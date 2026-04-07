El Gobierno da luz verde a la reforma para blindar el aborto en la Constitución

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma de la Constitución que blinda el derecho al aborto tras el aval del Consejo de Estado. Se trata de una modificación clave para el Ejecutivo, que considera que tanto el PP como Vox pueden poner en cuestión este derecho si llegaran al poder. “Está en riesgo el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. “Hay mujeres de primera y mujeres de segunda dependiendo de donde residan”, ha asegurado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto, que consiste en un añadido al artículo 43.3, para obligar a todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. “Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La modificación impulsada por el Gobierno requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

La responsable de Igualdad ha anunciado también la asignación de 180 millones de euros con el objetivo de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La cuantía será repartida entre las comunidades autónomas.

En la misma reunión, el Consejo de Ministros ha incluido Canarias como zona gravemente afectada por el paso de la borrasca ‘Therese’. La declaración habilita la prestación de ayudas para daños materiales y personales y de infraestructuras públicas, a través de diversos fondos, según avanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el lunes.