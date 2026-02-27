Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
BELLEZA

El sérum con PDRN que ahora está rebajado y se ha convertido en uno de los más buscados por su efecto rejuvenecedor

Extraído del ADN del salmón, este ingrediente coreano consigue una piel más hidratada, suave y luminosa desde la primera aplicación

Así es el ingrediente que está revolucionando el cuidado facial. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
La k-beauty ha conseguido situar en lo más alto a productos como el protector solar de Beauty of Joseon o la mascarilla viral de colágeno de Biodance. Sin embargo, el arte del cuidado coreano no solo crea fenómenos virales, también pone el foco en sus fórmulas. De ahí que ese nivel de fama alcance a determinados activos. Es el caso del PDRN.

¿Qué es exactamente? Es un derivado del ADN del salmón que pasa por un proceso de purificación para su uso cosmético. El porqué está en boca de todos en el universo de la belleza se explica por su poder reparador, hidratante y regenerador.

Este sérum de Medicube lo incorpora como activo estrella y se ha convertido en un imprescindible dentro de las rutinas que buscan un acabado radiante y rejuvenecido.

Este sérum con PDRN es uno de los más vendidos en Amazon.
Tratamiento antiedad

¿Qué puede hacer por la piel este cosmético de Medicube con PDRN? Fortalecer la barrera cutánea, hidratar en profundidad, mejorar la elasticidad y reducir imperfecciones. Su carácter multifunción ayuda a revitalizar la piel opaca y favorece un cutis más uniforme, suave y luminoso.

Fórmula coreana

Como en todo cosmético, la gran pregunta es qué activos respaldan la eficacia. En este caso, el PDRN actúa como protagonista. Un complejo de péptidos, niacinamida, adenosina y extracto de hoja de Ocimum sanctum completan la fórmula.

Este sérum con PDRN es ideal para aquellas pieles que busquen un tratamiento rejuvenecedor.
Puntuación perfecta por parte del 81% de quienes lo han probado

Su popularidad se refleja en ventas: cuenta con una excelente nota media de 4,6 estrellas (sobre 5) y más de 9.000 valoraciones, la mayoría de ellas llega a una conclusión común: “deja una piel espectacular”.

Entre los más deseados del comercio electrónico de Amazon, acumula opiniones como: “maravilloso, no tengo palabras, desde la primera aplicación mi piel ha mejorado bastante”, “es el segundo bote que compro. Merece cada gota” o “un verdadero descubrimiento”.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

