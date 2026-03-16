Los sindicatos nacionalistas llaman a la huelga general por un salario mínimo propio en Euskadi y Navarra de 1.500 euros mensuales

Los principales sindicatos nacionalistas vascos, ELA y LAB, con el apoyo de otras organizaciones afines, han convocado una huelga general para este martes, 17 de marzo, en el País Vasco y Navarra para reclamar que estas comunidades tengan capacidad para decidir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio y elevarlo a 1.500 euros mensuales en 14 pagas al año. La movilización cuenta con el apoyo de 1.750 comités de empresa y algo más de un centenar de agentes sociales, según los convocantes. El llamamiento al paro general, anunciado en diciembre pasado, se produce tras la negativa de las patronales a aceptar esa subida automática y el rechazo de los parlamentos vasco y navarro a impulsar sendas iniciativas legislativas populares (ILP).

“Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1.500 euros” es el lema de la movilización sindical (también se han adherido Steilas, Hiru y Etxalde), a la que esta vez no se suman UGT y Comisiones Obreras, que son partidarios de elevar la cuantía del SMI pero a través de la negociación colectiva y la fijación de salarios mínimos de convenio. Del arco parlamentario, el paro cuenta con el apoyo de Bildu, Podemos, Sumar y Geroa Bai, mientras que lo rechaza la mayoría política vasca que representan el PNV, el PSE-EE y el PP.

En España, el SMI ha quedado establecido para este año en 1.221 euros mensuales (14pagas), lo que supone una subida del 3,1%, tras el acuerdo alcanzado a finales de enero pasado entre el Ministerio de Trabajo con CC OO y UGT. Es una mejora que beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas, según anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El debate sobre el establecimiento de un salario mínimo por convenio en el País Vasco, hasta los 1.500 euros al mes, muy por encima del que rige en el resto del país, logró a comienzos de 2025 unir las fuerzas de las principales centrales. ELA, LAB, UGT y CC OO trataron de negociar su reclamación con la patronal vasca Confebask en el seno del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), aunque su intento fracasó por la negativa de los empresarios a sentarse a tratar este asunto.

Los dos sindicatos nacionalistas, una vez desmarcados de la iniciativa CC OO y UGT, optaron por la vía judicial para obligar a Confebask, la patronal vasca, a reunirse para abordar el SMI propio, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda en febrero de este año porque a la organización empresarial no le corresponde negociar este asunto por tratarse de “una competencia exclusiva del Estado”. Los empresarios sostienen que elevar el SMI a 1.500 euros “pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. Esa medida no se justifica en el País Vasco, añaden, porque en esta comunidad se dan los salarios “más altos” y las jornadas “más reducidas” de toda España.

Paralelamente, el aumento salarial ha llevado su curso por la vía parlamentaria, pero sin éxito. La Cámara vasca echó abajo, con los votos en contra del PNV, PSE-EE, PP y Vox, la iniciativa legislativa parlamentaria (ILP) que tramitaron los sindicatos con el aval de 138.495 firmas que solicitaban instar a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

Ante la convocatoria de mañana, el secretario confederal de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, ha afirmado este lunes que la reivindicación de un salario mínimo propio “está fuera del orden de las posibilidades reales” y por ello está “condenada a la frustración”. En el País Vasco no se había celebrado una huelga general desde 2020 (la anterior fue en 2013), convocada entonces por la mayoría sindical vasca y la Carta de Derechos Sociales para exigir empleos, pensiones y vidas dignas y que tuvo un seguimiento desigual.

El Gobierno vasco aprobó el día 13 de marzo una orden que fija los servicios mínimos para esta jornada de huelga general. El transporte público deberá garantizar el 30% de los servicios; en los hospitales trabajarán al menor los turnos de un festivo y en atención primaria, el equivalente a un sábado. En los centros educativos deberá haber un profesor por etapa educativa.

Los sindicatos han llamado a realizar las primeras movilizaciones a las 5.00 con los piquetes en los principales centros de trabajo. A las 11.00 saldrán “columnas de trabajadores” en las capitales para participar en las movilizaciones principales, previstas a las 12.30. Las protestas se repetirán a las 18.00 en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona.