Hemos probado las mejores planchas de pelo portátiles sin cable

Mejor plancha de pelo sin cable Hemos elegido la plancha de pelo sin cable GHD Unplugged como la mejor de la comparativa, ya que mantiene una temperatura constante y desliza con suavidad sin dañar el cabello.

Las planchas de pelo portátiles sin cable se han convertido en un aliado habitual para viajes, jornadas largas fuera de casa o retoques de última hora. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo equilibrio entre autonomía, control del calor y cuidado del cabello. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro planchas para comprobar cuáles funcionan mejor en el uso real, cuáles están pensadas únicamente para retoques y en qué casos merece la pena invertir en modelos de gama alta.

Características GHD Unplugged Sunmay Voga Beurer HS 20 Dyson Corrale Temperaturas 185 ºC 165, 185 y 205 ºC 160 a 200 ºC 165, 185 y 210 ºC Placas Cerámica Cerámica Cerámica con turmalina Aleación de cobre y manganeso Autonomía 25 min. 25-35 min. 30 min. 30 min. Apagado automático 3 min. Sí 30 min. 10 min.

¿Qué planchas de pelo sin cable hemos elegido y cómo las hemos probado?

Si bien sus tecnologías son muy parecidas a las que emplean las planchas de pelo convencionales, las planchas de pelo sin cable tienen particularidades que las hacen más o menos convenientes para diferentes necesidades. Esto va desde la temperatura con la que trabajan y su autonomía hasta los recubrimientos de las placas y sus sistemas de seguridad. Para esta comparativa, hemos seleccionado cuatro modelos que cumplían con esos aspectos: GHD Unplugged, Sunmay Voga, Beurer HS 20 y Dyson Corrale.

Para realizar esta comparativa, mis compañeras han probado cada plancha en distintos tipos de cabello —fino, medio, grueso, liso y rizado— para evaluar su rendimiento real en situaciones habituales. También se ha comprobado la autonomía de la batería durante un uso continuado, con el fin de verificar si cumple lo prometido por el fabricante. Además, se ha revisado que cada modelo incluyera instrucciones claras y fáciles de entender, y se ha evaluado si la plancha puede utilizarse tanto sobre el cabello seco como ligeramente húmedo, siempre dentro de los límites recomendados para un uso seguro.

¿Cuál es la mejor plancha inalámbrica?

Nuestras características favoritas de la plancha de pelo portátil sin cable GHD Unplugged son la calidad de alisado y la seguridad con la que trabaja: calienta rápido, mantiene una temperatura constante y desliza con suavidad sin dañar el cabello. Su autonomía es limitada, pero está pensada para retoques y viajes, donde marca claramente la diferencia.

¿Consigue buenos resultados?

No cabe duda de que la plancha de pelo portátil sin cable GHD Unplugged es la mejor que hemos probado en esta comparativa. Se trata de una marca muy reconocida, y eso se refleja en la tecnología de sus placas, recubiertas cerámicamente para que calienten más rápido y el calor se distribuya de manera uniforme. Hay que tener en cuenta, eso sí, que está diseñada para no superar los 185 grados de temperatura, ya que es el nivel que el fabricante recomienda para alisar sin dañar el cabello.

La plancha tarda aproximadamente 45 segundos en alcanzar su temperatura óptima y ofrece una autonomía de hasta 25 minutos. Esto puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que se trata de un modelo portátil, pensado sobre todo para realizar retoques, más que para un alisado completo. Durante las pruebas, mis compañeras han podido constatar que su manejo es muy cómodo y, sobre todo, que desliza con suavidad en cualquier tipo de cabello.

Para garantizar que la batería no se agote inútilmente, la plancha cuenta con un sistema de apagado automático, que se activa con tan sólo tres minutos de inactividad. Además, mis compañeras han destacado la función de dual zone, que mantiene la temperatura óptima en las placas, sin picos peligrosos de calor. Desde luego, la parte exterior se mantiene siempre fría para que no haya riesgo de quemaduras.

Debido a la garantía de la marca, esta plancha resiste muy bien el uso intensivo. Aunque, una vez más, es importante recordar que está diseñada para un uso específico en viajes y para realizar retoques. De cualquier manera, mis compañeras sí han percibido una mayor calidad y durabilidad en este modelo que en el resto.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se mantiene en 185 grados, la temperatura óptima de alisado sin dañar el pelo.

Sus placas cerámicas calientan rápido y distribuyen mejor el calor.

Desliza suavemente sobre cualquier cabello.

Apagado automático tras tres minutos de inactividad.

Resistente al uso intensivo.

A mejorar:

No supera los 185 grados de temperatura.

Otras alternativas a la mejor plancha de pelo sin cable

Plancha de pelo inalámbrica Sunmay Voga

La ligereza y la posibilidad de ajustar la temperatura en tres niveles es lo que más nos ha gustado de la Sunmay Voga. Funciona bien en cabellos finos o medios y para viajes, aunque se queda corta en potencia y deslizamiento para un alisado completo o melenas gruesas.

¿Consigue buenos resultados?

A diferencia del modelo ganador de la comparativa, la plancha de pelo sin cable Sunmay Voga no tiene una temperatura preestablecida. En su lugar, se puede configurar en tres niveles perfectos para retoques, de acuerdo a las necesidades: 165, 185 y 205 grados. Sus placas están recubiertas de cerámica, lo que también ayuda a cuidar el pelo de posibles quemaduras. En total, su batería ofrece una autonomía de alrededor de 30 minutos, y también cuenta con un sistema de apagado automático de seguridad.

De acuerdo con mis compañeras, debe utilizarse solamente como una plancha de retoques, ya que en usos intensivos puede quedarse corta a nivel de potencia. Por lo tanto, es ideal para llevarla de viaje o para usarla en momentos puntuales, pero no para realizar un alisado completo, ya que no ofrece acabados profesionales. De hecho, hemos notado que su desgaste puede acentuarse si se emplea con propósitos de plancha principal.

Durante las pruebas de mis compañeras, hemos podido constatar que se trata de una plancha cómoda y ligera. Además, el hecho de que no esté atada a un cable aumenta mucho su facilidad de uso. No obstante, también hemos comprobado que le cuesta trabajo deslizar con suavidad cuando se utiliza sobre cabellos gruesos, por lo que consideramos que está más indicada para personas con melena corta o media, así como con cabello fino o medio.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tres niveles de temperatura.

Placas recubiertas de cerámica.

Cómoda y ligera.

A mejorar:

No desliza suavemente sobre cabellos gruesos.

Puede sufrir mucho desgaste con un uso intensivo.

Plancha de pelo a batería Beurer HS 20

La plancha sin cable Beurer HS 20 nos ha parecido una opción correcta para retoques puntuales, con varios niveles de temperatura y placas cerámicas con turmalina. Funciona mejor en cabellos finos o medios, pero pierde eficacia con el uso y su apagado automático puede resultar poco práctico.

¿Consigue buenos resultados?

Tal como ocurre con el modelo anterior, con la plancha de pelo sin cable Beurer HS 20, mis compañeras también han notado que se atora un poco cuando se utiliza sobre cabello grueso. Sus mejores resultados, por lo tanto, podrán percibirlos personas con el pelo fino o medio. Asimismo, cuenta con tres niveles de temperatura para diferentes necesidades de retoque, que van desde 160 hasta 200 grados, y sus placas están recubiertas de cerámica con turmalina.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que se trata de una plancha para retoques, por lo que no está preparada para un uso intensivo ni para realizar alisados completos. En este sentido, mis compañeras han notado durante las pruebas que, tras varios ciclos, empieza a perder eficiencia. Pero lo que menos nos ha convencido es que, si bien cuenta con un sistema de apagado automático, este se activa pasados 30 minutos, incluso cuando se está utilizando. Por lo tanto, no es tan eficiente como sistema de seguridad, pero también puede ser una molestia si se apaga mientras está en uso.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tres niveles de temperatura.

Placas recubiertas de cerámica con turmalina.

Cómoda y ligera.

A mejorar:

No desliza suavemente sobre cabellos gruesos.

Puede sufrir mucho desgaste con un uso intensivo.

Se apaga automáticamente después de 30 minutos.

Recomendación extra: Plancha de pelo sin cable Dyson Corrale

Aunque la hemos dejado fuera de la comparativa principal, la Dyson Corrale nos ha parecido una plancha claramente superior en tecnología: destaca por su control inteligente del calor y sus placas flexibles, que alisan con menos temperatura y daño. Eso sí, su precio y enfoque profesional la sitúan en otra liga.

¿Consigue buenos resultados?

Hemos dejado fuera de la comparativa a la plancha de pelo sin cable Dyson Corrale, ya que se trata de un modelo costoso y con objetivos profesionales. Sin embargo, mis compañeras también la han probado y les ha gustado mucho que incorpora un sistema de control inteligente del calor, capaz de regular la temperatura de las placas hasta 100 veces por segundo, con el fin de que nunca se supere la temperatura seleccionada. En este sentido, tiene tres configuraciones de calor: 165, 185 y 210 grados.

Luego, a diferencia del resto de modelos, utiliza unas placas flexibles fabricadas en una aleación de cobre y manganeso, que permite alisar con menos calor y, por lo tanto, menor daño para el cabello. Su autonomía es de aproximadamente 30 minutos y dispone de un sistema de apagado automático tras 10 minutos de inactividad. Para cargarla, nos ha gustado mucho también el hecho de que incorpora una base magnética, enchufada a un cable magnético de 360 grados, y que además funciona como soporte.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Sistema de control inteligente del calor.

Tres niveles de temperatura.

Placas de aleación de cobre y manganeso.

Base de carga magnética.

A mejorar:

Precio elevado.

Preguntas frecuentes sobre planchas de pelo sin cable

¿Qué tipo de plancha daña menos el cabello?

La plancha de pelo que menos daña la fibra capilar es aquella que incorpora placas de cerámica de alta calidad o turmalina. Estos materiales aseguran una distribución del calor uniforme, lo que evita los puntos calientes que queman el mechón. Además, los modelos con sensores de calor inteligentes son fundamentales, pues mantienen una temperatura constante y segura durante todo el proceso. Un dispositivo con tecnología iónica también resulta beneficioso, ya que sella la cutícula y reduce el encrespamiento.

¿Merecen la pena las mini planchas de pelo?

Las mini planchas de pelo sin cable merecen la pena principalmente para retoques rápidos o viajes. Su diseño compacto y ligero facilita el transporte en cualquier bolso de mano o maleta. Son herramientas ideales para dar forma al flequillo o definir puntas después de un día largo de trabajo. Sin embargo, su potencia suele ser menor que la de los modelos profesionales de tamaño estándar, por lo que no son la opción más adecuada para alisar una cabellera muy larga o densa de una sola vez.

¿Qué plancha es mejor, GHD o Dyson?

La elección entre GHD y Dyson depende de tus prioridades específicas y de tu presupuesto. GHD es la referencia en el sector profesional por su sencillez y eficacia; sus placas mantienen una temperatura fija de 185°C, considerada óptima para no dañar el cabello. Por otro lado, Dyson destaca por su innovación tecnológica y su modelo inalámbrico Corrale, que posee placas flexibles de manganeso y cobre. Esta característica permite abrazar el pelo con menos pasadas y menor calor.

