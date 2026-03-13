He probado estos robots que aspiran, friegan… ¡y se limpian solos!

Analizo siete robots aspiradores con los que prácticamente (y de verdad) me he olvidado de los suelos de casa

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Roborock Roborock Saros 20 DREAME Dreame X50 Ultra Complete iRobot iRobot Roomba MAX 705 Combo con Base AutoWash Cecotec Cecotec Conga Z100 Eureka Eureka J15 Pro Ultra Eufy Eufy E28 Shark Shark PowerDetect NeverTouch Pro Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Potencia de succión, funcionamiento inteligente, silenciosa. No se enreda, suelos limpios, modo automático. Fregado apurado, app mejorada, buen rendimiento. Económico, capacidad de succión, gran autonomía. No se enreda, mopas extensibles, reconocimiento de obstáculos. Aspirador de tapicerías, mapeo rápido, opciones de personalización. Sin bolsa, solvente en alfombras, limpieza de esquinas. Por qué lo recomendamos Quienes, sin límites de presupuesto, busquen un aspirador con la mayor potencia. Quienes tengan en casa pequeños escalones o alfombras altas y busquen una limpieza exhaustiva. Usuarios que busquen un robot capaz de quitar manchas incrustadas y fregar como con una fregona eléctrica. Quienes buscan un aspirador robot potente y completo a un precio contenido —normalmente está en oferta—. Hogares con mascotas o personas con el pelo largo. Todos aquellos que necesiten una solución versátil con la que también puedan limpiar tapicerías. Quienes buscan un modelo con menos residuos, ya que no utiliza bolsas. Medidas 350 x 353 x 79,8 mm 35 x 11.1 x 89 cm 37,2 x 36,6 x 10,5 cm A consultar. 35,4 x 35,5 x 11,7 cm 34,6 x 32,7 x 11,1 cm 47,8 x 36,4 x 44,6 cm Potencia 36.000 Pa 20.000 Pa A consultar. 20.000 Pa 16.200 Pa 20.000 Pa 2.700 Pa Precio 1289 € 697.15 € 599 € 499 € 499.99 € 664 € 480 €

El mejor robot aspirador con base de autolimpieza Tras meses de pruebas, el robot aspirador que ha obtenido una mejor puntación en la comparativa es el nuevo Roborock Saros 20: gracias a la inteligencia artificial adapta los parámetros de limpieza de forma automática, y tiene la mayor potencia de entre todos los probados.

Cuando hace ahora 10 años probé por primera vez un aspirador robot, mi opinión no fue para nada halagüeña: me pareció un ‘gadget’ tonto, que iba sin ton ni son por la casa y que, además, daba más trabajo del que quitaba porque había que quitarlo absolutamente todo del suelo para que no se enganchara. Y, por si todo esto no fuera poco, además no limpiaba bien. Un tiempo después tuve que tragarme mis palabras y, ya en la actualidad, es para mí un dispositivo totalmente indispensable. Cuando no hay limitación en el presupuesto siempre recomiendo lo mismo: un modelo totalmente autónomo, en el que no te tengas que preocupar por vaciar el depósito tras cada limpieza y, si me apuras, ni siquiera llenar el de agua para que también pueda pasar la mopa. Son los protagonistas de esta comparativa, para la que he seleccionado los modelos más completos de los principales fabricantes.

Todos son robots de alta gama con una gran base que, además de cargar el robot, incluye un depósito o bolsa que absorbe toda la suciedad aspirada cuando termina el ciclo de limpieza. A él se añade otro depósito de agua para ir rellenando el del aspirador y que pueda fregar el suelo. Por último, los más avanzados cuentan con uno más: un depósito en el que se va depositando el agua sucia al lavar la mopa tras cada ciclo de limpieza. Aunque hay ciertas variaciones según el modelo, en líneas generales podemos decir que, cuando el robot aspirador vuelve a la base, se libera una cantidad de agua que, combinada con un movimiento enérgico de las mopas, hace que queden limpias de cualquier resto de suciedad.

Así los he probado

A lo largo de un año he ido probando un producto detrás de otro en mi propia casa, una vivienda de unos 90 metros que, con todos los muebles, se reduce a 50 metros de superficie de limpieza. Como desde hace años utilizo robot aspirador, las rutinas de limpieza ya están súper establecidas, y las he mantenido con estos modelos: los he programado a diario para aspirar recibidor y cocina y en días alternos en el resto de la casa. Aunque no pasamos dentro con las zapatillas de la calle, el suelo se ensucia bastante: pelo, polvo, migas de pan… incluso tierra, que suele venir en los bolsillos de los pantalones de mi hijo.

