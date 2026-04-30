El Congreso debate la propuesta del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución

El Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno para blindar el derecho al aborto. Tanto los populares como los ultras vuelven a ir de la mano para pedir, esta vez, que se paralice la tramitación de una medida que busca garantizar el acceso efectivo e igualitario a la interrupción voluntaria del embarazo. Algo que el partido de Alberto Núñez Feijóo califica de “fraude constitucional”, mientras que los de Santiago Abascal tachan de “atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la propuesta es “imprescindible” para “garantizar la libertad” de interrumpir voluntariamente el embarazo, para que “un derecho reconocido ya sea, por fin, un derecho plenamente garantizado”. Con esta medida, el Gobierno busca proteger el acceso al aborto en la sanidad pública en todo el territorio nacional. Según sus datos, solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Por todo ello, Redondo ha pedido a la bancada popular que retiren la enmienda a la totalidad y “sean, como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado”.

De aprobarse las enmiendas a la totalidad del PP y Vox, el texto será devuelto al Ejecutivo, que lo aprobó a principios de mes en Consejo de Ministros, y terminará así su recorrido. De lo contrario, si la Cámara rechaza las enmiendas a la totalidad, la reforma constitucional −que consiste en un añadido al artículo 43.3− continuará su tramitación parlamentaria y requerirá de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado para ser aprobada.