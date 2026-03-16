Hallado en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Asturias en enero

El cuerpo del pescador desaparecido en la localidad de Loza (Coaña, Asturias) el 10 de enero ha sido localizado en una playa francesa de las Landas, en el golfo de Vizcaya. Un portavoz de la Guardia Civil ha confirmado que el cadáver se halló hace unos días y que coincide con la descripción del hombre, que ha sido identificado gracias a las marcas y tatuajes de su piel y un posterior odontograma, que reveló coincidencias en su estructura dental.

El desaparecido era un experimentado pescador de 54 años, vecino de Avilés y conocedor del entorno, que no regresó a su casa como estaba previsto ni atendía a las llamadas de teléfono, por lo que su familia acudió a buscarlo, aunque solo encontró su coche a unos 300 metros de la zona en la que desapareció.

Durante 11 días, efectivos de Salvamento Marítimo, bomberos, Guardia Civil, personal de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil, entre otros miembros de emergencias, trataron de localizar al hombre, pero las labores de búsqueda solo permitieron localizar el coche y las dos cañas de pescar de su propiedad.

Ahora, más de dos meses después de su desaparición, el cuerpo ha sido hallado en la costa francesa, en una playa de las Landas, en el golfo de Vizcaya. Los trabajos de identificación visual del cadáver, así como un odontograma, que analiza la estructura dental, concluyeron que correspondían con el pescador de 54 años.