Los ‘gadgets beauty’ para tu pelo que debes fichar esta Navidad (están de oferta en Amazon)

Los regalos de Navidad para mujer son tan variados como los gustos de cada una. Desde gadgets tecnológicos y accesorios deportivos hasta cosméticos, libros o prendas de moda. Sin embargo, hay unos productos que triunfan año tras año en estas fechas como regalo para mujer: los accesorios y herramientas de belleza.

Cepillos alisadores, secadores, planchas o difusores se han convertido en auténticos imprescindibles del cuidado capilar. Y qué mejor momento que la Navidad para renovar —o estrenar— alguno de ellos. Por esta razón, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado ocho opciones para conseguir una melena de peluquería sin salir de casa y, además, con descuentos por tiempo limitado en Amazon.

Cepillo alisador, de Philips

Uno de los más deseados entre las compradoras. Este cepillo alisador cuenta con revestimiento cerámico, que aporta brillo y reduce el encrespamiento, y con la tecnología ThermoProtect, diseñada para minimizar el daño causado por el calor. Dispone de dos ajustes de temperatura y un diseño de cerdas triples que permite desenredar y alisar el cabello de forma sencilla, rápida y eficaz.

39% de descuento, ahorra 16,09 euros.

Cepillo alisador, de Philips. AMAZON

Secador iónico 5 en 1, de Create

Una herramienta versátil pensada para quienes buscan un todo en uno. Incluye cinco cabezales intercambiables: boquilla de secado, boquilla de peinado, dos cabezales rizadores (uno pequeño y otro grande) y un cepillo alisador. También incorpora motor DC Brushless, potencia de 1.300 W, tecnología Coanda, sistema de iones negativos, tres velocidades y tres temperaturas, además de función de aire frío.

17% de descuento, ahorra 14 euros.

Secador iónico multifunción, de Create. AMAZON

Difusor para cabello rizado, de Bellissima

Un imprescindible para las melenas rizadas que acumula más de 11.000 valoraciones. Este difusor potencia la forma natural del rizo y reduce el frizz gracias a su recubrimiento de cerámica y aceite de argán. Es compatible con la mayoría de secadores e incorpora una tecnología con múltiples boquillas que distribuyen el aire de manera uniforme. El resultado: un cabello suave, brillante y con definición.

29% de descuento, ahorra 20 euros.

Difusor, de Bellissima. AMAZON

Plancha de pelo, de GHD

Una de las herramientas más codiciadas cada Navidad por su calidad y resultados profesionales. Esta plancha ofrece un alisado rápido y eficaz gracias a la tecnología Dual-Zone, con dos sensores de calor que mantienen una temperatura óptima constante. Su diseño de barril redondeado permite crear diferentes looks: desde lisos hasta ondas.

26% de descuento, ahorra 65,72 euros.

Plancha de pelo, de GHD. AMAZON

Tenacillas, de Rowenta

Rizos definidos y duraderos con estas tenacillas de 16 milímetros. Su cilindro con revestimiento cerámico garantiza una distribución uniforme del calor, aportando brillo y suavidad al cabello. Además, cuenta con punta fría, lo que facilita un uso más cómodo y seguro.

42% de descuento, ahorra 8,38 euros.

Tenacilla, de Rowenta. AMAZON

Plancha de ondas de sirena, de Bellissima

La herramienta ideal para conseguir el peinado más viral de las redes sociales: las ondas de sirena. Su sistema de tres barriles permite crear un acabado natural y desenfadado. Las placas con revestimiento cerámico aseguran una distribución homogénea del calor y una facilidad de uso.

17% de descuento, ahorra 6,94 euros.

Plancha de triple barril. de Bellissima. AMAZON

Secador de pelo, de Rowenta

Potencia, calidad y tecnología son los aspectos más valorados por los compradores: el 71% le otorga cinco estrellas. Este secador incorpora sistema iónico, que reduce el encrespamiento y la electricidad estática para dejar un acabado sedoso y brillante. Ofrece un secado personalizado gracias a sus seis combinaciones de temperatura y velocidad.

36% de descuento, ahorra 9,10 euros.

Secador, de Rowenta. AMAZON

Cepillo moldeador, de Revlon

Un auténtico superventas en Amazon con más de 55.000 valoraciones. Este cepillo moldeador permite secar, peinar y dar volumen en un solo paso, ideal para simplificar la rutina capilar diaria. Su revestimiento cerámico ayuda a proteger el cabello y a conseguir un acabado pulido, digno de un salón profesional.

28% de descuento, ahorra 17,09 euros.

Cepillo moldeador, de Revlon. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre las herramientas de pelo

¿Llegan antes de Navidad?

Sí. Si aún estás buscando el regalo perfecto, ya sea por falta de tiempo o porque las fechas se han echado encima, todos los productos de esta selección llegan a tiempo para Navidad, para que puedas sorprender a tus seres queridos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

