Descubre los 20 chollos más vendidos hasta ahora en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.

La semana de precios tan bajos prosigue su buena marcha, pero las rebajas en superventas se agotan con rapidez. Date prisa y ahorra al máximo hasta el lunes

Ya han pasado cuatro jornadas desde que se activaron las mejores ofertas de primavera que Amazon lleva poniendo en marcha por estas fechas desde hace años. Un evento así implica estar muy atento a las últimas actualizaciones de precios, sobre todo en productos superventas, y a la gran cantidad de artículos que llevamos publicados en EL PAÍS Escaparate. Tanto es así, que te invitamos a descubrir los 20 chollos más vendidos hasta ahora que más han seducido a la audiencia de la sección. Algunos de ellos presentan hasta un 55% de rebaja y la inmensa mayoría de ellos también destacan por sus buenas valoraciones.

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: 20 ofertas que no paran de venderse

Las compras pendientes con la Semana Santa más cerca que nunca son el mejor reclamo, para muchos de nuestros lectores, de hacerse con alguna de la veintena de referencias en oferta que hemos reunido en este artículo: desde cosmética coreana femenina, pasando por pequeños electrodomésticos o el mejor calzado informal del momento. ¡Corre que los precios más bajos siempre vuelan antes!

Juego de tres sartenes Tefal con mango extraíble

Renovar las sartenes de acero inoxidable del hogar principales no siempre tiene que ser algo muy costoso. Por eso, destacamos este lote, de 22, 24 y 28 centímetros, aptas tanto para la inducción como para el horno.

40% de descuento, ahorra 40 euros. Precio mínimo histórico.

Cortesía de Amazon.

Polo para hombre, de Levi’s

Amplía el fondo de armario esta primavera con un auténtico superventas de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: esta camiseta, confeccionada en forma de polo , tan visual como cómoda para llevar. En su frontal lleva el logo de la marca estadounidense.

50% de descuento, ahorra 20 euros.

Este polo de hombre Levi's tiene más de 15.000 valoraciones en Amazon. © Amazon

Crema hidratante antiedad Nivea Men

Este cosmético facial es perfecto para las pieles maduras y de aquellos hombres que hayan sobrepasado los 35 años. Su fórmula contiene ácido hialurónico y protección solar. Ofrece, además, una hidratación muy intensa y se absorbe con rapidez. Se puede usar a diario.

Ahora, con un 30% de descuento. Precio mínimo histórico en 2026.

Vista frontal de la crema hidratante Nivea Men Hyauluron para hombre, ahora, en oferta. CORTESÍA DE AMAZON

Medicube Triple Collagen Cream

Entre las tres cremas coreanas con colágeno que están seduciendo al gran público femenino de EL PAÍS Escaparate se encuentra este producto de la marca Medicube. Se caracteriza por tener una textura ultraligera y una fórmula que combina a la perfección ácido hiaulurónico, niacinamida y elastina. Tiene más de 5.000 valoraciones.

26% de descuento, ahorra 4,95 euros.

Crema coreana con colágeno. AMAZON

Amazon Kindle Paperwhite de última generación

El gigante del comercio electrónico ha bajado el precio de uno de los ereaders más destacados del mercado. Su modelo Kindle Paperwhite es más fiable, más rápido e incluye una pantalla sin reflejos y semanas de autonomía plena. Incluye 16 GB de capacidad.

24% de descuento, ahorra 40,99 euros.

Cortesía de Amazon.

Cepillo de vapor Rowenta Pure Pop

La plancha no tiene porqué ser una actividad tediosa si contamos con el mejor accesorio del momento: este cepillo de vapor de la marca Rowenta. Tiene una salida de vapor de hasta 20 gramos por minuto y su cabezal es reversible para convertirse en un quitapelusas.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Cepillo de vapor de Rowenta. Cortesía de Amazon

Kit completo de primeros auxilios (160 accesorios)

Aprobado con los estándares europeos más elevados, este kit de emergencia tiene todo tipo de compartimentos internos para organizar sus más de 150 piezas. Además, es ideal para llevarlo de viaje por su forma compacta.

26% de descuento, ahorra 6,18 euros.

Con este kit estarás más tranquilo, en casa o donde decidas llevarlo. Cortesía de Amazon

Lote de perchas de diseño antideslizante con acabado en terciopelo

Los básicos de la casa necesitan ser renovados de manera periódica. Y uno de los que más se utilizan son las perchas. Las que destacamos presentan un diseño muy cuidado, soportan hasta 4,5 kg por unidad, pero su diseño es ultraplano y de terciopelo.

Ahora, con un 17% de descuento. Precio mínimo histórico en 2026.

Cortesía de Amazon.

Vaqueros Levi’s 501 para hombre

Los vaqueros Levi’s 501 nunca pasan de moda porque se van renovando cada temporada sin perder su esencia. Por eso, destacamos el modelo de la imagen: confeccionado en algodón, ofrece una gran libertad de movimientos y comodidad.

