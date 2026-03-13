El grave deterioro del túnel de trenes de Rubí avecina dos meses de colapso del tráfico de mercancías

La necesidad de una ejecutar obras urgentes en el túnel ferroviario de Rubí (Barcelona) avecina un colapso en el tráfico de mercancías en Cataluña durante casi dos meses. La detección de severas grietas impone la necesidad de intervenir de inmediato con trabajos de apuntalamiento y refuerzo en un tramo que es una arteria básica para el desplazamiento de los trenes mercancías. Las obras constituyen un hecho de poca novedad en ese punto de las afueras de Barcelona, porque el mismo túnel ya tuvo que ser cortado durante más de una semana por otra intervención considerada imprescindible a finales de enero, pero esta vez el quebradero de cabeza sube de grado porque la duración de la remodelación cortará siete semanas el tráfico de trenes entre los puertos de Barcelona y Tarragona y la frontera con Francia. La consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha alertado de que con las obras se va a cortocircuitar “un paso de mercancías muy importante” con alternativas muy limitadas. Para los trenes de ancho ibérico se plantea el desvío por la línea Montcada-Manresa-Lleida, aunque con algunas restricciones de carga y longitud, mientras que los trenes de ancho internacional con destino a Francia deberán utilizar la nueva terminal de mercancías de la Llagosta.

En enero, durante la afectación que cortó el tráfico de trenes en el mismo punto de Rubí, el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, advirtió de que las empresas catalanas estaban sufriendo una “afectación importante” por la falta de suministros como consecuencia del bloqueo del túnel. Entonces, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, admitió que era menester actuar con premura para poder “garantizar el tráfico de mercancías”. Este jueves, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha comunicado que esas obras supondrán el cierre de la circulación.

El Puerto de Barcelona, que cerró el año 2025 con una cifra de negocio de 206 millones de euros, despacha más de 220.000 contenedores anuales por ferrocarril y saca, también cargados en vagones, 295.000 vehículos. El tren tiene un peso considerable en la logística de la instalación, con una cuota cercana al 12% en el tráfico de contenedores y del 45% en vehículos. En circunstancias normales, el Port gestiona el tráfico de una veintena de trenes de mercancías a diario y, sobre el papel, el ferrocarril marca una apuesta de crecimiento. A primeros de febrero, y tras ese primer corte del túnel de Rubí, el presidente del Port, José Alberto Carbonell, manifestó que “el futuro es ferroviario” y reivindicó medidas para evitar otro bloqueo del tráfico de mercancías: “El puerto necesita una red fiable, es necesario un plan de contingencia para que no vuelva a ocurrir”, dijo. Seis semanas después, se decreta otro corte en el mismo sitio, esta vez de casi dos meses.

Entidades empresariales como Foment del Treball, Pimec o la Cambra de Comerç han alertado del impacto negativo que tiene para la economía el deficiente estado de las infraestructuras.

La inhabilitación del túnel de Rubí provoca un cuello de botella para las mercancías que tiene difícil resolución. “Se estaba adecuando la estabilización del túnel cuando se ha comprobado que la lectura de unos indicadores nos recomendaban que se parara la circulación”, justificó Paneque este jueves, después de que Adif anunciara que interrumpirá totalmente el tráfico ferroviario en el túnel a partir del próximo 14 de marzo. La decisión se toma tras detectar, a través del sistema de monitorización continua desplegado en el tramo conflictivo, un empeoramiento de las deformaciones de la estructura que hace incompatibles los trabajos con la apertura parcial de la vía, según alega Adif. Los más de 30 sensores instalados en la bóveda del túnel han registrado movimientos en la estructura que superan los límites que consideran seguros, aunque el director de construcción de líneas, Ángel Contreras, quiso aclarar que no existe riesgo de colapso inmediato.

El corte ferroviario obliga a buscar otras opciones para desplazar las mercancías entre Barcelona (también aquellas que pueden proceder de Tarragona, Valencia o Zaragoza) y la frontera con Francia. La solución más natural pasa por recorrer al transporte por carretera, pero la autopista autopista AP7 ya se encuentra muy saturada durante buena parte del día, con picos de hasta 120.000 vehículos, de los cuales 25.000 son camiones. “Lo que no puede salir por tren tiene que salir por carretera, pero hay mercancía que, por peso y dimensiones, no puede cargarse en un camión. Eso se quedará varado en el puerto o en el intercambiador de vías de Portbou”, manifiesta Eduard Ayach, presidente de la patronal de transportistas Asetrans .

El sector del transporte por carretera afronta el previsible aumento de demanda en plena convulsión por el encarecimiento del precio del combustible que ha provocado el ataque de Estados Unidos a Irán. “Estamos aguantando el chaparrón, esperando que el Gobierno de ayudas para no tener que repercutir los costes”, dice Ayach.