* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
BELLEZA

¿Por qué esta máscara de pestañas de menos de 7€ ha sido número uno en ventas durante todo 2025?

Con más de 36.000 valoraciones, estas son las cinco razones por las que es la favorita de miles de usuarias

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre una máscara de pestañas waterproof.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
El maquillaje tiene pasos imprescindibles: base, colorete, polvos… y uno que suele ser un innegociable y reina en prácticamente todas las rutinas es la máscara de pestañas. Tiene el poder del efecto buena cara inmediato y es capaz de transformar por completo cualquier look.

Aunque las máscaras de colores se encuentran en uno de sus mejores momentos entre las amantes beauty, la versión clásica en negro azabache trasciende modas y tendencias. En esta categoría hay una clara ganadora: Lash Sensational Sky High Waterproof de Maybelline New York, la máscara de pestañas más vendida de 2025 y convertida en un auténtico fenómeno de belleza.

50% de descuento, ahorra 6,96 euros.

Esta máscara de pestañas ha sido la más vendida de 2025.
COMPRA POR 6,87€ EN AMAZON

La máscara de pestañas más vendida del año 2025

Dentro del amplio catálogo de Amazon, esta máscara no ha sido desbancada del primer puesto en ventas desde hace meses. Su nota media de 4,1 estrellas y sus más de 36.000 reseñas reflejan un éxito sostenido en el tiempo.

La pregunta es inevitable: ¿cuál es su secreto? Estas son las cinco razones principales que explican por qué se ha convertido en la más vendida del año.

1. Longitud y volumen

Se caracteriza por un poder voluminizador sin precedentes que proporciona un efecto lifting inmediato, además de mayor longitud y definición. Las pestañas lucen más densas, más llenas y visiblemente alargadas.

2. Fórmula waterproof

El agua, sudor, humedad o lluvia ya no son los enemigos. Su fórmula resistente evita manchas y borrones, incluso en las jornadas más largas.

Además, el extracto de bambú aporta ligereza y flexibilidad, lo que facilita una aplicación cómoda y sin sensación pesada.

3. Cepillo

El resultado final depende en gran parte del aplicador, y aquí reside uno de sus puntos fuertes. Su cepillo cónico y flexible Flex Tower curva, define y distribuye el producto de forma uniforme. Permite alcanzar sin esfuerzo incluso las pestañas más cortas, desde la raíz hasta el lagrimal.

4. Resultados sin grumos

Uno de los problemas más habituales en las máscaras de pestañas es el apelmazamiento. Lash Sensational Sky High lo evita con una fórmula que deja un acabado limpio, definido y sin rastro de grumos o manchas.

5. Mirada intensa

Por último, y no por ello menos importante, su negro profundo aporta intensidad y profundidad a la mirada. Si los ojos son el reflejo del alma, esta máscara consigue una expresión más marcada, con presencia y poder.

Extra: el efecto viral

El dicho “cuando el río suena, agua lleva” encaja a la perfección en la era digital: si un producto es viral en redes sociales, algo tiene. Es el caso de esta máscara de pestañas, con miles de vídeos en TikTok donde usuarias y creadoras de contenido destacan y avalan sus resultados.

@hansinee_

@Maybelline NY sky high waterproof mascara “very black” #mascara #eyelashes #lashtutorial #longlashes #makeup

♬ son original - a.breathxn
Preguntas frecuentes sobre la máscara de pestañas waterproof de Maybelline New York

¿Hay otros colores disponibles?

Sí. Además del clásico negro, la gama incluye hasta nueve estilos diferentes, con opciones que van desde una máscara de pestañas marrón hasta en color rosa.

¿Cómo se aplica correctamente?

Desde la raíz hasta las puntas, con movimientos ascendentes en zigzag para maximizar los resultados.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