42% de descuento, ahorra 37,75 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Vaqueros Levi’s 501 para hombre. CORTESÍA DE AMAZON

Adaptador CarPlay inalámbrico para el coche

El adaptador más vendido de su categoría en Amazon hará que olvides los cables cuando quieras emparejas el móvil o la tableta a la centralita de tu vehículo. El dispositivo es pequeño en tamaño pero muy potente en uso: solo necesita emparejarse una sola vez.

31% de descuento, ahorra 8,43 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Adaptador CarPlay inalámbrico. © Amazon

Loción solar coreana para el rostro con máxima protección

El cosmético contiene centella calmante proveniente de Corea, además de ser hidratante, no dejar residuos grasos y ofrecer una experiencia de uso delicada y sin ningún tipo de irritación. Cuenta con protección solar SPF50+ y tiene un práctico formato de viaje.

55% de descuento, ahorra 12 euros.

Loción solar coreana para el rostro con máxima protección. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de tres calzoncillos bóxer de Calvin Klein

Son todo un clásico de este tipo de eventos de ofertas de primavera en Amazon. Nos referimos a este set de calzoncillos confeccionados en algodón y elastano, y que se ajustan al cuerpo al a perfección. Disponen de tiro medio y se adaptan bien a las caderas.

44% de descuento, ahorra 19,60 euros.

Pack de tres calzoncillos, de Calvin Klein. AMAZON

Gel limpiador facial con ácido hialurónico, de Neutrogena

Este es el gel de limpieza para el rostro que todavía falta en muchas rutinas de skincare. Es adecuado para todo tipo de pieles y elimina cualquier tipo de grasa o maquillaje.

54% de descuento, ahorra 7,01 euros.

AMAZON

Freidora de aire Cosori con nueve programas predefinidos

Con un modo de uso bastante silencioso, las freidoras de aire de la marca Cosori siempre son una gran elección de compra para evolucionar en la cocina. El modelo que destacamos posee una capacidad de 4,7 litros y sus accesorios extraíbles no contienen PFOA.

38% de descuento, ahorra 50 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Freidora de aire. © Amazon

Lote de 160 pastillas para el lavavajillas, de Finish

Las necesidades más básicas de una casa pasan por tener la vajilla sin suciedad y, a ser posible, con el mejor brillo. Pues bien, con este lote de 160 cápsulas de la marca Finish lo conseguirás. Su poder quitagrasas es muy elevado, además.

26% de descuento, ahorra 9 euros.

Lote de pastillas para el lavavajillas Finish Power Ultimate (160 unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas Skechers de deporte para él

Si quieres entrenar durante la primavera al aire libre o necesitas unas nuevas zapatillas para ir al gimnasio, este es el momento. Las sneakers que hemos elegido presentan una plataforma lo suficientemente elevada y una puntera redondeada ergonómica.

44% de descuento, ahorra 36,96 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas de mujer Adidas VL Court 3.0

Estilo clásico y funcionalidad contemporánea: así es este calzado femenino perfecto para llevar en cualquier informal y urbano que se precie. Su suela de goma se encuentra vulcanizada y se vende en múltiples tallas y colores.

37% de descuento, ahorra 25,63 euros.

Zapatillas Adidas. Cortesía de Amazon

Zapatillas ligeras Dynamight para hombre, de Skechers

Este calzado deportivo presenta un diseño impecable y una parte superior de malla con diseño de rombos muy cuidada. En el plano de la amortiguación, la plantilla Skechers se compone de un tejido memory foam de última generación. Se venden en muchas tallas.

30% de descuento, ahorra 16,47 euros.

Zapatillas ligeras Dynamight para hombre, de Skechers. CORTESÍA DE AMAZON

Vestido de cóctel elegante de mujer

Vestir bien no siempre implica invertir mucho dinero. Como sucede con este vestido de cóctel que realza tanto la figura femenina. Tiene una pequeña rebaja asociada con motivo de las ofertas de primavera de Amazon en moda. Y está disponible en cuatro colores.

Ahora, con un 5% de descuento.

Este vestido de cóctel está disponible en 4 colores. Cortesía de Amazon

‘Smartphone’ Xiaomi Poco C85

Su potente procesador es lo que más destaca de un móvil de gama media que, ahora, presenta un descuento que no se había visto antes en la plataforma Amazon.

41% de descuento, ahorra 69,91 euros.

‘Smartphone’ Xiaomi con procesador potente. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre lo más vendido en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuándo concluye este evento especial de ofertas de Amazon?

Se clausura el próximo lunes 16 de marzo, a las 23.59 horas de la noche.

¿También hay chollos en electrónica e informática que merecen la pena?

Así es. En este artículo reunimos una decena de ellos que no puedes perderte.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2026.

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