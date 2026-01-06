Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
ESTILO DE VIDA

Estos han sido los 5 ‘gadgets’ más regalados esta Navidad

Entre lo más demandado destacan detalles prácticos para el día a día, que van desde productos tecnológicos hasta artículos de cuidado personal

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre lo más regalado en Navidad 2025.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Desde regalos para quienes tienen de todo hasta detalles de amigo invisible, la campaña navideña —y con ella la temporada alta de compras— ya ha llegado a su fin. Tras semanas marcadas por la búsqueda del obsequio perfecto, desde EL PAÍS Escaparate, hemos recopilado los gadgets que más éxito han tenido estas Navidades y que han triunfado bajo el árbol.

A continuación, estos son los cinco productos más demandados en Amazon durante el periodo navideño. Todos ellos comparten algo en común: son prácticos, funcionales y realmente útiles en el día a día y no para quedarse olvidados en un cajón:

Quitapelusas, de Philips

Permite alargar la vida de la ropa y conseguir que cada prenda luzca como nueva. Este quitapelusas elimina bolitas y pelusas de todo tipo de tejidos de forma rápida y eficaz. Además, su depósito extraíble facilita la limpieza tras cada uso.

Su eficacia se refleja en la experiencia de quienes lo han probado: acumula más de 146.000 valoraciones y el 75 % de los usuarios le otorgan la máxima puntuación, lo que se traduce en una nota media de 4,6 estrellas sobre 5.

Estos productos son lo más regalado en Navidad 2025.
COMPRA POR 12,99€ EN AMAZON

Baliza V16 homologada por la DGT

La más demandada en el comercio electrónico de Amazon. Se trata de un pack de dos balizas V16 homologadas por la DGT, con sistema de geolocalización integrado y cobertura nacional. Resistentes al agua y al viento, emiten una luz visible hasta un kilómetro de distancia con un ángulo de 360 grados, lo que garantiza la máxima seguridad en carretera.

Estos productos son lo más regalado en Navidad 2025.
COMPRA POR 68,50€ EN AMAZON

Pendrive, de SanDisk

Uno de los favoritos por su rendimiento y velocidad. Este dispositivo acumula más de 199.000 reseñas y ofrece una capacidad de almacenamiento de hasta 64 GB, con una velocidad de transferencia hasta diez veces superior a la de un USB estándar.

Además, incorpora el software SanDisk SecureAccess, que permite crear una carpeta privada protegida con contraseña, y un diseño retráctil que mantiene el conector protegido en todo momento.

37% de descuento, ahorra 3,44 euros.

Estos productos son lo más regalado en Navidad 2025.
COMPRA POR 5,95€ EN AMAZON

Destornillador, de Bosch

Calidad, practicidad y versatilidad definen este destornillador, uno de los más deseados de su categoría. Incluye un portapuntas magnético con 12 puntas de fácil acceso identificadas por código de colores, así como un anillo metálico intuitivo para ajustar el sentido de giro a izquierda o derecha.

Su mango ancho y diseño ergonómico garantiza un agarre firme y cómodo. No es casualidad que alcance una nota media de 4,7 estrellas y que el 82 % de los compradores le otorguen la máxima puntuación.

Estos productos son lo más regalado en Navidad 2025.
COMPRA POR 26,79€ EN AMAZON

Maquinilla de afeitar OneBlade, de Philips

Recorta, perfila y afeita. Esta maquinilla destaca por su innovador diseño 360, que se mueve en todas las direcciones y se adapta a las curvas del rostro para llegar incluso a las zonas más difíciles. Además, incorpora la exclusiva tecnología OneBlade, con un movimiento de cuchilla ultrarrápido y un sistema de doble protección que cuida la piel gracias a su revestimiento deslizante y puntas redondeadas.

Es completamente resistente al agua, se carga mediante cable USB y cuenta con una excelente opinión entre los usuarios: más de 9.600 valoraciones y una nota media de 4,6 estrellas.

42% de descuento, ahorra 25 euros.

Estos productos son lo más regalado en Navidad 2025.
COMPRA POR 34,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Por qué estos productos han sido los más regalados en Navidad?

Porque se usan en el día a día. Son regalos útiles, fáciles de acertar y con un precio accesible, lo que los convierte en grandes opciones para regalar y posicionarse como una apuesta segura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
