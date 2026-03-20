Los chollos más potentes de la semana en Amazon: descuentos de hasta el 74% para estrenar la primavera.

Profundizamos en el vasto catálogo del gigante del comercio electrónico hasta dar con las rebajas más atractivas en las principales categorías de compra

Vuelven los mejores chollos de la semana en Amazon a EL PAÍS Escaparate. Y lo hacen con fuerza. En esta ocasión, la búsqueda en profundidad nos ha llevado a fichar productos superventas del día a día con descuentos que, en algún caso, rozan el 75% de rebaja sobre su precio original. Es, por tanto, una magnífica forma de estrenar la primavera, que comienza este viernes 20, con la posibilidad de ahorrar al máximo en nuestras compras semanales online. ¡Que no se os escapen!

Bolsa térmica para llevar alimentos

Llevar la comida al trabajo o al centro de estudios de la mejor manera posible siempre es una buena idea. Pero para ello hay que elegir el accesorio adecuado: como este recipiente de tela Oxford con revestimiento de poliuretano, que mantiene la comida fría o caliente durante varias horas. Además, es impermeable y sus costuras se encuentran termoselladas. Posee 10 litros de capacidad y se vende en numerosos colores.

Ahora, con un 27% de descuento. Precio mínimo histórico.

Bolsa térmica para llevar alimentos. CORTESÍA DE AMAZON

Par de ‘leggins’ elásticos con cintura alta

Son los más vendidos de su categoría en Amazon: este par de leggins son muy elásticos y se adaptan a la mayoría del contorno de las piernas. Además, poseen una banda suave de compresión en la zona de la cintura que aplana el vientre. Se venden en numerosos colores (también con diseños de leopardo) y en tallas que van de la S y a la 3XL.

29% de descuento, ahorra 5,46 euros.

Par de ‘leggins’ elásticos con cintura alta. CORTESÍA DE AMAZON

Mochila compacta para cabina del avión

“La he usado para viajar con Ryanair y con Vueling y va fenomenal”, asegura, con satisfacción, un usuario. Esta mochila de viaje mide tan solo 40x20x28 cm y es adecuada para las nuevas dimensiones impuestas por algunas aerolíneas de bajo coste. Incorpora dos bolsillos laterales y múltiples compartimentos interiores. Se vende en varios colores.

42% de descuento, ahorra 9 euros. Precio mínimo histórico.

Mochila compacta para cabina del avión. CORTESÍA DE AMAZON

‘Pack’ de teclado y ratón inalámbricos Trust

“Se trata de un teclado y ratón muy cómodos de usar: sus pilas duran mucho y la señal llega perfecta. Ha sido una compra perfecta”, indica un usuario. En el caso del primero, sus teclas flotantes de perfil bajo permiten un ángulo ideal para escribir sin esfuerzo. En el caso del ratón, lo pueden usar personas ambidiestras y está provisto de un botón para ajustar la velocidad de precisión. Este pack ahorro de Trust tiene una garantía de cinco años.

24% de descuento, ahorra 6 euros.

‘Pack’ de teclado y ratón inalámbricos Trust. CORTESÍA DE AMAZON

‘Pack’ ahorro de cápsulas Fairy para el lavavajillas (126 unidades)

Las cápsulas de Fairy Platinum eliminan la grasa más incrustada a la primera, además de evitar su acumulación en los filtros del lavavajillas. Incorpora sal, y su fórmula también protege el cristal y la plata. Además, ofrece un aroma limpio y fresco.

43% de descuento, ahorra 15 euros. Iguala precio mínimo histórico en 2026.

‘Pack’ ahorro de cápsulas Fairy Platinum para el lavavajillas (126 unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Soporte para portátil fabricado con aleación de aluminio

“Una maravilla de diseño, construcción y comodidad. La base es bonita, muy robusta, y estable sin pesar mucho”, comenta un comprador. Este soporte para el portátil presenta una rotación de 360 grados, por lo que se hace más sencillo ejecutar distintas tareas o girarlo hacia otras personas en una reunión sin necesidad de moverlo con las manos. Además, su diseño es robusto, plegable y equipa almohadillas antideslizantes.

26% de descuento, ahorra 8,64 euros.

Soporte para portátil fabricado con aleación de aluminio. CORTESÍA DE AMAZON

Hornillo de Campingaz de tamaño compacto

La primavera ya es una realidad y una de las actividades que más se repiten son las barbacoas en escapadas rurales o vistas a camping. Por eso, uno de los accesorios que no pueden faltar es este hornillo superventas con cartucho de gas. Posee encendido piezoeléctrico y soporte para sartenes y ollas de hasta 26 cm de diámetro.

44% de descuento, ahorra 20 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Hornillo de Campingaz de tamaño compacto. CORTESÍA DE AMAZON

Carrito multiusos plegable con ruedas

Los carritos multiusos domésticos son una opción más que recomendable para distintos quehaceres cotidianos. No solo para llevar la compra semanal del supermercado, también los bártulos playeros o al irnos de campin. El producto que destacamos tiene un diseño plegable, ruedas de gran tamaño y una estructura muy resistente: soporta hasta 60 kg.