¿Qué he valorado en estos productos? Prácticamente los mismos puntos que en el resto de comparativas de aspiradores robot, sumando eso sí uno referente a la estación de vaciado:

Diseño: su formato, el tamaño, la facilidad de montaje y desmontaje para la limpieza de las piezas, etc.

Navegación: se desplazan por el hogar de forma autónoma, pero cada uno lo hace siguiendo unos patrones, evitando mejor o peor los obstáculos que se encuentran por el camino… También las posibilidades de personalización de mapas o limpieza en zonas específicas.

Control: directamente desde el robot o a través de una app, es interesante la opción de poder programar las limpiezas, controlar los trabajos e, incluso, realizar ajustes relacionados con el fregado. Por ejemplo, la cantidad de agua empleada.

Seguridad: sus sensores ayudan a que no se caigan en desniveles, no se suban por encima de objetos que haya por el suelo o no estropeen alfombras con el agua.

Resultados: teniendo en cuenta la diversidad de opciones, los resultados se han centrado en analizar cómo quedan los suelos tras su uso, su facilidad de manejo y la limpieza automática de los componentes.

Estación de vaciado: su tamaño, forma, el nivel de ruido, dónde y cómo almacena la suciedad (si solo tienen depósitos para agua o también para polvo), su capacidad…

Potencia de aspiración: Roborock Saros 20

El robot aspirador Roborock Saros 20 puede subir escalones de hasta 8,8 cm de alto. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes, sin límites de presupuesto, busquen un aspirador con la mayor potencia.

Por qué lo recomendamos: he podido probar el robot semanas antes de que saliera a la venta, y la experiencia ha sido muy satisfactoria en general. El montaje es sencillísimo: basta quitar las protecciones, colocar la bandeja inferior en la base, las mopas giratorias en el robot y llenar el depósito de agua limpia. La app es la misma que usan todos los modelos de la marca, que me gusta especialmente porque todas las opciones están muy accesibles, y siempre se dónde está el dispositivo, qué ha limpiado, qué le falta… En mi caso, tengo programada una limpieza diaria a primera hora de la mañana, en la que no suelo quitar las cosas del medio: como mucho, subo alguna cortina para que llegue bien a las esquinas. Aunque se puede elegir la potencia de aspirado, el agua para el fregado o el recorrido, siempre elijo el ‘SmartPlan’, una función que recurre a la IA para establecer los mejores parámetros.

Durante estas semanas he notado, sobre todo, que la capacidad de aspiración es excelente. Tras pasar el robot he ‘buscado’ zonas que siguieran sucias con la luz verde de la aspiradora de mano y estaba perfecto. Incluso la alfombra de la habitación de los niños, en la que suele acumularse polvo, trocitos de plastilina o tierra fina, queda impoluta. El fregado también es adecuado, aunque le cuesta un poco más si hay mucha grasa, como en el suelo de la cocina. No se ha atascado nunca en el proceso, aunque es cierto que alguna vez que se quedó la esquina de la colcha un poco más fuera de lo normal el robot decidió no pasar hacia ese lado.

No puedo dejar de mencionar una de sus características más llamativas, que es su capacidad de subir escalones de hasta 8,8 centímetros de alto: es algo adecuado en casas en las que hay este tipo de transiciones entre las habitaciones. En mi caso ocurre entre la cocina y el tendedero, que antes estaban separados por una puerta y cuando lo reformamos, quedó a distinta altura. Al llegar a la zona, extiende sus patas y sigue limpiando.

