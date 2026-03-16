España cambia la Finalissima por un amistoso contra Serbia en La Cerámica

La selección de Luis de la Fuente jugará el 27 de marzo en el estadio del Villarreal y busca rival para otro partido el 31

La cancelación definitiva de la Finalissima entre España y Argentina llevó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a intensificar la negociaciones con otros posibles rivales para poder disputar dos partidos en la próxima ventana internacional. El primer compromiso se ha anunciado de manera oficial este lunes. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará a Serbia el 27 de marzo a las 21.00 en el estadio de la Cerámica, en Vila-real.

Esa era la fecha prevista inicialmente para el partido entre los campeones de Europa y América, que se había programado en Doha (Qatar). Sin embargo, la inestabilidad en la zona derivada del ataque de EE UU e Israel a Irán llevó a la UEFA y a la Conmebol a buscar otra ubicación para la disputa del título. Después de casi dos semanas de negociaciones, el organismo europeo dio por cancelado el partido el sábado pasado y culpó a la AFA de poner demasiadas trabas e impedir un acuerdo pese a las diferentes opciones que le ofrecieron.

Tres días después de la Finalissima, España tenía previsto jugar también en Qatar contra Egipto, partido que también quedó anulado por el conflicto internacional. De modo que la selección se quedaba sin los dos encuentros programados en la última ventana antes del Mundial del verano que viene. Para solucionarlo, han recurrido en primer lugar a Serbia, que formaba parte del Qatar Football Festival en el que se integraba también el España-Argentina. La selección dirigida por Veljko Paunovic iba a jugar el 26 contra Qatar y el 30 contra Arabia Saudí.

La RFEF negocia ahora con Egipto, otro de los integrantes del programa del Qatar Football Festival, al que se iba a enfrentar en Doha el 30 de marzo. Ultiman ya los detalles para trasladar ese partido a España y jugarlo el 31.