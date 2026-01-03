Los productos más vendidos de Amazon durante Navidad
Tablets, zapatillas, ropa deportiva, freidoras de aire o máquinas de afeitar se encuentran entre los productos más demandados por los usuarios durante el periodo navideño
La Navidad es ese momento del año en el que casi todos acabamos comprando algo más de lo habitual. Da igual si eres de esas personas a las que no les gusta mucho comprar en exceso o de las que les encanta hacer compras y elegir el regalo perfecto para sus seres queridos. Llegados a este punto de la Navidad, ya está, como se suele decir, todo el pescado vendido, y en estas fechas Amazon se convierte en una especie de termómetro del consumo navideño.
Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de productos dividida por categorías de los productos más vendidos en Amazon durante el último mes. Encontrarás desde productos tecnológicos de alta gama hasta las zapatillas Skechers más vendidas o los productos de belleza o para la casa más demandados por los usuarios de la plataforma.
Estos son los productos que más han pasado por los carritos de compra de los usuarios de Amazon durante esta Navidad:
Tecnología
Pendrive de 64 GB de SanDisk
Tablet Lenovo de 11 pulgadas
iPAd de 11 pulgadas
Disco duro externo de 500GB
Smartband de Xiaomi
Hogar
Quitapelusas Phillips
Aspiradora inalámbrica
Freidora de aire CECOTEC
Descalcificador De’Longhi
Juego de sabanas de 4 piezas
Belleza
Cepillo de pelo de aire caliente con 14 cabezales de CECOTEC
Máscara de pestañas Lash Sensational de Maybelline
Maquinilla de afeitar 2 en 1 de Phillips
Maquinilla de afeitar Philips Serie 5000
Protector térmico para el pelo de Revlon
Moda
Camiseta deportiva de la marca Joma
Zapatillas Skechers para mujer
Pack de 3 calzoncillos de Calvin Klein
Mochila de viaje
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
Sudadera Jack & Jones
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de enero de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Rally Dakar: Recorrido, etapas y resultados
Un bar, una fiesta con bengalas y decenas de muertos: cómo avanza la investigación de la tragedia de Suiza
Miniguía para elegir un buen roscón de Reyes (y quizá dejar de pensar que está sobrevalorado)
El primer fin de semana del año llega con frío, lluvia y nieve y la culpa la tiene Francis
Los mejores descuentos
Lo más visto
- Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
- Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
- Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
- Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo
- El comandante Kapustin no estaba muerto: así fue el montaje del espionaje ucranio para engañar a Rusia