error bastante común pensar que durante el invierno no es necesario aplicarnos protección solar en el rostro. Sin embargo, en los días más fríos también estamos expuestas a los rayos UV, aunque pensemos que por estar nublado no nos está dando el sol.
En ese sentido, esta crema facial es una opción ideal porque cuenta con protección solar SPF 25. Al aplicarla, no solo hidratamos nuestra piel, sino que también la protegemos de los rayos del sol.
Preguntas frecuentes sobre esta CC crème con centella asiática
¿Cuándo se debe aplicar?
Esta crema se debe usar en el último paso del skin care, pero como primer paso de la rutina de maquillaje, ya que, por su fórmula con color, funciona como base.
¿Es apta para todo tipo de pieles?
Sí, la centella asiática es beneficiosa para todo tipo de pieles: sensibles, secas o con tendencia a la irritación y pieles grasas o con acné.
¿Cuáles son los tonos disponibles de esta crema con color?
Puedes elegir entre los siguientes colores: caramel, clair, deep, doré, porcelain o rich.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de enero de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.