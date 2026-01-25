Ir al contenido
BELLEZA

‘Ritual Vital Age’ de Atashi: los 5 esenciales para una rutina facial experta a partir de los 40

El paso a paso definitivo para combatir la flacidez y recuperar una piel firme, luminosa y rejuvenecida

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre la rutina para piel madura perfecta con productos de Atashi.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
La piel no tiene las mismas necesidades a los 20, a los 30 o a los 40. Cada edad representa una etapa distinta, y la piel también. A lo largo de los años, su estado cambia y, con la llegada de la menopausia, aparecen señales visibles. La bajada de estrógenos, los cambios hormonales, la alteración del sueño y otros factores provocan que el cutis se vuelva más fino, más seco y más sensible.

¿Qué necesidades tiene la piel a partir de los 40 años?

Durante esta etapa, la rutina de cuidado facial debe centrarse en combatir la pérdida de firmeza, la deshidratación y la falta de luminosidad.

Desde Atashi, de Phergal Laboratorios, han desarrollado el ‘Ritual Vital Age’ para acompañar a la piel con ciencia y respeto. Se trata de una solución diseñada para ofrecer nutrición, revitalización y un efecto tensor.

¿Para quién está indicado? Para mujeres que comienzan a experimentar los primeros cambios asociados a la menopausia y buscan “nutrir, revitalizar, combatir la flacidez y frenar el fotoenvejecimiento”, explica Cristina Carrillo, farmacéutica, vocal del COF de Cádiz y colaboradora de Atashi.

Todo nace del Código Atashi, una filosofía que no clasifica la piel en categorías, sino que entiende los distintos estilos de vida y momentos vitales de la mujer. El objetivo es adaptarse a las necesidades cutáneas de cada etapa.

Rutina de día para pieles maduras: paso a paso

Proteger, reafirmar e iluminar son los conceptos básicos de una rutina de belleza por la mañana. A continuación, cinco esenciales con fórmulas que responden a las nuevas necesidades de la piel durante esta etapa:

1. Agua micelar Blemish Relief

La base de cualquier rutina comienza con la limpieza, y este producto va un paso más allá gracias a su triple acción: limpia, hidrata y nutre. Actúa en profundidad sin irritar ni alterar la barrera cutánea. Además, es ideal para pieles altamente sensibles por sus propiedades calmantes.

La fórmula contiene Ectoína, que actúa como un “escudo celular” protector e hidratante y mejora la elasticidad; E. P. de Centella Asiática, muy valorado en la cosmética coreana por su capacidad para potenciar la luminosidad, favorecer el efecto lifting y estimular la regeneración celular; Ecoskin®, un complejo de pre y postbióticos que aporta nutrición y suavidad; Niacinamida, para fortalecer la barrera cutánea y unificar el tono; y Extracto de Té blanco, Agua orgánica de limón y arroz, destacados por sus propiedades antioxidantes y revitalizantes.

Este agua micelar Blemish Relief de Atashi limpia, nutre e hidrata en profundidad.
COMPRA POR 20,35€ EN ATASHI

2. Tónico facial Skin Vitality Toner

El encargado de preparar la piel para absorber mejor los productos posteriores. Minimiza poros y marcas, equilibra, reduce los signos de fatiga y deja un acabado luminoso y radiante. También es apto para pieles sensibles o irritadas.

Al igual que el cosmético anterior, contiene: Ectoína; E. P. de Centella Asiática; Ecoskin®; Niacinamida; y Extracto de Té blanco, Agua orgánica de limón y arroz.

El tónico facial Skin Vitality Toner de Atashi es ideal para preparar la piel y potenciar al máximo los beneficios de los productos posteriores.
COMPRA POR 20,35€ EN ATASHI

3. Terapia Lifting-Firmeza Facial Mentón y Escote

Diseñada para proporcionar un efecto lifting, tiene el poder de regenerar, iluminar y reafirmar rostro, cuello y escote. ¿Cómo actúa en la piel? Reduce la fatiga, minimiza el estrés cutáneo, calma las rojeces y frena el fotoenvejecimiento. Adiós a la flacidez y a la pérdida de elasticidad; hola a una piel más firme y tonificada.

Los principales ingredientes de su composición son, Células Nativas de la Flor Alpina Edelweiss, que activan la regeneración y la arquitectura celular; Extracto activo de Magnolia y Semillas de Uva, responsables de reducir el daño celular y las rojeces; Extracto de alga roja Vehiculizado, Oranger de Provence y el complejo calmante Mg-B Glucano, que previenen la pérdida de la flacidez y aportan sensación de confort; Carnosina, para aportar elasticidad y luminosidad; y Creatina, con acción regeneradora.

Terapia Lifting-Firmeza Facial Mentón y Escote Atashi: el tratamiento de Atashi que regenera, ilumina y reafirma rostro, cuello y escote.
COMPRA POR 41,68€ EN ATASHI

4. Contorno de ojos K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes

Este tratamiento corrector antiedad ayuda a borrar los signos de cansancio de la mirada. Reduce ojeras y bolsas y aporta un efecto lifting que tensa e ilumina el contorno de ojos. El resultado es una mirada más luminosa, joven y descansada. Según pruebas realizadas por la marca, el 100% de las usuarias nota una reducción visible de las ojeras oscuras y el 95% percibe una piel más tersa y tonificada desde la primera aplicación.

¿Cuál es su fórmula? Se distingue por: X- Melt, una combinación de metilxantinas donde destaca la cafeína, para reducir bolsas y ojeras; Hongo Ganoderma Lucidum, destacado por su capacidad rejuvenecedora; E.P. de Centella Asiática, con una triple acción suavizante, reductora y redensificante; Micropigmentos iluminadores, capaces de devolver el brillo a la piel; Ectoína, que protege y calma incluso las pieles sensibles; y Niacinamida, experta en reforzar la barrera cutánea, suavizar arrugas y unificar el tono.

Contorno de ojos Instant Blur Magic Eyes Atashi, capaz de conseguir una mirada despierta y rejuvenecida.
COMPRA POR 32,21€ EN ATASHI

5. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15

Disponible en cuatro tonos, es un gran aliado para corregir imperfecciones, atenuar manchas y reducir poros. Protege, unifica, ilumina y deja un efecto buena cara al instante. Los resultados lo avalan: el 80% de las usuarias asegura notar una hidratación intensa durante 24 horas junto con un acabado natural, sedoso y radiante.

Entre los activos principales de su composición, destacan los siguientes, Células Nativas de Gardenia jasminoides, ideales para estimular la producción de colágeno y reducir las arrugas; Extracto biotecnológico de Perla Negra, para acabar con las imperfecciones, unificar e iluminar; Spilanthol 50, destaca por su potente efecto tensor y alisador; Compuesto liposomado de Retinol, que acelera la renovación celular; Vitaminas C y E, que actúan como escudos frente a los radicales libres; Péptidos, para prevenir las arrugas; y protección solar SPF 15.

Esta DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi es un básico para corregir imperfecciones.
COMPRA POR 32€ EN ATASHI

Preguntas frecuentes sobre una rutina para pieles maduras

¿Qué otros consejos son importantes?

Sí, de la mano de los cosméticos adecuados, es fundamental mantener una dieta equilibrada, practicar deporte con regularidad y seguir hábitos de vida saludables.

¿Cuentan con descuento?

Sí. Todos los cosméticos incluidos en esta rutina se encuentran, por tiempo limitado, con un 10% de descuento en la página web de Atashi.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de enero de 2026.