Sus puntos débiles: pese a dejar el suelo muy limpio, cuando en la cocina hay restos de alimentos grasos pegados quedan manchas que me dicen claramente dónde estaban. Lo he solucionado con un segundo ciclo de fregado en la zona.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 350 x 353 x 79,8 mm Tamaño de la base: 381 x 475 x 488 mm Peso: 5,05 kg (robot); base 10,54 kg Potencia de succión: 36000 Pa Batería: 6400 mAh Autonomía: hasta 200 minutos Planificación de ruta: StarSight Autonomous System 2.0 con navegación inteligente y mapeo de espacios Área máxima de aspiración: no especificado Área máxima de fregado: no especificado Tiempo de carga: menos de 2,5 horas Habilidad de cruce de obstáculos: umbrales de hasta 4,5 cm + 4,3 cm (8,8 cm combinado) Sensor de umbrales: sistema de detección avanzado con reconocimiento de obstáculos desde ~2 cm y ajuste de altura adaptativo Fregado: mopas dobles giratorias FlexiArm con presión descendente ajustable para manchas difíciles Capacidad bolsa de polvo: 2,5 L en base para autovaciado Capacidad tanque de agua limpia: 4 litros Capacidad tanque de agua sucia: 3,5 litros Otros: base RoboDock con autovaciado, lavado y secado de mopas, detección inteligente de suciedad, doble sistema anti enredos y cepillo principal DuoDivide

Con patas: Dreame X50 Ultra Complete

Robot aspirador Dreame X50 Ultra Complete. AMAZON

Para quién es: quienes tengan en casa pequeños escalones o alfombras altas y busquen una limpieza exhaustiva.

Por qué lo recomendamos: durante el mes que han durado las pruebas con este aspirador, no se ha enredado ni una sola vez con ningún mueble, cable ni cualquier otro objeto. Es cierto que siempre dejo despejado el suelo para que pueda limpiar mejor cualquiera de los robots que he probado, pero con este me he podido relajar mucho e, incluso, dejaba las cortinas tal cual rozando el suelo. Su capacidad de limpieza es muy buena y muy similar a la del Roborock participante en esta comparativa. De hecho, se parecen muchísimo en general: en el sistema de fregado, el brazo que se despliega para retirar la suciedad de las esquinas, las patas para subir pequeños desniveles… En mi casa, han sido especialmente útiles en el riel de la puerta que comunica cocina y tendedero, que tiene unos 3 centímetros de altura, y salta sin problema.

Cuando lo puse por primera vez ya creó el mapa, y salvo nombrar correctamente algunas habitaciones y que había separado el pasillo en dos, prácticamente no tuve que tocar nada. Aunque tiene varios modos de limpieza, con el estándar es suficiente en mi casa para que los suelos estén limpios —y no es fácil con dos niños a los que les gusta jugar en la tierra—. Eso sí, lo programé desde su app para limpiezas diarias con el modo CleanGenius, que lo va adaptando todo (potencia, agua…) según lo que encuentre y, aunque tarda unos minutos más que otras opciones, los resultados están entre los mejores.

Sus puntos débiles: la traducción de algunas opciones de la app deja un poco que desear.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 35 x 11.1 x 89 cm. Tamaño de la base: 34 x 45,7 x 59 cm. Peso: 4,53 kg. Potencia de succión: 20.000 Pa. Batería: 6.400 mAh. Autonomía: 60-80 minutos. Planificación de ruta: VersaLift. Fregado: Mopextend elevación 1,05cm. Capacidad bolsa de polvo: 3,3 l. Capacidad tanque de agua limpia: 4,5 l. Capacidad tanque de agua sucia: 4 l. Otros: Wi-Fi, compatible con Alexa, Siri y Google Assistant.

Un robot aspirador que friega como una fregona eléctrica: iRobot Roomba MAX 705 Combo con Base AutoWash

Robot aspirador iRobot Roomba MAX 705 Combo con Base AutoWash.

Para quién es: usuarios que busquen un robot capaz de quitar manchas incrustadas y fregar como con una fregona eléctrica.

Por qué lo recomendamos: su sistema de fregado me recuerda muchísimo, tanto en forma como en resultados, al de las fregonas eléctricas. Tiene un rodillo que gira continuamente para limpiar el suelo, a la vez que se va limpiando y mojando con agua limpia. Lo probé con distintas manchas, pero creo que donde mejor vi su potencial es en la cocina donde, tras haber frito unas croquetas a los niños, había bastantes manchas de aceite en el suelo. Envié el robot a la zona desde la app y en cuestión de cuatro minutos estaba perfecto, como si no hubiera pasado nada. El rodillo, además, sobresale un poco del cuerpo del robot, llegando muy bien a los bordes.

Por lo demás, es solvente en la aspiración y es capaz de recoger los restos más comunes en casa: tierra, piedras, restos de comida, polvo y pelusas… Cuando pasó por la alfombra de la habitación de los niños tuve ciertas dudas sobre este rodillo en esta superficie, pero una cubierta protectora hace que en ningún momento entren en contacto y que no traspase nada de humedad.

