Los 20 chollos que merecen la pena en el último día de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Desde ropa y cosméticos hasta ‘gadgets’ tecnológicos o pequeños electrodomésticos para la cocina: aprovecha las últimas horas de ofertas.

Tecnología, moda, belleza y hogar: estos son los descuentos que no puedes perderte antes de que la campaña de rebajas termine

Después de una semana llena de chollazos, toca despedir la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026. Hoy, lunes 16 de marzo, es la última oportunidad para encontrar descuentos irresistibles en grandes marcas, gangas por menos de 30 euros, productos para el hogar o esos fichajes de moda que llevaban tiempo en tu radar.

Aun así, queda el lado positivo: todavía hay horas por delante antes de que el evento llegue a su fin. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hemos buceado en el comercio electrónico para encontrar las mejores ofertas que realmente merecen la pena y que aún puedes comprar.

Cafetera de cápsulas De’Longhi Dolce Gusto

Su diseño compacto la convierte en la incorporación perfecta para cualquier espacio, incluso para las cocinas más pequeñas. Lo mejor es que incluye tres paquetes de cápsulas.

43% de descuento, ahorra 49,01 euros.

Cafetera de cápsulas De’Longhi Dolce Gusto. AMAZON

Pulsera de actividad Google Fitbit

Compatible con iOS y Android, este gadget facilita el día a día: análisis de actividad diaria, seguimiento del sueño, más de 20 modos de ejercicio y hasta 10 días de batería. Además, es sumergible hasta 50 metros.

40% de descuento, ahorra 40,05 euros.

Pulsera de actividad Google Fitbit. AMAZON

Recortadora Braun

Cabello, barba, nariz, orejas y cuerpo: se trata de una herramienta todo en uno gracias a sus 13 cabezales intercambiables para un cuidado completo.

50% de descuento, ahorra 39,37 euros.

Recortadora Braun. AMAZON

Regleta vertical

Cuenta con 12 puertos en total: ocho enchufes, tres USB-A y un USB-C. Se puede encontrar en tres tamaños diferentes, dos, tres o cinco metros.

47% de descuento, ahorra 16,78 euros.

Regleta vertical. AMAZON

Juego de sartenes BRA

Superventas con más de 6.000 valoraciones. Las razones de su éxito: tres tamaños diferentes, aluminio fundido, superficie antiadherente, mango ergonómico y compatibilidad con todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

57% de descuento, ahorra 68,52 euros.

Juego de sartenes BRA. AMAZON

AirPods 4 Apple

Ofrecen audio espacial personalizado, gran autonomía y un diseño que se acopla a la oreja para garantizar comodidad de uso.

27% de descuento, ahorra 40 euros.

AirPods 4 Apple. AMAZON

Pack de dos cepillos de dientes Oral-B

Eliminan hasta un 100% más de placa en comparación con un cepillo manual y mejoran la salud de las encías hasta en un 25%. En cuanto a su diseño, incluye tres niveles de intensidad, temporizador, funcionamiento silencioso y batería de larga duración.

45% de descuento, ahorra 58 euros.

Pack de dos cepillos de dientes Oral-B. AMAZON

Crema antiestrías Trofolastin

Con una combinación de centella asiática, colágeno y elastina capaz de prevenir y reducir las estrías, reforzar la estructura de la piel y mejorar su elasticidad.

27% de descuento, ahorra 10,98 euros.

Crema antiestrías Trofolastin. AMAZON

Gafas de sol Hawkers

El complemento perfecto ahora que se acerca la primavera. Es uno de los modelos más icónicos de la marca y ofrece protección total contra los rayos UV gracias a unos cristales con categoría de filtro tres, lo que significa que ayuda a reducir reflejos y disminuir la fatiga visual.

53% de descuento, ahorra 18,41 euros.

Gafas de sol Hawkers. AMAZON

Cepillo de vapor Rowenta

Uno de los productos más vendidos durante este evento. Elimina las arrugas con facilidad y reduce el riesgo de dañar los tejidos. Su diseño compacto lo posiciona como un gran aliado para viajar.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Cepillo de vapor Rowenta. AMAZON

Ratón ergonómico Logitech

Para quienes pasan horas frente al ordenador, ya sea por trabajo o por ocio, este pequeño gadget marca la diferencia. Diseñado para ofrecer máxima comodidad, se adapta perfectamente a la mano gracias a su curva ergonómica natural.

43% de descuento, ahorra 35,54 euros.

Ratón ergonómico Logitech. AMAZON

Camiseta de manga corta Levi’s

Un básico perfecto para el día a día por su comodidad, calidad y facilidad de combinación. Su diseño atemporal la convierte en una prenda que se lleva con mucho estilo año tras año.

41% de descuento, ahorra 10,17 euros.

Camiseta de manga corta Levi’s. AMAZON

Freidora de aire Cosori

Más de 67.000 valoraciones respaldan su éxito. Incorpora 11 programas de cocción, control táctil, capacidad de 5,7 litros y un diseño resistente. Además, permite ahorrar hasta un 67% de energía.

43% de descuento, ahorra 60,01 euros.

Freidora de aire Cosori. AMAZON

Pack de calzoncillos bóxer Calvin Klein

Tejido de algodón, cintura elástica y máxima comodidad son los aspectos más valorados en las más de 40.000 reviews que acumula el producto.

49% de descuento, ahorra 22,18 euros.

Pack de calzoncillos bóxer Calvin Klein. AMAZON

Xiaomi TV F Pro

Esta Smart TV cuenta con 32 pulgadas, sonido envolvente con Dolby Audio, tecnología QLED para ofrecer colores más nítidos y Fire TV con Alexa integrados.

35% de descuento, ahorra 80 euros.

Xiaomi TV F Pro. AMAZON

Tostadora Russell Hobbs

Ideal para disfrutar de buenos desayunos gracias a su doble ranura y funciones como descongelar, recalentar o “levantar y ver”. Su diseño retro aporta estilo a cualquier cocina.

57% de descuento, ahorra 52 euros.

Tostadora Russell Hobbs. AMAZON

Auriculares Bluetooth Soundcore

Incorporan cancelación de ruido activa, personalización del sonido mediante aplicación, conexión dual y batería de larga duración.

36% de descuento, ahorra 18,01 euros.

Auriculares Bluetooth Soundcore. AMAZON

Pastillas para el lavavajillas Finish

166 cápsulas para una limpieza profunda que mantiene a raya incluso las manchas más difíciles. Su fórmula protege el cristal y ayuda a conservar su brillo.

47% de descuento, ahorra 20,20 euros.

Pastillas para el lavavajillas Finish. AMAZON

Máquina de presoterapia

Un aliado para la relajación muscular. Ofrece masaje de compresión de aire con seis modos y cuatro intensidades para pies, pantorrillas y muslos. Su objetivo es mejorar la circulación y aliviar la sensación de piernas cansadas.

43% de descuento, ahorra 64,50 euros.

Máquina de presoterapia. AMAZON

Sérum coreano Anua

Viral en TikTok por su capacidad para transformar la piel. Destaca por su ingrediente estrella, el PDRN, uno de los activos más comentados del momento por sus propiedades hidratantes y regeneradoras. Forma parte de los cosméticos coreanos que ayudan a conseguir el deseado efecto glass skin.

48% de descuento, ahorra 13 euros.

Sérum coreano Anua. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuándo finaliza el evento?

La campaña de ofertas de primavera termina a las 23:59 de este 16 de marzo.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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