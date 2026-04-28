Trump y Carlos de Inglaterra recurren a la pompa para reencauzar la relación bilateral

El presidente estadounidense ha destacado los lazos entre los dos países en un discurso de bienvenida, tras haber arremetido contra el Gobierno de Starmer durante semanas

Nada como un poco de pompa y circunstancia para sanar las heridas en una relación bilateral, la de Londres y Washington, muy tocada en los últimos meses. La fórmula, desde luego, parece infalible cuando se trata de congraciarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y al otro lado se encuentra la monarquía británica. Después de meses de imprecaciones contra el primer ministro Keir Starmer y su gobierno, y de amenazar la semana pasada incluso con reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, este martes el republicano ha tenido palabras muy cálidas hacia los lazos bilaterales al dar la bienvenida formal a la Casa Blanca al rey Carlos de Inglaterra y de su esposa, Camilla, en el segundo día de la visita de Estado del matrimonio real.

Hubo, ciertamente, derroche de pompa y oropeles este martes en la ceremonia oficial de recepción en los jardines de la Casa Blanca, bajo un cielo gris y una ligera llovizna de clásico “tiempo británico”, como bromeó Trump. Las banderas de los dos países ondeaban en las calles en torno a la residencia presidencial. Una banda militar interpretó los himnos nacionales respectivos. Una salva de 21 cañonazos saludó al soberano y su esposa. Carlos de Inglaterra y Trump pasaron revista a las tropas, vestidas en uniforme de gala.

Tras semanas de invectivas contra el Gobierno de Starmer, un Trump visiblemente complacido tendía una rama de olivo, al menos en público, en un discurso notable por su contención, sus guiños a la historia y cultura compartidas entre los dos países y su relativa brevedad: doce minutos sin apenas improvisaciones, una rareza para un político al que le gusta verbalizar su flujo de conciencia y suele sobrepasar los tiempos previstos para sus declaraciones públicas. “Antes de que los estadounidenses tuvieran una nación o una Constitución, tuvimos primero una cultura, un carácter y un credo. Antes siquiera de proclamar nuestra independencia, los estadounidenses portábamos con nosotros el regalo más precioso, la valentía moral. Y provenía de un pequeño pero poderoso reino allende el mar”, apuntó el presidente en su discurso de bienvenida.

Ceremonia de bienvenida al rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camilla en la Casa Blanca. ALLISON ROBBERT / POOL (EFE)

El mandatario, que siempre ha reconocido su debilidad por la familia real británica, recordó también la devoción de su madre, escocesa de las islas Hébridas —“la Escocia dura”—, por los royals, especialmente por la reina Isabel II, madre del actual monarca, y por el propio Carlos III. “Le parecía monísimo… tenía una especie de flechazo hacia él”, recordó con afecto.

Más tarde llegaría el intercambio de regalos entre los dos jefes de Estado y sus parejas. Un intercambio que acentuaba el mensaje común que ambas partes querían acentuar: el de la unidad y la historia compartida, cuando Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia. Esa “relación especial” de la que los sucesivos gobiernos respectivos les gusta hacer gala pero que se ha visto puesta a prueba una y otra vez en los últimos meses, hasta el punto de que unas declaraciones filtradas del actual embajador británico en Washington, Chris Turner, durante un acto privado mencionan que hoy por hoy la única “relación especial” de Estados Unidos es “con Israel”.

Carlos III obsequió a Trump un facsímil de los planos para la fabricación en 1879 del pupitre Resolute, el que han utilizado generaciones de presidentes estadounidenses en el Despacho Oval, fabricado con la madera del buque explorador británico del mismo nombre y que la reina Victoria regaló al entonces presidente estadounidense Rutherford Hayes en 1880. A su vez, el inquilino de la Casa Blanca entregó al rey británico una carta en la que uno de los padres fundadores de Estados Unidos, John Adams, describe su experiencia y sus emociones como primer embajador del nuevo país ante la corte de San Jaime en 1785.

Un momento de la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca en honor del rey Carlos III de Inglaterra y su esposa, la reina consorte Camilla. LUKE JOHNSON (EFE)

El soberano británico y la reina consorte habían aterrizado el lunes en Washington con una misión: reencauzar los deteriorados lazos bilaterales, fundamentales para un Londres que recuerda que ambos países comparten vínculos comerciales por valor de 430.000 millones de dólares y más de un millón de ciudadanos de los países respectivos trabajan para empresas del otro. Bajo el mandato de Trump, y tras un primer momento de aparente gran sintonía entre el presidente y Starmer, las tensiones habían ido en aumento, hasta dispararse a raíz de la guerra en Irán.

La resistencia británica a colaborar en una coalición para reabrir el estrecho de Ormuz, y el acuerdo de Londres para devolver a la isla Mauricio la soberanía del archipiélago de las Chagos —donde la base militar de Diego García es fundamental en la estructura de defensa global estadounidense— convirtieron al primer ministro laborista en el gran blanco de las iras generalizadas del presidente republicano contra los aliados europeos; solo el Gobierno español ha sido objeto de mayores amenazas y comentarios despectivos. “No es precisamente Churchill”, declaró Trump sobre Starmer.

El ataque más reciente llegó la semana pasada, cuando en un mensaje en redes sociales amenazó con cambiar la política estadounidense sobre las islas Malvinas (para el Reino Unido, que las controla, son las islas Falkland) y reconocer la soberanía argentina, 44 años después de la guerra que enfrentó a Londres y Buenos Aires por el archipiélago austral.

Medidas de seguridad

La visita de Carlos III y su esposa se desarrolla en medio de un fuerte escrutinio de las medidas de seguridad, tras el aparente intento de atentado contra Trump y miembros de su Administración el sábado por la noche durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton en Washington.

Se esperaba que el soberano británico aludiera a ese incidente esta tarde en su gran intervención pública en Estados Unidos: una alocución ante ambas cámaras del Congreso estadounidense, la primera de un monarca de su país desde la que pronunció Isabel II en 1991.

Fuentes del palacio de Buckingham han indicado que en el discurso, que tendrá una duración de unos veinte minutos, Carlos de Inglaterra prevé destacar “la mayor de las consideraciones y de la amistad del pueblo británico hacia el pueblo de Estados Unidos en este hito histórico que es el aniversario de este año”. El gran hilo conductor de la alocución será que, pese a los desafíos, Estados Unidos y el Reino Unido pueden defender y reafirmar sus valores democráticos compartidos para crear seguridad y prosperidad no solo para sí mismos, sino también para todo el mundo, han agregado estas fuentes.

La visita de Estado de Carlos y Camilla continuará el miércoles con un desplazamiento a Nueva York para rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y una reunión con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. Concluirá el jueves, tras una visita del soberano británico, un activo defensor de la naturaleza a lo largo de su vida, a uno de los parques naturales del Estado de Virginia.