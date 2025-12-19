Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Regalos de Navidad hasta 25 euros: ideas originales para sorprender de verdad

Descubre nuestra cuidada selección de detalles con los que acertarás seguro sin gastar de más

Esta es la mejor lista de Navidad por menos de 25 euros que se puede comprar en Amazon
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

¿Aún no encuentras ese obsequio perfecto de Navidad? Aunque quedan algunos días, lo mejor es adelantar la compra para evitar sorpresas desagradables. Por esta razón, hemos elaborado una lista con diferentes detalles que destacan por dos razones: son ideas originales y ninguna supera los 25 euros.

Como queremos hacértelo mucho más fácil, elegimos regalos para todos los gustos, así que estamos seguros de que encontrarás esa opción perfecta con la que triunfar durante estas fechas. ¡Echa un vistazo a nuestras propuestas!

Gorro con Bluetooth y luz LED

Está confeccionado con un tejido suave. Su batería ofrece hasta 10 horas de autonomía y es ideal para hacer ejercicio en los meses más fríos.

Gorro con Bluetooth y luz LED.
Compra por 16,99€ en Amazon

Kit de pintura acrílica

Un detalle que amarán aquellas personas que llevan el arte en sus venas. La caja contiene diez pinceles, tres lienzos y 30 tubos de pintura.

Kit de pintura acrílica.
Compra por 24,99€ en Amazon

Comba inalámbrica

La cuerda para saltar cuenta con una longitud ajustable, además de dos modos de entrenamiento para satisfacer diferentes necesidades.

Comba sin cable.
Compra por 16,99€ en Amazon

Kit para crear una escultura de manos

El set contiene un 1 kg de yeso sintético, una jarra graduada de 1 l y una práctica espátula para mezclar.

Kit para crear una escultura de manos.
Compra por 24,90€ en Amazon

Lámpara LED con cargador para el teléfono

El brillo de la luz se puede configurar en tres intensidades y el cargador ofrece dos tipos de carga: inalámbrica y por puerto USB.

Lámpara LED con cargador para el teléfono.
Compra por 22,79€ en Amazon

Set para hacer sushi

La caja contiene 12 herramientas para preparar sushi con diferentes formas y de una manera sencilla.

Set para hacer sushi.
Compra por 21,99€ en Amazon

Felpudo con forma de casete

Mide 70 x 40 cm, está pintado a mano y posee una base antideslizante. Es ideal para cualquier puerta de entrada.

Felpudo con forma de casete.
Compra por 19,95€ en Amazon

Kit para crear un terrario de cristal

Está diseñado para que se pueda personalizar fácilmente, además de que incluye todas las herramientas de jardinería necesarias.

Compra por 24,99€ en Amazon

Pack de 2 copas de vino personalizadas

Vienen en un sofisticado estuche de regalo y se pueden personalizar con diferentes diseños y mensajes.

Copas de vino personalizables.
Compra por 24,90€ en Amazon

Macetero con diseño Playmobil

Está fabricado con un plástico muy resistente y cuenta con un sistema de riego con el que se puede saber cuándo le falta agua a la planta.

Macetero con diseño Playmobil.
Compra por 24,22€ en Amazon

Juego de mesa Quick Stop

El jugador más rápido en responder preguntas disparatadas será el ganador. Se trata de una divertida dinámica para disfrutar con los amigos o la familia.

Juego de mesa Quick Stop.
Compra por 19,89€ en Amazon

Caja con cafés de especialidad

¡El regalo perfecto para los amantes de esta bebida! El set viene con seis tipos de café de diferentes partes del mundo como Colombia, Brasil o Indonesia.

Caja con cafés de especialidad.
Compra por 24,99€ en Amazon

Caja regalo de vinos y tapas

Es para dos personas y se pueden elegir entre más de 400 actividades: cata de vinos, degustación gastronómica, cursos, etc.

Caja regalo de experiencias gastronómicas.
Compra por 19,90€ en Amazon

Mochila de cabina con bolsas organizadoras

¡Para quienes aman viajar cada fin de semana! Esta mochila cuenta con muchos compartimentos y con las medidas reglamentarias que exigen la mayoría de las aerolíneas.

Mochila de viaje con bolsas organizadoras.
Compra por 23,99€ en Amazon

Batería externa

Tiene un diseño compacto ultrafino, por lo que ocupa muy poco espacio. Sus diferentes puertos ofrecen carga rápida a todo tipo de dispositivos.

Batería externa.
Compra por 22,99€ en Amazon

Varillas enfriadoras de botellas de vino

Las dos varillas son de acero inoxidable y ayudan a mantener fresca la bebida durante más tiempo.

Estas varillas enfriadoras son aptas para todo tipo de botellas
Compra por 16,99€ en Amazon

Minialtavoz portátil para la ducha

Su batería de larga duración proporciona hasta 12 horas de autonomía, es impermeable y viene con un estuche de transporte.

Altavoz para la ducha.
Compra por 23,99€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los regalos de Navidad

¿Cómo saber qué regalar?

Lo más importante es saber cuáles son las aficiones o gustos de la persona; de esta manera podrás acertar con mayor seguridad.

¿Qué regalar a alguien que tiene de todo?

En nuestra lista encontrarás opciones originales que pueden sorprender, además de una experiencia gastronómica.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe la guía definitiva de regalos de Navidad para cada tipo público.

La guía definitiva de regalos de Navidad para cada tipo de público

Daniel Muela
Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre herramientas de pelo para regalar en Navidad.

Los ‘gadgets beauty’ para tu pelo que debes fichar esta Navidad (están de oferta en Amazon)

Claudia Farnos Llera

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  2. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  3. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  4. La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
  5. “No podemos hacer nada”: la IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_