Regalos de Navidad hasta 25 euros: ideas originales para sorprender de verdad

Elaboramos una lista con detalles de Navidad por menos de 25 euros.

Descubre nuestra cuidada selección de detalles con los que acertarás seguro sin gastar de más

¿Aún no encuentras ese obsequio perfecto de Navidad? Aunque quedan algunos días, lo mejor es adelantar la compra para evitar sorpresas desagradables. Por esta razón, hemos elaborado una lista con diferentes detalles que destacan por dos razones: son ideas originales y ninguna supera los 25 euros.

Como queremos hacértelo mucho más fácil, elegimos regalos para todos los gustos, así que estamos seguros de que encontrarás esa opción perfecta con la que triunfar durante estas fechas. ¡Echa un vistazo a nuestras propuestas!

Gorro con Bluetooth y luz LED

Está confeccionado con un tejido suave. Su batería ofrece hasta 10 horas de autonomía y es ideal para hacer ejercicio en los meses más fríos.

Gorro con Bluetooth y luz LED. © Amazon

Kit de pintura acrílica

Un detalle que amarán aquellas personas que llevan el arte en sus venas. La caja contiene diez pinceles, tres lienzos y 30 tubos de pintura.

Kit de pintura acrílica. © Amazon

Comba inalámbrica

La cuerda para saltar cuenta con una longitud ajustable, además de dos modos de entrenamiento para satisfacer diferentes necesidades.

Comba sin cable. © Amazon

Kit para crear una escultura de manos

El set contiene un 1 kg de yeso sintético, una jarra graduada de 1 l y una práctica espátula para mezclar.

Kit para crear una escultura de manos. © Amazon

Lámpara LED con cargador para el teléfono

El brillo de la luz se puede configurar en tres intensidades y el cargador ofrece dos tipos de carga: inalámbrica y por puerto USB.

Lámpara LED con cargador para el teléfono. © Amazon

Set para hacer sushi

La caja contiene 12 herramientas para preparar sushi con diferentes formas y de una manera sencilla.

Set para hacer sushi. © Amazon

Felpudo con forma de casete

Mide 70 x 40 cm, está pintado a mano y posee una base antideslizante. Es ideal para cualquier puerta de entrada.

Felpudo con forma de casete. © Amazon

Kit para crear un terrario de cristal

Está diseñado para que se pueda personalizar fácilmente, además de que incluye todas las herramientas de jardinería necesarias.

Kit para crear un terrario de cristal. © Amazon

Pack de 2 copas de vino personalizadas

Vienen en un sofisticado estuche de regalo y se pueden personalizar con diferentes diseños y mensajes.

Copas de vino personalizables. © Amazon

Macetero con diseño Playmobil

Está fabricado con un plástico muy resistente y cuenta con un sistema de riego con el que se puede saber cuándo le falta agua a la planta.

Macetero con diseño Playmobil. © Amazon

Juego de mesa Quick Stop

El jugador más rápido en responder preguntas disparatadas será el ganador. Se trata de una divertida dinámica para disfrutar con los amigos o la familia.

Juego de mesa Quick Stop. © Amazon

Caja con cafés de especialidad

¡El regalo perfecto para los amantes de esta bebida! El set viene con seis tipos de café de diferentes partes del mundo como Colombia, Brasil o Indonesia.

Caja con cafés de especialidad. © Amazon

Caja regalo de vinos y tapas

Es para dos personas y se pueden elegir entre más de 400 actividades: cata de vinos, degustación gastronómica, cursos, etc.

Caja regalo de experiencias gastronómicas. © Amazon

Mochila de cabina con bolsas organizadoras

¡Para quienes aman viajar cada fin de semana! Esta mochila cuenta con muchos compartimentos y con las medidas reglamentarias que exigen la mayoría de las aerolíneas.

Mochila de viaje con bolsas organizadoras. © Amazon

Batería externa

Tiene un diseño compacto ultrafino, por lo que ocupa muy poco espacio. Sus diferentes puertos ofrecen carga rápida a todo tipo de dispositivos.

Batería externa. © Amazon

Varillas enfriadoras de botellas de vino

Las dos varillas son de acero inoxidable y ayudan a mantener fresca la bebida durante más tiempo.

Varillas enfriadoras de botellas de vino. © Amazon

Minialtavoz portátil para la ducha

Su batería de larga duración proporciona hasta 12 horas de autonomía, es impermeable y viene con un estuche de transporte.

Altavoz para la ducha. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los regalos de Navidad

¿Cómo saber qué regalar?

Lo más importante es saber cuáles son las aficiones o gustos de la persona; de esta manera podrás acertar con mayor seguridad.

¿Qué regalar a alguien que tiene de todo?

En nuestra lista encontrarás opciones originales que pueden sorprender, además de una experiencia gastronómica.