24% de descuento, ahorra 12 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Carrito multiusos plegable con ruedas. CORTESÍA DE AMAZON

Afeitadora y recortadora eléctrica Philips OneBlade

Uno de los gadgets más regalados en Navidad, celebraciones especiales o cumpleaños tiene que ver con el cuidado personal. En este caso, nos referimos a una de las afeitadoras eléctricas para el rostro y el cuerpo más famosas del mercado, de la marca Philips. Sus puntas redondeadas promueven un afeitado más fácil y cómodo y su cuchilla 360 se inclina en todas las direcciones. Incluye cuatro peines para barba incipiente y un cable de carga.

31% de descuento, ahorra 20 euros.

Afeitadora y recortadora eléctrica Philips OneBlade. CORTESÍA DE AMAZON

Arrancador de baterías de coche con función de ‘powerbank’

En EL PAÍS Escaparate ya os hemos hablado con anterioridad sobre las ventajas de adquirir un arrancador de baterías para el coche de calidad. El que proponemos puede activar el motor de un vehículo en condiciones extremas (de hasta 20 grados bajo cero). Además, integra una mini bomba para inflar neumáticos en tan solo dos minutos, un panel lcd donde se muestra la presión en tiempo real y cinco modos de inflado.

45% de descuento, ahorra 50 euros. Precio mínimo histórico.

Arrancador de baterías de coche con función de ‘powerbank’. CORTESÍA DE AMAZON

Silla de escritorio con reposabrazos abatibles

Las ofertas en sillas de escritorio siempre vuelan antes de tiempo. Por eso mismo, acabamos de fichar el producto de la imagen: se trata de una silla ergonómica con soporte lumbar muy cómoda. Su curvatura en forma de S se adapta genial al contorno de la espalda y minimiza la fatiga con el paso del tiempo. Puede reclinarse hasta 125 grados y ajustar la dureza del balanceo. Tiene reposacabezas y respaldo acolchados.

19% de descuento, ahorra 18,77 euros. Precio mínimo histórico.

Silla de escritorio con reposabrazos abatibles. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora escoba inalámbrica con pantalla táctil

Si tu aspiradora escoba ya tiene algunos años y su batería no da para más, puede que sea momento de cambiarla. Hemos fichado un precio de auténtico chollo en el producto de la imagen: ofrece más de una hora de autonomía con la potencia de succión mínima, lo que le ayuda a completar con facilidad las tareas diarias. Entre otros avances, utiliza un cepillo antienredos, un ajuste de potencia mediante tres niveles y un panel led inteligente.

50% de descuento, ahorra 90 euros. Precio mínimo histórico.

Aspiradora escoba sin cable con pantalla táctil. CORTESÍA DE AMAZON

Freidora de aire Cosori con ventana frontal de cocción

Se ha convertido en una de las freidoras de aire más vendidas del momento en Amazon. Y no es para menos: su capacidad supera los 6 litros, posee una ventana frontal para echar un vistazo a la cocción de los alimentos, incluye doce funciones entre las que elegir y más de 50 recetas online con las que ampliar nuestros platos favoritos.

37% de descuento, ahorra 55 euros. Iguala precio mínimo histórico.

Freidora de aire Cosori con 1.700 vatios de potencia y ventana de cocción frontal. CORTESÍA DE AMAZON

Robot aspirador y friegasuelos Lefant

La potencia de succión de este modelo de Lefant, el M2, está mejorada hasta los 6.000 pascales, suficiente para una limpieza eficiente de los suelos de la casa. Un robot aspirador que no solo aspira, también friega y pasa la mopa: también elimina si esfuerzo las manchas más difíciles. Entre sus funciones avanzadas, cuenta con detección de obstáculos, limpieza selectiva de áreas y navegación mediante láser de gran precisión.

74% de descuento, ahorra 280 euros. Precio mínimo histórico.

Robot aspirador y friegasuelos Lefant. CORTESÍA DE AMAZON

‘Smartphone’ Xiaomi Poco M8 con 5G

En EL PAÍS Escaparate siempre damos con el móvil de gama media con mejor relación calidad-precio de la semana. En esta ocasión, nos hemos fijado en un modelo de Xiaomi como es el Poco M8. Presenta una pantalla Amoled de 6,7 pulgadas, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un cuerpo ultra delegado. Posee 256 GB de capacidad.

23% de descuento, ahorra 60,90 euros.

‘Smartphone’ Xiaomi Poco M8 con 5G. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre mejores ofertas de la semana en Amazon

¿Este tipo de ofertas también cuentan con envío gratuito?

Así es. Siempre y cuando, eso sí, el usuario esté dentro del servicio Prime.

¿Cuándo es el próximo evento de ofertas de gran magnitud tras el de primavera?

En Amazon, el evento más esperado después del reciente sobre descuentos de primavera se dará el próximo julio: lleva por nombre Amazon Prime.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de marzo de 2026.

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