Chollo en Amazon: el cepillo de dientes eléctrico con la última tecnología de Oral-B con 41% de descuento.

Ahorra 35 euros en uno de los modelos de Braun que más han escalado en el podio de su categoría en el gigante del comercio electrónico: incluye un estuche de viaje

Muchas personas no acaban dando el paso de cambiarse del cepillo de dientes tradicional a uno eléctrico, fundamentalmente, por el precio. Y es un escollo fácilmente superable para los lectores de EL PAÍS Escaparate . Los redactores siempre estamos peinando los grandes catálogos de las plataformas de comercio electrónico para comparar el mejor precio actual. Esta vez, lo hemos encontrado en el modelo Oral-B iO 2, de la marca Braun, y con un descuento superior al 40%. Tanto es así que roza su precio mínimo histórico.

Este cepillo de dientes eléctrico supera las 3.600 valoraciones en Amazon y una nota media que no para de aumentar: 4,3 sobre 5 estrellas. De hecho, Oral-B es una de las marcas más destacadas en cuidado personal del gigante del comercio electrónico: cuenta con más de un 95% de valoraciones positivas entre sus miles de clientes. Un producto top ventas que garantiza una limpieza efectiva en todo momento: “Práctico y fácil de usar. La batería dura muchísimo. ¡Lo recomiendo!”, asegura, con satisfacción, uno de ellos.

41% de descuento, ahorra 35 euros.

Cepillo Oral-B iO 2, rebajado, posee tres modos de intensidad. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2 con tres modos de intensidad

La marca Oral-B es todo un paradigma en lo que se refiere a la categoría de cepillos de dientes eléctricos de rotación. En Amazon, por ejemplo, copa los primeros 20 puestos de los más vendidos con sus diferentes modelos. El cepillo Oral-B iO 2, en concreto, se ha colocado segundo en dicho ránking y no es casualidad. Incorpora un exclusivo cabezal redondo que ofrece una sensación purificante y una limpieza profesional.

Además, sus microvibraciones mientras actúa sobre dientes y encías son muy suaves aportando una firmeza media desde el primer segundo del cepillado. Uno de los puntos más positivos al pasarnos a un cepillo tan evolucionado como este Oral-B iO 2 es que se mejora la destreza y la técnica gracias a su movimiento constante y su grado de personalización; pudiéndose elegir entre tres niveles de intensidad: extrasuave, sensible y limpieza diaria.

41% de descuento, ahorra 35 euros.

Este cepillo Oral-B proporciona microvibraciones constantes y suaves. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo de dientes eléctrico en oferta: incluye un práctico estuche de viaje

El cepillo de dientes eléctrico que hemos fichado con una abultada oferta es persistente con la placa o el sarro más rebelde y suave al pasar por las encías. Es más, incluye un sensor de presión de encías muy avanzado y automático. ¿Para qué sirve? Reduce la velocidad y emite una señal roja cuando el usuario se cepilla con demasiada intensidad, algo que sucede en muchas ocasiones cuando utilizamos el cepillo de dientes de toda la vida.

Además, el temporizador de última tecnología que equipa avisa al usuario pasados 30 segundos exactos con el objetivo de cambiar la zona del cepillado. Con ello se consigue una limpieza más uniforme y sin descuidar todas las piezas dentales de manera integral. Por si fuera poco, y por el mismo precio, cualquier usuario se beneficiará de su estuche de viaje con espacio para guardar dos cabezales más, algo muy práctico en estos casos.

41% de descuento, ahorra 35 euros.

Cepillo de dientes eléctrico silencioso y con sensor de presión automático. CORTESÍA DE AMAZON

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.

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