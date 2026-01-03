Los productos más vendidos de Amazon durante Navidad

Tablets, zapatillas, ropa deportiva, freidoras de aire o máquinas de afeitar se encuentran entre los productos más demandados por los usuarios durante el periodo navideño

La Navidad es ese momento del año en el que casi todos acabamos comprando algo más de lo habitual. Da igual si eres de esas personas a las que no les gusta mucho comprar en exceso o de las que les encanta hacer compras y elegir el regalo perfecto para sus seres queridos. Llegados a este punto de la Navidad, ya está, como se suele decir, todo el pescado vendido, y en estas fechas Amazon se convierte en una especie de termómetro del consumo navideño.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de productos dividida por categorías de los productos más vendidos en Amazon durante el último mes. Encontrarás desde productos tecnológicos de alta gama hasta las zapatillas Skechers más vendidas o los productos de belleza o para la casa más demandados por los usuarios de la plataforma.

Estos son los productos que más han pasado por los carritos de compra de los usuarios de Amazon durante esta Navidad:

Tecnología

Pendrive de 64 GB de SanDisk

Tablet Lenovo de 11 pulgadas

iPAd de 11 pulgadas

Disco duro externo de 500GB

Smartband de Xiaomi

Hogar

Quitapelusas Phillips

Aspiradora inalámbrica

Freidora de aire CECOTEC

Descalcificador De’Longhi

Juego de sabanas de 4 piezas

Belleza

Cepillo de pelo de aire caliente con 14 cabezales de CECOTEC

Máscara de pestañas Lash Sensational de Maybelline

Maquinilla de afeitar 2 en 1 de Phillips

Maquinilla de afeitar Philips Serie 5000

Protector térmico para el pelo de Revlon

Moda

Camiseta deportiva de la marca Joma

Zapatillas Skechers para mujer

Pack de 3 calzoncillos de Calvin Klein

Mochila de viaje

Sudadera Jack & Jones

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de enero de 2026.

