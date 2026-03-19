La Cambra advierte que Cataluña necesita invertir 53.000 millones en infraestructuras, 14.500 de manera prioritaria

El déficit de infraestructuras se visualiza con la severa crisis que vive el sistema de trenes de Rodalies.

El dictamen de una comisión de estudios de la entidad pone de manifiesto que no revertir el déficit crónico aboca al “colapso”

La Cambra de Comerç de Barcelona pone cifras al déficit de infraestructuras que arrastra Cataluña: 53.800 millones de euros es la inversión necesaria para una puesta al día hasta el año 2043 y, de manera prioritaria antes de 2030, se impone la necesidad de un “plan de choque” para abordar actuaciones por valor de 14.500 millones. Todo ello para evitar un “colapso” del entramado compuesto por aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, puertos e instalaciones hídricas.

La Cambra ha presentado este jueves el informe “Proyectos estratégicos para Cataluña”, el primer estudio de su Observatorio de las Infraestructuras, que examina el déficit de inversión en Cataluña y plantea un conjunto de actuaciones prioritarias. Alerta que este es “un momento crucial a nivel de planificación territorial” y, según la directora de estudios en infraestructuras, Alicia Casart, Cataluña arrastra una falta histórica de recursos en infraestructuras de 16.200 millones de euros, con una ejecución media estatal de presupuestos del 41 % entre el 2021 y el 2023.

Para revertir ese déficit, Casart ha asegurado que es necesario incrementar la inversión anual en 2.900 millones de euros hasta 2043, lo que permitiría alcanzar los niveles de capital neto que establece el Estatut.

Concretamente, el estudio destaca siete ámbitos de actuación relevantes, que incluyen la mejora de la red aeroportuaria, las terminales portuarias, así como la actualización del corredor mediterráneo ferroviario y medidas para la transición hídrica y energética.

El informe estima una inversión necesaria de 14.500 millones de euros hasta 2030, con una participación estatal del 77 % y que incluye una serie de actuaciones “prioritarias”.

Entre las actuaciones recogidas en este período, Casart ha destacado la ampliación del aeropuerto de Barcelona y las conexiones ferroviarias con los aeropuertos de Girona y Reus, la construcción de la B-40, popularmente conocido como Cinturón Orbital o Cuatro Cinturón, y la mejora de los accesos de las autopistas AP-7 y AP-2.

En el ámbito del transporte público y los ferrocarriles, Casart ha señalado la ejecución del Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030 y el incremento en la oferta de autobuses en un 50%.

El estudio también reclama la implementación de un corredor internacional para el transporte ferroviario de mercancías y la ejecución “urgente” de nuevos accesos terrestres a los puertos de Tarragona y Barcelona.

Por otro lado, el análisis de la Cambra destaca la necesidad de desarrollar infraestructura para generar nuevos recursos hídricos para el conjunto de las cuencas internas, de las cuales 280 hectómetros cúbicos corresponden a la región metropolitana de Barcelona, que incluye 5 millones de habitantes.