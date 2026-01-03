Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Lo más vendido

Los productos más vendidos de Amazon durante Navidad

Tablets, zapatillas, ropa deportiva, freidoras de aire o máquinas de afeitar se encuentran entre los productos más demandados por los usuarios durante el periodo navideño

Una chica haciendo compras en su ordenador sentada en el salón de su casa.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
La Navidad es ese momento del año en el que casi todos acabamos comprando algo más de lo habitual. Da igual si eres de esas personas a las que no les gusta mucho comprar en exceso o de las que les encanta hacer compras y elegir el regalo perfecto para sus seres queridos. Llegados a este punto de la Navidad, ya está, como se suele decir, todo el pescado vendido, y en estas fechas Amazon se convierte en una especie de termómetro del consumo navideño.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de productos dividida por categorías de los productos más vendidos en Amazon durante el último mes. Encontrarás desde productos tecnológicos de alta gama hasta las zapatillas Skechers más vendidas o los productos de belleza o para la casa más demandados por los usuarios de la plataforma.

Estos son los productos que más han pasado por los carritos de compra de los usuarios de Amazon durante esta Navidad:

Tecnología

Los más vendidos de diciembre sobre fondo blanco.

Pendrive de 64 GB de SanDisk

COMPRAR POR 5,95€ EN AMAZON

Tablet Lenovo de 11 pulgadas

COMPRAR POR 179€ EN AMAZON

iPAd de 11 pulgadas

COMPRAR POR 359€ EN AMAZON

Disco duro externo de 500GB

COMPRAR POR 29,99€ EN AMAZON

Smartband de Xiaomi

COMPRAR POR 32,79€ EN AMAZON

Hogar

Los más vendidos de diciembre sobre fondo blanco.

Quitapelusas Phillips

COMPRAR POR 7,99€ EN AMAZON

Aspiradora inalámbrica

COMPRAR POR 87,11€ EN AMAZON

Freidora de aire CECOTEC

COMPRAR POR 49,90€ EN AMAZON

Descalcificador De’Longhi

COMPRAR POR 7,49€ EN AMAZON

Juego de sabanas de 4 piezas

COMPRAR POR 16,99€ EN AMAZON

Belleza

Los más vendidos de diciembre sobre fondo blanco.

Cepillo de pelo de aire caliente con 14 cabezales de CECOTEC

COMPRAR POR 99€ EN AMAZON

Máscara de pestañas Lash Sensational de Maybelline

COMPRAR POR 16,48€ EN AMAZON

Maquinilla de afeitar 2 en 1 de Phillips

COMPRAR POR 34,99€ EN AMAZON

Maquinilla de afeitar Philips Serie 5000

COMPRAR POR 59,99€ EN AMAZON

Protector térmico para el pelo de Revlon

COMPRAR POR 9,12€ EN AMAZON

Moda

Los más vendidos de diciembre sobre fondo blanco.

Camiseta deportiva de la marca Joma

COMPRAR POR 7,91€ EN AMAZON

Zapatillas Skechers para mujer

COMPRAR POR 14,99€ EN AMAZON

Pack de 3 calzoncillos de Calvin Klein

COMPRAR POR 28,67€ EN AMAZON

Mochila de viaje

COMPRAR POR 19,16€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

Sudadera Jack & Jones

COMPRAR POR 14,99€ EN AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de enero de 2026.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
