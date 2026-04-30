EL PAÍS estrena el ‘podcast’ ‘Cómo contar un país’

La serie, de cuatro episodios, cuenta cómo el trabajo periodístico del diario ha contribuido a transformar la sociedad española a lo largo de las últimas cinco décadas

EL PAÍS lanza Cómo contar un país, un podcast conmemorativo por el 50º aniversario del periódico que reflexiona sobre el papel del diario EL PAÍS no solo como testigo de la historia, sino también como agente activo de cambio en la sociedad. La serie recuerda cómo se contaron algunos de los grandes debates de las últimas décadas de la mano de los periodistas que los cubrieron, y mira al futuro con los protagonistas actuales de esa transformación.

El primer episodio, que se publica este jueves, se centra en la cobertura del periódico sobre la violencia machista. Recupera el trabajo de Charo Nogueira y Mercedes Chuliá, que en 2001 comenzaron a contabilizar en EL PAÍS el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en un momento en el que no existía un registro oficial del Estado. Aquella iniciativa se convirtió con el tiempo en una referencia informativa y en una herramienta para visibilizar la violencia que ya existía contra las mujeres.

El capítulo ejemplifica el impacto social del periodismo, al mostrar cómo la labor informativa de EL PAÍS no solo documentó la violencia de género, sino que también ayudó a impulsar decisiones institucionales en favor de la sociedad. En este sentido, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) solicitó al diario sus datos para contrastar la metodología del recuento oficial.

En el episodio se recupera también la historia de Encarnación Rubio, la primera víctima de violencia machista asesinada con orden de protección en 2004 y recoge los testimonios de tres supervivientes de la violencia machista: Ana, Maricruz y María (este último, nombre ficticio). Las historias se cuentan desde Cúllar Vega, Granada, el mismo municipio en el que vivió Ana Orantes, cuyo asesinato en 1997 supuso un antes y un después en el tratamiento mediático y político de la violencia contra las mujeres.

El segundo episodio relata una historia de los años 80 sobre una carta al director publicada en EL PAÍS que, junto con el trabajo periodístico de Bonifacio de la Cuadra , contribuyeron a impulsar la creación de una de las asociaciones pioneras en la defensa del derecho a la muerte digna en España. El capítulo incluye el testimonio de personas afectadas por situaciones relacionadas con la muerte asistida y un análisis de cómo se está desarrollando la ley y qué retos plantea su aplicación.

La serie está escrita y narrada por la periodista de EL PAÍS Audio Belén Remacha y grabada por Nacho Taboada, responsable también del diseño sonoro del pódcast.

¿Cómo escuchar Cómo contar un país?

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Cómo contar un país

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