El gran apagón de McLaren

El arranque del Mundial de Fórmula 1 ha dado varias lecciones de humildad. Algunos, como Max Verstappen, no se las han tomado demasiado bien, y han optado por reaccionar con rabia y bilis contra el nuevo reglamento. “Es terrible. Si a alguien le gusta este tipo de espectáculo, es que no entiende qué son las carreras”, soltó este domingo el holandés, en China, todavía caliente por el abandono que le coloca el octavo en la tabla general. En el lado opuesto al que ocupa el holandés encontramos seguramente a Andrea Stella, director de McLaren, el equipo que más terreno ha perdido al compararlo con su versión del año pasado. A pesar de ello, el italiano proyecta una serenidad envidiable, sobre todo si tenemos en cuenta la hecatombe vivida en Shanghái, donde ni Lando Norris ni Oscar Piastri pudieron correr. El británico ni siquiera pudo sacar su MCL40 del garaje por un fallo electrónico, mientras que el australiano sí llegó hasta su posición en la parrilla (quinta). Pero una vez allí, los técnicos fueron incapaces de poner el prototipo en marcha por un fallo eléctrico relacionado con la unidad de potencia.

Especialmente penoso es el caso de Piastri, que aún no se ha estrenado este año después de estrellarse en la vuelta de formación de la parrilla en la cita inaugural, en Melbourne, su ciudad. Esta es la primera ocasión en más de 20 años que ninguno de los prototipos de Woking (Gran Bretaña) toma la salida de un gran premio, por más que la vez anterior fue en Indianápolis (2005), donde las escuderías equipadas con gomas Michelin se plantaros, por una cuestión de seguridad. Lo ocurrido en China no tiene nada que ver con eso, y coloca a la que hasta hace unos meses era la estructura de referencia, a un abismo de Mercedes y Ferrari.

Con el cambio de normativa en el horizonte, McLaren se aseguró disponer de los propulsores Mercedes, sobre el papel los más competitivos a tenor de ‘radio paddock’. Sin embargo, no solo se trata de incorporar esa unidad de potencia, sino de saber cómo extraer todo su potencial, que no tiene comparación con el del resto de fabricantes. Seguramente por eso, McLaren hace autocrítica y se centra en repetir que depende de sus técnicos comenzar a reducir la diferencia respecto de los primeros: las ocho décimas que separaron a Russell de Piastri en la cronometrada disputada en el Albert Park pasaron a ser menos de medio segundo en Shanghái.

“No hay duda de que es un momento complicado, sin duda. Pero, después de la carrera, tengo que decir que vi a Lando y a Oscar bastante positivos”, comentó Stella, uno de los ingenieros más reputados del Mundial, alguien que sabe lo que es trabajar bajo la presión más alta imaginable, por hacerlo al lado de ‘monstruos’ como Michael Schumacher o Fernando Alonso. Para Stella, cualquier remontada de McLaren pasa por tomar como referencia la senda recorrida en los tres últimos años, y especialmente en la brutal reacción protagonizada en 2023, donde el equipo pasó de acumular 87 puntos en la primera mitad de ejercicio, a sumar un total de 302 al finalizar un campeonato que lo dejó el cuarto en la estadística. El salto fue aún más bestia en 2024, cuando los bólidos papaya ganaron el título reservado a los constructores 26 años después de la última vez, para rematar la recuperación meteórica con el doblete de 2025 (pilotos y constructores).

“Lo que hemos vivido desde 2023 ha sido algo positivo para desarrollar una mentalidad ganadora, basada en la actitud positiva. Eso nos lleva a centrarnos en los aspectos que podemos controlar”, reflexionaba Stella, convencido de que el objetivo de darle la vuelta a la tortilla es más factible con la base del monoplaza actual, que con la que tenía el que comenzó el curso en 2023. “Claro que queremos crear una inercia en el desarrollo que sea similar a la de 2023; pero creo que hay una diferencia fundamental con aquel momento, y es que el concepto de coche que teníamos en 2022 y principios de ese 2023, no nos habría llevado demasiado lejos”, remachó el ingeniero.