La app ha mejorado mucho con respecto a versiones anteriores, y lo que más me gusta es que puedo configurar modos según la estancia y, por ejemplo, puse que el fregado fuera fuerte en la cocina y en el salón, que es donde más suciedad y manchas se acumulan.

Sus puntos débiles: la suciedad de las alfombras no se elimina tan bien como con otros modelos.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 37,2 x 36,6 x 10,5 cm. Tamaño de la base: 45,6 x 43,0 x 43,2 cm. Peso: 5,72 kg. Potencia de succión: a consultar. Batería: 5.200 mAh. Autonomía: hasta 180 minutos. Planificación de ruta: LiDAR ClearView Pro + IA PrecisionVision. Área máxima de aspiración: a consultar. Área máxima de fregado: a consultar. Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas. Habilidad de cruce de obstáculos: no. Sensor de umbrales: no se indica. Fregado: rodillo PowerSpin que gira a 200 rpm, con presión y movimiento SmartScrub para frotar manchas difíciles. Capacidad bolsa de polvo: a consultar. Capacidad tanque de agua limpia: 3 litros. Capacidad tanque de agua sucia: 2,5 litros. Otros: recarga automática de solución de limpieza, app Roomba Home.

Robot con base de autovaciado a precio reducido: Cecotec Conga Z100

Robot aspirador Cecotec Conga Z100.

Para quién es: quienes buscan un aspirador robot potente y completo a un precio contenido —normalmente está en oferta—.

Por qué lo recomendamos: su potencia se nota especialmente cuando el robot aspira en los bordes y esquinas, donde no quedan rastros de polvo o suciedad. De hecho, su capacidad de succión es uno de sus puntos fuertes, y es algo que se nota sobre todo en las alfombras de pelo corto como la de la entrada o la que tengo en la habitación de los niños. Su sistema de fregado es similar al de la Roomba, en el sentido de que la mopa va lavándose sobre la marcha mientras friega, y no se moja una vez y va a limpiarse a la base. Es diferente en cuanto a forma, pero igualmente bastante solvente.

Tiene además una autonomía muy amplia: después de pasar por toda la casa durante una semana que programé limpiezas diarias, seguía teniendo aproximadamente el 75% de la carga tras cada ciclo. Si las espaciaba un poco, como había más suciedad y manchas y se necesitaba más potencia, no ‘sobraba’ tanto. Pero daba más que de sobra para toda la casa. La app es intuitiva y tiene muchísimas opciones para personalizar el mapa y la limpieza.

Sus puntos débiles: aunque por norma general la navegación es correcta, en ocasiones cuando se queda algún objeto fino o pequeño (un cable, una pelotita) por medio, tiende a golpearlo o enredarse.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: a consultar. Tamaño de la base: a consultar. Peso: a consultar. Potencia de succión: 20.000 Pa. Batería: 5.200 mAh. Autonomía: hasta 240 minutos. Planificación de ruta: navegación con IA + láser (AI LaserEye). Área máxima de aspiración: hasta 240 m2. Área máxima de fregado: no se especifica. Tiempo de carga: no se especifica. Habilidad de cruce de obstáculos: no. Sensor de umbrales: no se especifica. Fregado: mopa bimaterial XXL con sistema AquaCycle que humedece constantemente la mopa con agua limpia y escurre la sucia en cada pasada. Capacidad bolsa de polvo: 3 litros. Capacidad tanque de agua limpia: 3 litros. Capacidad tanque de agua sucia: 3 litros. Otros: cepillo de silicona anti enredos, app Cecotec 3.0.

Sin enredos: Eureka J15 Pro Ultra

Robot aspirador AMAZON

Para quién es: hogares con mascotas o personas con el pelo largo.

Por qué lo recomendamos: cuando leí en sus funciones que tenía una tecnología anti enredos, no me imaginaba que fuera algo que me iba a resultar tan útil. Y es que en casa, aunque no tenemos mascotas, suele haber pelos por el suelo. Yo lo llevo por debajo de los hombros y, tras mi segundo embarazo, ha estado meses cayéndose en cantidades espectaculares. Pues bien, muchos de esos pelos suelen terminar enredados en los cepillos del robot aspirador, y cada cierto tiempo tengo que desmontarlos para quitarlos. Con este robot no he tenido que hacerlo ni una sola vez, porque viene con un sistema integrado que corta los pelos que hayan quedado enrollados en el rodillo de forma automática.

