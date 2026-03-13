The North Face rebaja sus precios en Amazon: estos son los mejores chollos por la Fiesta de Ofertas de Primavera

Una selección con las ocho mejores ofertas de primavera de Amazon en prendas The North Face.

Descuentos de hasta el 65% en forros polares, chaquetas, camisetas de manga corta, accesorios y más

En cuestión de moda, existen dos situaciones muy habituales durante la temporada de rebajas. La primera consiste en renovar básicos como camisetas blancas, calcetines o prendas del día a día. La segunda consiste en la búsqueda de grandes marcas para invertir en prendas de calidad al mejor precio.

The North Face es uno de esos referentes que ha logrado ganarse la confianza del público gracias a la calidad y practicidad que define todo su catálogo. Gracias a la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon, se pueden encontrar algunas de sus prendas superventas con descuentos que solo este tipo de eventos consigue. Ropa tanto para hombre como para mujer y otros accesorios prácticos:

Chaqueta polar Canyonlands para hombre

Con más de 1.000 valoraciones, esta prenda arrasa entre los compradores por su calidad, comodidad y prestaciones técnicas. Ofrece un corte entallado sin sacrificar la elasticidad y libertad de movimiento. Además, su capacidad aislante protege en los días de bajas temperaturas.

En cuanto al diseño, incluye un cierre de cremallera y bolsillos para mayor comodidad, junto con un tejido cepillado en la parte posterior. En términos estilísticos combina con todo.

35% de descuento, ahorra 31,50 euros.

Chaqueta polar para hombre. AMAZON

Chaqueta Face W Resolve para mujer

Impermeable, transpirable y resistente al viento gracias a un tejido técnico de dos capas con tecnología DryVent. Está diseñada para ofrecer protección máxima en cualquier actividad al aire libre sin importar el clima.

Incorpora un cierre de cremallera con solapa protectora con velcro, además de una capucha elástica que se puede guardar en el cuello.

50% de descuento, ahorra 65 euros.

Chaqueta para mujer. AMAZON

Guantes de forro polar

Disponibles en tallas S y M, estos guantes resultan ideales para los días más fríos. Incorporan un acabado impermeable que ayuda a mantener a raya la humedad ligera y un tejido técnico compatible con pantallas táctiles. Otro punto a favor es su diseño con materiales ecológicos.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Guantes de forro polar. AMAZON

Camiseta de manga corta para hombre

Un básico perfecto para el día a día. Presenta un corte holgado y un tejido de algodón que garantiza comodidad. Está disponible en dos tonos neutros que combinan con todo: blanco y negro.

35% de descuento, ahorra 12,25 euros.

Camiseta de manga corta para hombre. AMAZON

Chaqueta polar Canyonlands para mujer

Una opción ideal para senderismo y actividades al aire libre, está diseñada para ofrecer la combinación perfecta entre comodidad, calidez y practicidad. Su diseño proporciona flexibilidad gracias al dobladillo en el cuello, mangas y dobladillo.

65% de descuento, ahorra 58,50 euros.

Chaqueta polar para mujer. AMAZON

Bolsa de deporte

La compañera perfecta para el gimnasio y otras actividades deportivas: diseño de gran capacidad, con bolsillos y material impermeable. Además, permite varios tipos de transporte gracias a sus correas de hombro desmontables y ajustables, así como a sus asas laterales.

35% de descuento, ahorra 49 euros.

Bolsa de deporte. AMAZON

Camiseta de manga corta para hombre

Tan versátil que se posiciona como un auténtico comodín en el armario. El logotipo de la marca en el pecho aporta estilo y su tejido suave ofrece comodidad durante todo el día.

25% de descuento, ahorra 8,75 euros.

Camiseta de manga corta para hombre. AMAZON

Chaqueta Quest para hombre

Una prenda todoterreno. Destaca por su capacidad para proteger frente al viento y reducir la sensación de frío. A nivel de diseño, se caracteriza por un recubrimiento impermeable que evita que el agua cale y un diseño transpirable ayuda a regular la temperatura corporal.

25% de descuento, ahorra 32,50 euros.

Chaqueta para hombre. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026

¿Qué es la Fiesta de Ofertas de Primavera?

Se trata de un evento promocional de Amazon que reúne miles de descuentos en distintas categorías, como moda, tecnología, belleza o hogar.

¿Cuánto dura la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

La duración varía según la edición. Este año finaliza el lunes 16 de marzo.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.