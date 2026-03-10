Sin tóxicos y con prestaciones profesionales: he probado las mejores sartenes de acero inoxidable

Para esta comparativa, todas las sartenes se han probado con distintas elaboraciones a lo largo de dos meses.

Muy populares entre los chefs, son resistentes a la corrosión, soportan altas temperaturas sin deformarse, no reaccionan con alimentos ácidos y no liberan sustancias tóxicas durante la cocción

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bra Bra Signature Lacor Lacor TriChef De Buyer De Buyer Affinity Tramontina Tramontina Grano WMF WMF Ultimate Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes busquen sartenes de acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños. Personas que cocinen con regularidad platos variados y busquen utensilios resistentes y duraderos. Personas sin límite de presupuesto que busquen sartenes duraderas y con resultados profesionales. Para hogares en los que se cocine habitualmente y con todo tipo de recetas. Para familias que hagan muchas elaboraciones que implican usar el horno. Por qué lo recomendamos Múltiples tamaños y packs, cocción uniforme, posibilidad de meterlas al horno. Calidad-precio, variedad de tamaños, cocción uniforme. Adaptación a la temperatura, cocción homogénea, producto premium . Cocción homogénea, sin derrames, conservación del calor. Apta para horno a 250º, fácil limpieza, borde vertedor. Medidas 24 y 28 cm. De 16 a 24 cm. A consultar. A consultar. 24 cm. Detalles Acabado exterior pulido brillante, interior satinado. Acabado en acero inoxidable pulido. Acabado pulido. Acabado satinado exterior con interior pulido. Acabado satinado. Precio 74.49 € 28.8 € 143.66 € 46.99 € 89.7 €

La mejor sartén de acero inoxidable Decidir cuál es la mejor sartén de acero inoxidable ha sido un trabajo complicado, ya que las diferencias entre los modelos son sutiles, y los resultados con todas las sartenes probadas han sido excelentes; de hecho, hasta tres modelos han obtenido la misma puntuación. Entre ellos, hemos decidido destacar las sartenes de Bra, caracterizadas por una excelente relación calidad-precio y la posibilidad de comprarlas en distintos packs.

Hasta hace bien poco, hablar de sartenes era hacerlo casi exclusivamente de superficies antiadherentes (o hierro fundido en casa de las abuelas). Pero cada vez más se buscan sartenes y ollas sin antiadherentes tóxicos y se está redescubriendo un material que hasta hace poco estaba prácticamente ligado a las cocinas profesionales: el acero inoxidable. Y es que es resistente a la corrosión, soporta altas temperaturas sin deformarse, no reacciona con alimentos ácidos y no libera sustancias tóxicas durante la cocción, en contraste con ciertos revestimientos sintéticos presentes en otras alternativas. Por eso, siempre han sido una opción predominante entre los chefs.

Pero no todas las sartenes de acero inoxidable son iguales: existen distintos tipos y construcciones que afectan el rendimiento en la cocina. Así, las sartenes multicapa o tricapa integran un núcleo de aluminio o cobre entre capas de acero para mejorar la distribución del calor, reduciendo puntos calientes y logrando cocciones más uniformes. Por otro lado, las superficies 18/10 (acero con 18% de cromo y 10% de níquel) aseguran una mayor resistencia a la corrosión y facilitan la limpieza, aunque para personas con alergia al níquel existen opciones 18/0.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Debo confesar que, hasta ahora, nunca había probado sartenes de acero inoxidable, aunque llevo tiempo interesada en ellas como opción para cambiar las mías, unas tradicionales con antiadherente: desde que tengo hijos, estoy mucho más concienciada con los tóxicos que pueden desprenderse de ellas.

Así que para esta comparativa consulté a las principales marcas por sus modelos recomendados, siempre bajo la premisa de que no tuvieran antiadherente y que pudiera, en la medida de lo posible, probar distintos tamaños para ver su rendimiento con distintas elaboraciones. Las he probado en el plazo de dos meses, tanto en una cocina de inducción como en una más tradicional de fuego. Como no tienen antiadherente, siempre las he calentado hasta el punto ideal antes de añadir cualquier alimento para evitar que se pegue, haciendo la prueba de las gotas de agua: si salpican y se evapora, todavía está fría; si se mueven como canicas, está lista. Y con este simple truco jamás se me ha pegado nada, pese a ser ‘novata’.

