‘Cómo contar un país’ | Episodio 1: El ‘excel’ de Charo y Mercedes

El primero de los cuatro episodios de la serie aborda cómo la cobertura de EL PAÍS impulsó cambios en la lucha contra la violencia machista, con testimonios de periodistas y supervivientes

EL PAÍS lanza Cómo contar un país, un podcast conmemorativo por el 50º aniversario del periódico, que reflexiona sobre el papel del diario EL PAÍS no solo como testigo de la historia, sino también como agente activo de cambio en la sociedad. La serie recuerda cómo se contaron algunos de los grandes debates de las últimas décadas de la mano de los periodistas que los cubrieron, y mira al futuro con los protagonistas actuales de esa transformación.

El primer episodio recupera el trabajo de Charo Nogueira y Mercedes Chuliá, que en 2001 comenzaron a contabilizar en EL PAÍS el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en un momento en el que no existía un registro oficial del Estado. En el episodio se recuerda también la historia de Encarnación Rubio, la primera víctima de violencia machista asesinada con orden de protección –en 2004– y recoge los testimonios de tres supervivientes de la violencia machista: Ana, Maricruz y María (este último, nombre ficticio). Las historias se cuentan desde Cúllar Vega, Granada, el mismo municipio en el que vivió Ana Orantes, cuyo asesinato en 1997 supuso un antes y un después en el tratamiento mediático y político de la violencia contra las mujeres.

¿Cómo escuchar Cómo contar un país?

Puedes escucharlo en la web de EL PAÍS:

Cómo contar un país

En tu plataforma de podcast favorita:

Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo

También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:

Alexa y Amazon Music

CRÉDITOS Realiza: Belén Remacha Grabaciones y diseño sonoro: Nacho Taboada Dirige EL PAÍS Audio: Ana Alonso Coordina: José Juan Morales

Además de las voces que aparecen en este podcast, para realizarlo se ha consultado con más personas que han dado su testimonio. Entre ellas, agradecimientos especiales a Ángeles Mora, poeta Premio Nacional de Poesía 2016, y Maribel Lázaro, profesora de la Universidad de Granada.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).