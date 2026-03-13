Ir al contenido
Ofertas

10 chollos en electrónica y tecnología que no puedes dejar pasar en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Descuentos de hasta el 60% en auriculares de alta gama, dispositivos para el hogar o accesorios que te hacen el día a día más cómodo y fácil

Las mejores chollos en tecnología y electrónica.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
No hay mejor oportunidad que los eventos de Amazon para poder renovar tus auriculares inalámbricos, comprar ese gadget de cocina que tanto necesitas y nunca te decides a adquirir o comprar la televisión de 50 pulgadas que tanto tiempo llevas queriendo. La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon tiene grandes ofertas en todas las categorías, pero es cierto que la categoría de electrónica y tecnología se lleva la palma.

Si llevas tiempo pensando en hacer una gran inversión, este momento es perfecto para hacerlo con el mejor de los descuentos en tecnología, pero si tan solo quieres darte un capricho o renovar dispositivos que se han quedado anticuados, aunque no sean excesivamente caros, es el mejor momento para hacerlo.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 10 auténticos chollos con descuentos increíblemente altos para este tipo de productos.

Apple AirPods 4

Los AirPods de última generación son los auriculares inalámbricos con cancelación activa más deseados del momento por la calidad mejorada respecto a sus predecesores.

25% de descuento, ahorras 50 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 149€ EN AMAZON

Smartphone Xiaomi POCO C85

Si buscas móviles de gama media, este smartphone tiene una pantalla de casi 7 pulgadas y también cuenta con una cámara dual de 50 MP con IA integrada.

41% de descuento, ahorras 70 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 99,99€ EN AMAZON

Amazon Fire TV Stick HD

Con este dispositivo de streaming podrás acceder a todas tus plataformas favoritas sin necesidad de comprar una televisión nueva.

40% de descuento, ahorras 18 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 26,99€ EN AMAZON

Echo Show 5 de Amazon

Este dispositivo es perfecto para tener en el salón o en la cocina y pedirle que active tareas sencillas que tengan que ver con el control digital de tu hogar. Además de poder controlarlo por voz, este modelo de última generación cuenta con una pantalla.

41% de descuento, ahorras 45 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 64,99€ EN AMAZON

Smart TV de 50 pulgadas de la marca TCL

Esta televisión tiene una definición 4K con Google TV y además es compatible con controles de voz para que puedas cambiar entre tus plataformas favoritas de forma rápida y efectiva.

35% de descuento, ahorras 140 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 259€ EN AMAZON

Cámaras de vigilancia TAPO C210

Este pack de dos cámaras con wifi cuenta con visión de 360 grados, una resolución de 2K y un sensor que detecta el movimiento para que puedas vigilar tu casa desde el móvil.

43% de descuento, ahorras 30 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 39,99€ EN AMAZON

Auriculares de diadema de Anker

Estos auriculares inalámbricos con una autonomía de 40 horas cuentan con una función de cancelación de ruido para reducir el ruido externo hasta un 90% y además te permiten personalizar el sonido desde la app.

36% de descuento, ahorras 18 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 31,98€ EN AMAZON

Cargador con múltiples puertos

Este pequeño cabezal es perfecto para cargar cualquier tipo de dispositivo, ya que es compatible con la mayoría de los puertos del mercado. Además, es de carga rápida y te permite conectar hasta 3 dispositivos diferentes al mismo tiempo.

60% de descuento, ahorras 30 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 19,99€ EN AMAZON

Regleta para enchufes con USB

Una regleta vertical con forma de torre con 12 tomas de corriente y botón de encendido y apagado.

47% de descuento, ahorras 16,78 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 19,21€ EN AMAZON

Auriculares inalámbricos de Sony

Si estás buscando unos auriculares de gama alta in-ear, este modelo de Sony tiene cancelación de ruido, conexión multipunto y hasta 40 horas de autonomía.

42% de descuento, ahorras 50,01 euros.

Ofertas de primavera en Tecnología y Electrónica sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 69€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Realmente merecen la pena las ofertas en tecnología y electrónica durante este evento?

Es una gran oportunidad para ahorrar hasta un 60% en esos productos tecnológicos que suelen ser caros y que llevas un tiempo pensando en comprar.

¿Las ofertas tienen unidades limitadas?

Sí, las ofertas solo están disponibles hasta el fin de las existencias; no es posible reservar productos a la espera de que vuelvan a estar disponibles.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de marzo de 2026.

