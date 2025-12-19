Regalos de Navidad hasta 25 euros: ideas originales para sorprender de verdad
Descubre nuestra cuidada selección de detalles con los que acertarás seguro sin gastar de más
¿Aún no encuentras ese obsequio perfecto de Navidad? Aunque quedan algunos días, lo mejor es adelantar la compra para evitar sorpresas desagradables. Por esta razón, hemos elaborado una lista con diferentes detalles que destacan por dos razones: son ideas originales y ninguna supera los 25 euros.
Como queremos hacértelo mucho más fácil, elegimos regalos para todos los gustos, así que estamos seguros de que encontrarás esa opción perfecta con la que triunfar durante estas fechas. ¡Echa un vistazo a nuestras propuestas!
Gorro con Bluetooth y luz LED
Está confeccionado con un tejido suave. Su batería ofrece hasta 10 horas de autonomía y es ideal para hacer ejercicio en los meses más fríos.
Kit de pintura acrílica
Un detalle que amarán aquellas personas que llevan el arte en sus venas. La caja contiene diez pinceles, tres lienzos y 30 tubos de pintura.
Comba inalámbrica
La cuerda para saltar cuenta con una longitud ajustable, además de dos modos de entrenamiento para satisfacer diferentes necesidades.
Kit para crear una escultura de manos
El set contiene un 1 kg de yeso sintético, una jarra graduada de 1 l y una práctica espátula para mezclar.
Lámpara LED con cargador para el teléfono
El brillo de la luz se puede configurar en tres intensidades y el cargador ofrece dos tipos de carga: inalámbrica y por puerto USB.
Set para hacer sushi
La caja contiene 12 herramientas para preparar sushi con diferentes formas y de una manera sencilla.
Felpudo con forma de casete
Mide 70 x 40 cm, está pintado a mano y posee una base antideslizante. Es ideal para cualquier puerta de entrada.
Kit para crear un terrario de cristal
Está diseñado para que se pueda personalizar fácilmente, además de que incluye todas las herramientas de jardinería necesarias.
Pack de 2 copas de vino personalizadas
Vienen en un sofisticado estuche de regalo y se pueden personalizar con diferentes diseños y mensajes.
Macetero con diseño Playmobil
Está fabricado con un plástico muy resistente y cuenta con un sistema de riego con el que se puede saber cuándo le falta agua a la planta.
Juego de mesa Quick Stop
El jugador más rápido en responder preguntas disparatadas será el ganador. Se trata de una divertida dinámica para disfrutar con los amigos o la familia.
Caja con cafés de especialidad
¡El regalo perfecto para los amantes de esta bebida! El set viene con seis tipos de café de diferentes partes del mundo como Colombia, Brasil o Indonesia.
Caja regalo de vinos y tapas
Es para dos personas y se pueden elegir entre más de 400 actividades: cata de vinos, degustación gastronómica, cursos, etc.
Mochila de cabina con bolsas organizadoras
¡Para quienes aman viajar cada fin de semana! Esta mochila cuenta con muchos compartimentos y con las medidas reglamentarias que exigen la mayoría de las aerolíneas.
Batería externa
Tiene un diseño compacto ultrafino, por lo que ocupa muy poco espacio. Sus diferentes puertos ofrecen carga rápida a todo tipo de dispositivos.
Varillas enfriadoras de botellas de vino
Las dos varillas son de acero inoxidable y ayudan a mantener fresca la bebida durante más tiempo.
Minialtavoz portátil para la ducha
Su batería de larga duración proporciona hasta 12 horas de autonomía, es impermeable y viene con un estuche de transporte.
Preguntas frecuentes sobre los regalos de Navidad
¿Cómo saber qué regalar?
Lo más importante es saber cuáles son las aficiones o gustos de la persona; de esta manera podrás acertar con mayor seguridad.
¿Qué regalar a alguien que tiene de todo?
En nuestra lista encontrarás opciones originales que pueden sorprender, además de una experiencia gastronómica.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Los mejores descuentos
Lo más visto
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
- “No podemos hacer nada”: la IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista