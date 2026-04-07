Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Vídeo en directo

El Gobierno da luz verde a la reforma para blindar el aborto en la Constitución

El Consejo de Ministros declara Canarias como zona gravemente afectada tras el paso de la borrasca ‘Therese’

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 31 de marzo.Víctor Sainz
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma de la Constitución que blinda el derecho al aborto tras el aval del Consejo de Estado. Se trata de una modificación clave para el Ejecutivo, que considera que tanto el PP como Vox pueden poner en cuestión este derecho si llegaran al poder. “Está en riesgo el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. “Hay mujeres de primera y mujeres de segunda dependiendo de donde residan”, ha asegurado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto, que consiste en un añadido al artículo 43.3, para obligar a todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. “Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La modificación impulsada por el Gobierno requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

La responsable de Igualdad ha anunciado también la asignación de 180 millones de euros con el objetivo de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La cuantía será repartida entre las comunidades autónomas.

En la misma reunión, el Consejo de Ministros ha incluido Canarias como zona gravemente afectada por el paso de la borrasca ‘Therese’. La declaración habilita la prestación de ayudas para daños materiales y personales y de infraestructuras públicas, a través de diversos fondos, según avanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el lunes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Almohada viscoelástica con soporte cervical para dormir de lado. COMPRA POR 34,99€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_