No es lo único que me ha gustado de este robot. Una de sus dos mopas giratorias, por ejemplo, es extensible. De esta manera, cuando se acerca al borde de cualquier habitación, la saca unos centímetros para que apure al máximo. Además, en el caso de que detecte que hay por ejemplo un derrame de líquidos, sube el cepillo central para que no se ensucie (ni el líquido pase al depósito) y lo friega directamente. En este sentido, además, reconoce muy bien los obstáculos que se encuentra. Hice algunas pruebas dejando una zapatilla, un cable o un juguete aquí y allá, y cuando lo encontraba enviaba una notificación a través de la app con una foto, reconociendo exactamente lo que era: por ejemplo, si era un zapato, decía que había encontrado un zapato.

Por lo demás, destacar que la succión es muy potente y que, junto con la función de fregado, deja los suelos muy limpios. Tras echar un vistazo después de las limpiezas, solo encontré algunos restos de suciedad en alguna esquina, o muy pegados a algún mueble.

Sus puntos débiles: no he tenido que usar el servicio de soporte técnico, pero son muchos los usuarios que reportan que no hay centros en sus países. Tras consultarlo con la marca, efectivamente en España no tienen y los robots averiados en garantía deben enviarse a su centro de operaciones en Europa: la marca corre con los gastos. Simplemente hay que tener en cuenta que los plazos pueden ser mayores que en otros casos.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 35,4 x 35,5 x 11,7 cm. Tamaño de la base: 39,5 x 45,8 x 46,8 cm. Potencia de succión: 16.200 Pa. Batería: 5.200 mAh. Autonomía: hasta 180 minutos. Planificación de ruta: sí. Área máxima de aspiración: 185 m2. Área máxima de fregado: 185 m2. Tiempo de carga: 3-4h. Habilidad de cruce de obstáculos: cámara única láser+RGB. Sensor de umbrales: sí. Fregado: a 75ºC. Capacidad bolsa de polvo: 3L. Capacidad tanque de agua limpia: 0,32L. Capacidad tanque de agua sucia: 0,32L.

2 en 1: Eufy E28

Robot aspirador Eufy E28. AMAZON

Para quién es: todos aquellos que necesiten una solución versátil con la que también puedan limpiar tapicerías.

Por qué lo recomendamos: su diseño es muy peculiar, y es la primera vez que veo algo así: una parte de su base (la que tiene el motor y los depósitos de agua limpia y sucia) se puede separar de ella para, conectando una manguera y una boquilla, utilizarlo como aspirador de tapicerías. Lo probé en una silla de tela con bastantes manchas debido a que mi hijo mayor se suele sentar en ella para comer: primero se pulsa un botón que hace que se rocíe agua desde el depósito limpio, se frota la superficie con las cerdas, y se activa otro botón que aumenta la succión para arrastrar el exceso de agua hacia el depósito de agua sucio. Tras insistir un poco y utilizar el limpiador de telas que incluye el paquete, los resultados fueron bastante vistosos, aunque hay que tener en cuenta que la silla quedó algo húmeda. Vistos los resultados, la he utilizado también en las sillas del coche de los niños. Por otro lado, me resultó curioso su sistema de fregado, que recurre a una mopa que se asemeja a un rodillo de pintura y gira y presiona para limpiar las manchas incrustadas. Va de lado a lado del robot, por lo que cubre bastante bien todas las superficies. Le cuesta llegar a los bordes, eso sí.

La primera vez que utilicé el robot la app me pidió que realizara el mapeo, y tengo que decir que es el más rápido de todos los que he probado: lo hizo en 5 minutos escasos, separando bastante bien las estancias. Luego, las opciones de personalización eligiendo qué, cómo y cuándo limpiar, son múltiples.

Sus puntos débiles: la unidad para la limpieza de tapicerías tiene una manguera bastante corta, y como pesa mucho, no es muy cómoda de utilizar.

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 34,6 x 32,7 x 11,1 cm. Potencia de succión: 20.000 Pa. Batería: 5.200 mAh. Autonomía: hasta 180 minutos. Planificación de ruta: cámara RGB + LEED y LiDAR. Habilidad de cruce de obstáculos: reconocimiento de objetos IA. Fregado: con aire caliente 35-50ºC. Capacidad bolsa de polvo: 3 l. Capacidad tanque de agua limpia: 2,5 l. Capacidad tanque de agua sucia: 1,8 l. Otros: conectividad con App, Bluetooth y Wi-Fi.

