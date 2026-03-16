Primer día de obras en el túnel del Garraf: resignación, cansancio y desinformación

En la imagen un tren de Rodalies Renfe pasa por una galería de la línea R2 sur afectada por la obras en el Garraf.

Otro lunes de caos en Rodalies. Esta vez, en la R2 sur y las líneas que conectan Barcelona con Tarragona. Los túneles del Garraf, que llevaban meses con serios problemas y aguantados por andamios, han empezado hoy su renovación causando retrasos y suspensión de servicios en las distintas líneas de Rodalies.

En la estación de Passeig de Gràcia los usuarios se mueven arriba y abajo de los andenes intentando averiguar si su tren va a pasar. Las pantallas solo muestran trenes de la R2, y todas ellas con retraso.

Emilio Nogués nos cuenta que a las nueve tenía que coger un tren regional que le llevaba a Valencia. “No ha pasado y no me han sabido decir si pasará. No sé nada de nada”. Después de varios intentos de hablar con los informadores consigue saber algo: el tren no pasará. “Ayer me informaron de un problema en las vías, pero no me dijeron que mi tren no pasaría”. La solución que le dan en la estación es coger un tren hasta Sant Vicenç de Calders, y allí enlazar con el regional. “Llegaba sobre las tres de la tarde y ahora tal vez tenga que irme mañana”, explica Emilio enfadado.

Maria Dolors Calderó tenía intención de coger el tren regional hacía Reus a las 10 menos cinco. Al llegar a la estación esta mañana, ha descubierto que los trenes regionales no funcionan, aunque en la aplicación de Adif sí aparecen. Había viajado a Badalona para pasar el fin de semana con su hija. “He llegado a paseo de Gracia y me he encontrado este pollo”. Normalmente es usuaria del regional y en una hora y veinte llega a su destino. “Una chica me ha contado que tendré que viajar hasta Sant Vicenç de Calders para poder coger un regional y llegar a Reus”.

Este tren -que tenía que pasar a cuando faltaba un minuto para las 10- se solapa con el siguiente y llega a las diez y media. “Yo no sabía nada, no escuché nada ayer por la tele y por megafonía no han dicho nada. Me ha faltado información”.

En la estación de Sants el tren se llena de usuarios no saben que el tren anterior se ha suspendido, y otros que sí lo saben y que se quejan en voz baja. En el transcurso, muchos recuerdan las obras anteriores que afectaron a la misma línea. “La última vez fueron ocho meses de trayectos en autobús hasta Sant Vicenç, y después tren”, cuenta Maria Dolors. La resignación y el cansancio se percibe en el ambiente.

Después de más de una hora -que es lo que tendía que haber durado todo el trayecto- el tren llega a Vilanova. Es ahí donde ocurren las llamadas de “ya estoy llegando”, que apuran al máximo para que no haya más cambios de planes.

El tren se para en Sant Vicenç de Calders a las 12. Una hora más tarde de lo previsto para aquellos que tenían intención de coger el tren a las 10. Una decena de informadores se ocupan de indicar a cada persona cuál es su siguiente paso. Maria Dolors baja y se dirige hacía la vía uno con destino Tortosa. “He perdido toda la mañana. Yo no tenía prisa, pero no quiero pensar en la gente que trabaja”.

La gente que quiere ir a Barcelona tiene que coger un autobús. Este arranca cuando todavía no está todo el mundo sentado. Después de 45 minutos y para la sorpresa de muchos, llega al Prat de Llobregat. En Sant Vicenç de Calders han indicado que el autobús iba dirección Barcelona. Esto sorprende a muchos usuarios y los resoplidos y quejas en voz baja vuelven.

En la estación del Prat un informador indica que por la vía cuatro pasan los trenes a Barcelona. Yael es una estudiante de la UAB que cada día va y viene de Tarragona. Ella sí sabia que hoy empezaban las obras y que podía haber retrasos. “Estaba informada por qué yo me he informado, no por los informadores en Tarragona”. En su caso, el hecho de tener que hacer diariamente 2 horas y media de trayecto la hace estar pendiente de todo. “Es lo de siempre. Yo ya solo espero que todo vaya bien y llegar, que son muchas horas”.

El tren se vuelve a parar en la estación de Sants 10 minutos. Finalmente, el tren para en paseo de Gracia a cuando faltan 20 minutos para las dos de la tarde. “Los próximos meses van a ser curiosos”, comenta Yael.