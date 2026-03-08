Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
BELLEZA

Los 6 cosméticos coreanos que mejor funcionan para conseguir la deseada ‘glass skin’

Piel luminosa, hidratada y con efecto jugoso gracias a fórmulas de marcas referentes como Yepoda, Medicube o Anua

Doble limpieza, exfoliación, hidratación y protección son los enfoques más importantes para conseguir una piel de cristal. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera

La cosmética coreana ya no se puede considerar una fiebre pasajera. Se trata de un universo que se ha ganado por derecho propio su fama. Cualquier amante de la belleza conoce su poder y, quien aún no lo ha descubierto, está a tiempo de adentrarse y dejarse conquistar.

El término glass skin tampoco es nuevo: es una tendencia que ya no tiene fecha de caducidad. ¿En qué consiste este fenómeno? Se trata de un cutis sin imperfecciones, hidratado, luminoso y uniforme, con un acabado translúcido que recuerda al cristal.

Corea se ha posicionado como la cuna mundial del cuidado de la piel. Allí se vive como un auténtico ritual, una filosofía que ya ha conquistado todos los rincones del mundo. Estos seis cosméticos de marcas reconocidas responden a la esencia k-beauty: cuidar la piel en profundidad para lucir un acabado impecable, saludable y jugoso.

Doble limpieza Yepoda

Una buena piel comienza con una limpieza adecuada. El método coreano apuesta por dos pasos: una base oleosa y otra espumosa. Entre los productos de Yepoda, destaca un dúo viral que se ha convertido en uno de los más codiciados de la marca.

1. Bálsamo limpiador The Calm Balm

Con aceite de oliva, coco y manteca de karité, elimina en profundidad maquillaje, exceso de sebo e impurezas. Otra de sus grandes ventajas es que además de limpiar, nutre y calma la piel. Su textura sólida se transforma en aceite al emulsionar con las manos.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 25€ EN AMAZON

2. Espuma limpiadora The Bubble Double

Combina limpieza profunda con una acción respetuosa. Actúa como un exfoliante suave que elimina puntos negros, brillos e imperfecciones y ayuda a prevenir nuevas impurezas. Su fórmula con ácido salicílico y granada purifica sin resecar.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 21€ EN AMAZON

3. Sérum ANUA

Niacinamida, ácido tranexámico, ceramidas, ácido hialurónico y vitamina B12 se combinan en una fórmula multifunción. Ofrece propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Es un experto en reducir la hiperpigmentación, atenuar cicatrices postacné y perfeccionar la textura de la piel.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 27,90€ EN AMAZON

4. Crema hidratante Medicube

Con el ingrediente de moda, el PDRN derivado del salmón, esta crema destaca por su tecnología de encapsulación, diseñada para potenciar el efecto reafirmante e hidratante. Se completa con colágeno y niacinamida, que ayudan a unificar el tono, mejorar la firmeza y potenciar la luminosidad.

Ahora con un 18% de descuento.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 25,96€ EN AMAZON

5. Protector solar d’alba

Protege, corrige, ilumina y trata: un auténtico todoterreno cosmético. La clave de esta crema de sol coreana está en su composición con trufa blanca italiana, centella asiática y extracto de melocotón. Además, ofrece hidratación duradera y protección SPF 50+ PA++++.

Ahora con un 14% de descuento.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 23,99€ EN AMAZON

6. Pack de cuatro mascarillas faciales Biodance

Esta mascarilla viral arrasa en TikTok y suma más de 34.000 valoraciones en Amazon. ¿La razón de su éxito? Su capacidad para hidratar en profundidad, refinar los poros, prevenir el envejecimiento prematuro y mejorar la elasticidad de la piel. Tras tres horas de uso, los cambios son notables: piel más hidratada, luminosa y con aspecto rejuvenecido.

Estos productos consiguen el famoso efecto 'glass skin' tan deseado de las coreanas.
COMPRA POR 14€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los productos coreanos para conseguir una glass skin

¿La glass skin significa usar muchos productos?

No, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Lo importante es centrarse en la doble limpieza, la exfoliación, la hidratación y la protección solar.

¿Por qué Corea tiene tanta fama en el cuidado de la piel?

Por su filosofía de belleza: no se centra en disimular o corregir de forma superficial, sino en crear fórmulas que cuidan la piel en profundidad y a largo plazo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de marzo de 2026.