Sin bolsa: Shark PowerDetect NeverTouch Pro

Robot aspirador Shark PowerDetect NeverTouch Pro. AMAZON

Para quién es: quienes buscan un modelo con menos residuos, ya que no utiliza bolsas.

Por qué lo recomendamos: no utiliza bolsas para guardar el polvo y la suciedad que aspira, y en ese sentido es mucho más cómodo: se vacía el depósito en la basura cuando sea necesario, y listo. Es el modelo que menos tiempo he tenido para probar, pero durante el tiempo que la he usado he quedado satisfecha con su capacidad de aspiración general, incluso en las alfombras: en la habitación de mis hijos usamos una de pelo medio que se llena bastante de tierra —que traen en la ropa del parque— y cuando la he utilizado siempre ha quedado muy limpia. En este sentido, cuando se iba a subir a la alfombra levantaba la mopa para no estropearla, pero he preferido seleccionar la opción de que la deje en la estación de limpieza, la aspire sin ella, y luego vuelva a ponérsela para el resto del suelo. Esta mopa es rectangular y se mueve a un lado y a otro para quitar las manchas del suelo; no es tan efectivo como los cepillos redondos que giran, pero los resultados han sido positivos.

Por otro lado, llama la atención que solo tiene un cepillo principal y uno lateral, que se completan con un sistema muy peculiar y que no había visto nunca: cuando se acerca a un borde, sale un chorro de aire del lateral para desplazar la suciedad y que la recoja el cepillo central.

Sus puntos débiles: se choca bastante con los muebles y objetos y su app está bastante desactualizada: no se pueden establecer niveles de agua, no se ve el progreso en tiempo real, no se pueden crear varios mapas por plantas…

FICHA TÉCNICA Tamaño del robot: 47,8 x 36,4 x 44,6cm. Peso: 3,89 kg. Potencia de succión: 2.700 Pa. Batería: 5.200mAh. Autonomía: 110 minutos. Planificación de ruta: utiliza LiDAR giratorio y sensores 3D. Área máxima de aspiración: 185m2. Área máxima de fregado: 185m2. Habilidad de cruce de obstáculos: sí. Sensor de umbrales: sí. Capacidad bolsa de polvo: 31,5L. Capacidad tanque de agua limpia: 0,82L. Capacidad tanque de agua sucia: 0,82L.

Otros modelos de aspirador robot interesantes

Si buscas un modelo muy potente: Dyson 360 Vis Nav Ofrece una de las mayores potencias de succión del mercado. Su cepillo combina tres formas diferentes de limpieza, utilizando nylon suave, cerdas duras y filamentos de carbono.

Si buscas un robot con estación de autovaciado muy económico: Tapo RV30 MAX Plus Tiene una potencia de succión ultra de 5300 Pa con fregado, base de vaciado automático de 3 litros, navegación LiDAR+IMU avanzada y control por voz.

Si buscas un robot similar a los de gama alta pero con precio más ajustado: Eureka J15 Ultra Comparte con el J15 Pro Ultra participante en esta comparativa su capacidad de succión, la extensión de la mopa, la tecnología anti enredos y la base todo en uno.

Preguntas frecuentes sobre estos robots aspiradores

¿Qué es exactamente una base de autolimpieza?

Es una estación donde el robot descarga automáticamente el polvo y la suciedad del depósito interno en una bolsa o contenedor más grande y, a la vez, se vacía el agua sucia, rellena el tanque de agua limpia y se limpian y secan las mopas.

¿Qué diferencia hay entre una base de autovaciado y una de limpieza completa?

La base de autovaciado sólo recoge el polvo del depósito, mientras la de autolimpieza lava mopas, las seca, rellena el agua y vacía la sucia.

¿Cada cuánto se vacía la bolsa de la base?

Depende del tamaño, pero suele durar entre 30 y 60 días según la cantidad de suciedad y el tamaño de la vivienda.

¿La base ocupa mucho espacio?

Las bases de autolimpieza son más grandes que las estaciones normales. Requieren un espacio adicional, especialmente las que incluyen agua limpia y sucia.

¿Es más higiénico que un robot sin base?

Sí, porque reduce la exposición directa al polvo, ideal para personas con alergias. Y además reduce también el mantenimiento, al no tener que rellenar o vaciar el agua tras cada limpieza de forma manual.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de marzo de 2026.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de marzo de 2026.