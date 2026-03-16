Adif retrasa a finales de abril la reapertura completa de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga

La infraestructura no estará a punto el 23 de marzo, como estaba previsto, mientras se reparan los desperfectos por el desprendimiento de un talud el 5 de febrero

El corte del tramo final del trazado de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Málaga se mantendrá al menos hasta finales de abril, lo que supone retrasar la fecha previa de apertura, que estaba fijada para el 23 de marzo. De este modo, serán más de tres meses sin conexión directa en alta velocidad entre ambas ciudades.

El presidente del gestor de la infraestructura Adif, Pedro Marco de la Peña, ha indicado esta mañana ante los medios de comunicación que los trabajos para restablecer el tráfico, tras el desprendimiento de tierras del pasado 5 de febrero a la altura de Antequera (Málaga), se alargarán unas semanas más. Renfe seguirá siendo, por tanto, la única operadora con servicio entre ambas ciudades gracias a su plan alternativo de transporte en autobús.

La circulación en el eje Madrid-Andalucía ya estuvo interrumpida anteriormente entre Villanueva de Córdoba y la ciudad de Córdoba por las tareas de reforma de la infraestructura tras el accidente de 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Unos días antes de la reapertura, el temporal de lluvias que azotó a Andalucía a primeros del mes pasado provocó el colapso de un talud en Antequera, lo que motivó la interrupción de la línea desde ese punto hasta Málaga.

El citado corte obliga a los viajeros a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, para proseguir desde allí y hasta Madrid el viaje en tren. Previamente, el viaje en autobús era obligado en la provincia de Córdoba por el referido siniestro.

La imposibilidad de que lleguen a Málaga los servicios de alta velocidad de Iryo y Ouigo, así como la limitación para los trenes de Renfe, alcanza ahora a la Semana Santa, fundamental para el sector turístico andaluz. La Junta de Andalucía advirtió de que se plantearía medidas legales si en Semana Santa, que comienza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión. Antes de ello, la primera gran cita turística malagueña ha sido la del Festival de Cine, clausurado el pasado sábado.

Con el cierre temporal de la ruta impactando en su actividad, Iyro anunció el 25 de febrero un ajuste temporal de empleo que afecta a 40 de sus 654 trabajadores, el 6,1% de la plantilla.