Con ellas, he realizado todo tipo de elaboraciones, aunque me he centrado especialmente en seis recetas estándar: huevos, pescado, pollo, ternera, verduras salteadas y salsas ácidas. De esta manera, he podido evaluar distribución de calor, tendencia al pegado, facilidad de limpieza y estabilidad térmica. Además, y aunque suelen ser aptas para lavavajillas, la limpieza manual continua prolonga su aspecto y vida útil, así que siempre las he fregado bajo el grifo.

En concreto, las características imprescindibles a tener en cuenta a la hora de elegir una sartén de acero inoxidable y que he extraído tras las pruebas son:

Material y construcción: si es aluminio 18/10 o multicapa, la calidad del acabado…

Grosor y peso: ​ un fondo más grueso (≥ 3 mm) tiende a mantener mejor la temperatura y evita deformaciones con el uso intensivo. Si son muy pesadas, cuesta más manejarlas. ​

Ergonomía y limpieza: mangos ergonómicos remachados y superficies lisas facilitan su uso y mantenimiento.

Tamaños y packs: tamaños en los que está disponible el modelo para adaptarse mejor a distintas elaboraciones, y si hay que comprarlos por separado o se venden en packs con descuento.

Cocción: el tiempo que tardan en calentarse hasta que están listas para añadir los alimentos y si la cocción es uniforme.

Múltiples tamaños y ‘packs’: Bra Signature

Las sartenes Bra Signature proporciona una cocción uniforme y es apta para todo tipo de fuegos. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes busquen sartenes de acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños y packs, y que prioricen la cocción uniforme.

Por qué lo recomendamos: he probado el pack compuesto por las sartenes de 24 y 28 centímetros, aunque hay otros compuestos por 3 tamaños diferentes y, sueltas, se venden de 20, 24, 26 y 28 centímetros. Tal como especifica el fabricante en su página web, están fabricadas en acero inoxidable 18/10 con triple fondo difusor full induction, lo que promete calor uniforme y compatibilidad con todo tipo de fuegos —incluida inducción— además de durabilidad y eficiencia energética.

Mi primer contacto fue con la sartén de 24 cm: ese tamaño se ha convertido en mi herramienta favorita para tareas como freír huevos, dorar cebolla o preparar salsas reducidas. La cocción es estable y uniforme y, en mi experiencia, el triple fondo efectivamente ayuda a que el calor se distribuya de forma más homogénea que en otras sartenes, y eso lo noté, por ejemplo, al hacer un revuelto sin puntos quemados ni zonas frías.

La sartén de 28 cm, por otro lado, es ideal para preparaciones más grandes: la he usado para sellar pechugas de pollo completas, dorar filetes e incluso cocinar pimientos enteros antes de acabar en el horno. Gracias a su diseño resistente y al mango remachado de acero, me resultó cómoda de manejar incluso con alimentos pesados o gran cantidad de ingredientes.

Sus puntos débiles: no son sartenes especialmente ligeras y tardan un poco más en calendar que modelos con el núcleo más delgado.

FICHA TÉCNICA Material principal: acero inoxidable 18/10, con triple fondo difusor y un espesor de 5,3 mm Acabado: exterior pulido brillante, interior satinado Compatibilidad: gas, eléctrica, cerámica, inducción, horno (hasta 200º) Medidas y peso: sartén de 24 cm: diámetro de la base 20 cm, espesor de la base 5,5 cm, peso 950 gramos; sartén de 28 cm: diámetro de la base 24 cm, espesor de la base 5,5 cm, peso no especificado. Otros: mango remachado de acero inoxidable 18/10, apta para el lavavajillas

Calidad-precio: Lacor TriChef

La sartén Lacor TriChef tiene un cuerpo de tres capas para una distribución homogénea del calor. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que cocinen con regularidad platos variados, busquen utensilios resistentes y duraderos y que además se preocupen por la calidad sin ir a gamas premium.

Por qué lo recomendamos: he probado esta serie de sartenes en tres tamaños —16 cm, 20 cm y 24 cm; hay hasta 8 diferentes— con la intención de cubrir desde platos individuales hasta preparaciones familiares. Estas sartenes tienen un cuerpo de tres capas (acero inoxidable 18/10, aluminio y acero inoxidable) para una distribución homogénea del calor y un mango también en acero inoxidable 18/10 ergonómico. Lo que más me ha llamado la atención es la sensación sólida y robusta en mano, mientras el diseño tricapa hace que esta serie se caliente rápido y de forma uniforme incluso cuando el fuego de la cocina no alcanza intensidades máximas, lo que se traduce en una cocción más controlada.

Con la sartén de 16 cm he preparado desde huevos fritos hasta tortillas de solo dos huevos para mis hijos, y me gustaría destacar lo bien que se distribuye el calor por toda la superficie. La de 20 cm es, con diferencia, la sartén que más he usado: ni demasiado pequeña ni demasiado grande. Preparar verduras salteadas, pechuga de pollo o incluso chuletas fue cómodo y obtuve siempre un dorado uniforme. Por último, la sartén de 24 cm preparé cenas completas para dos o incluso tres personas. Un día cociné filetes de ternera con verduras y me encantó que el calor se extendiera rápidamente por toda la superficie, lo que me permitió sellar bien la carne antes de bajar el fuego para terminar la cocción.

Sus puntos débiles: las sartenes no son ligeras —especialmente la de 24 cm— lo que puede cansar si las sostienes mucho tiempo.

FICHA TÉCNICA Material principal: cuerpo multicapa con acero inoxidable 18/10 + aluminio en el interior Acabado: superficie exterior e interior en acero inoxidable pulido de calidad profesional Compatibilidad: gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. También apto para horno Medidas y peso: 16 cm: diámetro útil aproximado 16 cm, fondo 11,5 cm, altura ~4,0 cm; grosor ~2,5 mm; 20 cm: diámetro útil ~20 cm, fondo ~16,5 cm, altura ~4,3 cm; grosor ~2,5 mm; peso neto ~750–770 g; 24 cm: dimensiones similares con diámetro superior ~24 cm y altura ~4,8 cm, grosor ~2,5 mm Otros: mango ergonómico de acero inoxidable 18/10 fundido

Diseño premium: De Buyer Affinity

La sartén De Buyer es idónea para quienes busquen un accesorio duradero con resultados profesionales. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas sin límite de presupuesto que busquen sartenes duraderas y con resultados profesionales.

Por qué lo recomendamos: lo primero que noté al sacarlas de la caja —porque son las únicas que vienen en una caja de cartón— fue su construcción. La sensación de solidez es inmediata: no es la típica sartén ligera que parece deformarse con el uso, y todos los detalles hacen que pienses que estás ante una sartén premium. He probado dos tamaños: 24 y 28 cm, aunque la gama también incluye de 20 y 32 centímetros.

Durante las pruebas, la sartén de 24 cm se convirtió en mi herramienta habitual para recetas rápidas. La he usado sobre todo para tortillas, huevos, salteados pequeños y filetes para los niños. Por ejemplo, al preparar una tortilla francesa a fuego medio, noté que el calor se distribuye de forma muy uniforme y toda la tortilla quedó dorada y cocinada por igual. La de 28 cm la he utilizado mucho para saltear verduras para cuatro personas, marcar pechugas de pollo o incluso hacer arroces que requieren un calor estable en toda la superficie. En este tipo de usos es donde realmente destaca frente a sartenes inoxidables más básicas: cuando lleno toda la superficie con alimentos, el rendimiento térmico sigue siendo homogéneo, ya que llega también desde las paredes. Además, también he notado que reacciona muy rápido a los cambios de temperatura: si subo el nivel de calor de la placa se transmite muy rápido a la cocción y al revés, en los casos en que necesito que el cocinado sea más lento.

Sus puntos débiles: el peso en el modelo de 28 centímetros, si cocinas gran cantidad de alimentos, se hace notar y es poco ágil. Además, el precio es elevado al comparar con la competencia.

FICHA TÉCNICA Material principal: acero inoxidable 18/10 multicapa con núcleo de aluminio Acabado: pulido Compatibilidad: inducción, gas, vitrocerámica, eléctrica, horno Medidas y peso: a consultar Otros: mando de acero inoxidable remachado y ergonómico, apta para lavavajillas, bordes vertedores

Sin derrames: Tramontina Grano

La sartén Tramontina Grano usa acero inoxidable 18/10 y tiene una base de triple capa con núcleo de aluminio. Cortesía de Amazon

Para quién es: hogares en los que se cocine habitualmente y con todo tipo de recetas.

