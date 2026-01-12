Este es el champú con queratina orgánica que necesitas para tener un pelo liso de peluquería

Con queratina vegetal, aloe vera y aceite de argán, repara y nutre tu cabello para un alisado sedoso y sin encrespamiento

Es posible que hayas escuchado hablar de la queratina del cabello y sus funciones o, como mínimo, debe sonarte su nombre, ya que suele aparecer entre los ingredientes principales de la mayoría de champús.

Pero, ¿qué es la queratina? Es una proteína natural que forma la estructura principal de la capa externa de la piel, el cabello y las uñas. Asimismo, es conocida por su poder reparador, ya que aporta fuerza, resistencia y protección.

Champú con queratina para un pelo suave y brillante

Si como yo, tu pelo tiene tendencia al frizz, seguro que conoces el tratamiento de queratina para el cabello, muy demandado en las peluquerías o salones de belleza. Concretamente, consiste en un alisado para el pelo que lo nutre en profundidad y le reduce el encrespamiento. Una fantasía que nos permite olvidarnos de utilizar la plancha cada día.

Sin embargo, incorporar en nuestra rutina de cuidado del cabello un champú con queratina, también puede ayudarnos a repararlo y nutrirlo para conseguir un alisado sedoso y sin encrespamiento. Desde EL PAÍS Escaparate te recomendamos este, de la marca N16 Professionnel, con 4.5 estrellas sobre 5.

Ingredientes naturales para reparar y fortalecer la fibra capilar

Enriquecido con queratina vegetal, repara y fortalece la fibra capilar. Igualmente, otros de sus componentes son el aloe vera, que sirve para hidratar y calmar la irritación del cuero cabelludo, y el aceite de argán para brindar suavidad y brillo a tu pelo.

Todos estos ingredientes activos, altamente concentrados en su composición, te ayudarán a conseguir un cabello visiblemente más saludable, así lo confirman algunas de las compradoras en las valoraciones: “muy buen champú. La composición es estupenda, deja el cabello suave y brillante”.

Adecuado para todo tipo de cabello

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizarlo de forma regular. Es adecuado para todo tipo de cabello: fino, dañado, seco o quebradizo. Pero, concretamente, es ideal para cabellos debilitados que requieren reparaciones y cuidados intensivos.

“Desde la primera vez que lo usé, mi cabello está tremendamente suave, súper liso y mucho más fácil de peinar. El efecto «sedoso» permanece incluso después del secado, sin encrespamiento, ni pesadez. El olor es agradable, la textura es cremosa y se nota que nutre el cabello sin apelmazarlo. Es uno de los mejores champús de queratina que he probado", indica, satisfecha, una usuaria.

¿Cómo se aplica?

Para conseguir unos resultados óptimos, se recomienda seguir estos sencillos pasos:

Aplicar sobre el cabello mojado: se trata de un champú que debe aplicarse con el pelo húmedo; la opción más cómoda es utilizarlo mientras te duchas. Masajear suavemente el cuero cabelludo: una vez te lo aplicas sobre el pelo mojado, debes masajear suavemente tu cuero cabelludo y dejarlo actuar durante 1-2 minutos. Aclarar abundantemente: para completar el tratamiento, se debe aclarar con abundante agua.

Preguntas frecuentes sobre el champú de queratina orgánica N16 Professionnel

¿Por qué cambiar a este champú?

Este champú de queratina orgánico aporta los siguientes beneficios:

Repara y fortalece.

Protege contra la rotura.

Limpia delicadamente.

Mejora la elasticidad.

Flexibilidad y brillo.

¿Todos sus ingredientes son naturales?

Sí, este champú cuenta con el certificado ECOCERT, que avala que este producto cumple con estándares medioambientales y sociales. Consiste en una fórmula limpia y 100% natural, libre de sulfatos, parabenos, siliconas pesadas y ftalatos.

