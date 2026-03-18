En plena crisis informativa de Rodalies, la seguridad de Adif impide grabar imágenes en la estación de Sants

El desaguisado que lastra al servicio de trenes de Rodalies en Cataluña ha vivido un insólito episodio de veto informativo. Un vigilante de seguridad de la estación de Sants de Barcelona boicoteó este martes por la noche la conexión en directo que estaba realizando un equipo de enviados del Telenotícies de TV3 para dar cuenta de la enésima incidencia por una avería en la red de trenes. El informador trataba de explicar en directo la afectación que había causado en el tráfico de trenes un incendio en el cableado del túnel de plaza Catalunya cuando, de sopetón, la palma de una mano tapó el objetivo.

El informador, con evidente estupefacción, relató que se le estaba “impidiendo” realizar la conexión, pese a que había solicitado una autorización a Renfe. La compañía ferroviaria refiere que el personal de seguridad no sigue órdenes de Renfe, sino de Adif. Fuentes de esta operadora ferroviaria pública han manifestado este miércoles que todo el incidente se debió a “un malentendido”.

Las incidencias, averías y retrasos son constantes en Rodalies, y la presencia de medios de comunicación en la estación de Sants se ha convertido en habitual. Este miércoles, Adif ha anunciado que, debido a una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar este miércoles retrasos también en los trenes de alta velocidad de la línea Barcelona-Madrid.