Por qué lo recomendamos: con las tres sartenes disponibles de esta gama —que he podido probar— no he necesitado nada más para mis recetas diarias. La de 20 centímetros me ha resultado especialmente interesante a la hora de cocinar únicamente para mis hijos —y cualquier alimento y receta—, y para una cosa tan básica como pochar cebolla: consigo que quede bien sin que se me dore demasiado. Mientras, la de 30 la he reservado para carnes y pescados. Pero sin duda a la que más uso he dado es a la de 26 centímetros, que tiene un tamaño y capacidad ideal para saltear verduras, preparar sofritos, freír para toda la familia…

Usan acero inoxidable 18/10 y tienen una base de triple capa con núcleo de aluminio que hace que se calienten de forma muy homogénea, tanto al utilizar la inducción como sobre fuego, y aunque estén muy llenas. He notado especialmente que también mantienen muy bien el calor, así que he cogido la costumbre de apagar la fuente de calor unos minutos antes de que termine la elaboración, y todo me ha quedado perfecto: huevos a la plancha, arroz, sofritos, salsas… Únicamente no lo he hecho en las carnes y pescados, ya que así controlo mejor el punto exacto de cocción.

Un detalle más: como el modelo de WMF, el borde está un poquito redondeado, y es genial que no se derrame nada por la base de la sartén cuando vas a verter aceite o una salsa.

Sus puntos débiles: en recetas largas los mangos se calientan un poco.

FICHA TÉCNICA Material principal: acero inoxidable 18/10 con construcción de triple capa (Tri-Ply): acero inoxidable interior, núcleo de aluminio y acero inoxidable exterior Acabado: satinado exterior con interior pulido Compatibilidad: inducción, gas, vitrocerámica y eléctrica. Apta para horno (hasta aproximadamente 260 °C) Medidas y peso: a consultar Otros: mango de acero inoxidable remachado

Con asas: WMF Ultimate

La sartén WMF Ultimate es Ideal para familias que hagan muchas elaboraciones que implican usar el horno. Cortesía de Amazon

Para quién es: familias que hagan muchas elaboraciones que implican usar el horno.

Por qué lo recomendamos: solo he podido probar la sartén de 24 centímetros, aunque también está disponible en 20 y 28 centímetros. Las dos más grandes tienen una cosa en común: no tienen mango, sino dos asas que, además, están ancladas desde el exterior, así que como no hay remaches por dentro no se queda ningún resto de comida —me pasa sobre todo con las salsas— en los recovecos.

Este diseño me ha resultado especialmente útil para las elaboraciones que hay que meter en el horno: se agarra y coloca muchísimo mejor. Además, todo el

borde es ancho y, lo que al principio pasó para mí un poco desapercibido, tuvo todo el sentido en el momento en el que fui a guardar el aceite restante tras freír unas croquetas en el recipiente que uso para ello: ¡no se derrama ni una gota! En las distintas recetas que he podido probar, me gusta especialmente cómo quedan dorados los filetes, de forma muy uniforme, y también la elaboración de un arroz con verduras en el que todos los puntos estaban en el mismo punto de cocción.

Sus puntos débiles: las asas resultan un poco incómodas en elaboraciones en las que hay que estar muy pendiente de mover los ingredientes, ya que se calientan más que los mangos y siempre he tenido que usar agarraderas.

FICHA TÉCNICA Material principal: acero inoxidable Cromargan Ultimate (18/0) Acabado: satinado Compatibilidad: inducción, gas, eléctrico, cerámico y halógeno; horno hasta 250º Medidas y peso: 25,8 x 9 x 45 cm; 54 mm de altura, 1,02 kg de peso Otros: apta para lavavajillas, borde vertedor ancho, mango hueco de toque frío, fondo ultraplano

Otros modelos de sartenes de acero inoxidable interesantes

Si estás buscando un pack muy económico

Este juego de Amazon Basics incluye tres sartenes de distintos tamaños. Cortesía de Amazon

Amazon Basics tiene sus propias sartenes de acero inoxidable, que vende por separado o en un pack de tres con unidades de 20, 24 y 30 cm. Están fabricadas en acero inoxidable 18/8 con una base con revestimiento de aluminio para que el calor se distribuya con rapidez y de manera uniforme.

Si estás buscando sartenes que cuiden el medioambiente

Las sartenes Tefal Jamie Oliver se han fabricado con un 90% de acero inoxidable reciclado. Cortesía de Amazon

Tefal tiene una línea de sartenes firmadas por Jamie Oliver cuyo cuerpo se ha fabricado con un 90% de acero inoxidable reciclado; este material supone como mínimo un 43% del total. Está disponible en dos diámetros —24 y 28 cm— y se vende también en pack.

Preguntas frecuentes

¿Las sartenes de acero inoxidable son antiadherentes?

No, no lo son. El acero inoxidable no tiene recubrimientos que eviten que los alimentos se peguen. Sin embargo, bien utilizadas —precalentando correctamente la sartén y usando la cantidad adecuada de grasa— pueden ofrecer resultados excelentes incluso con alimentos delicados como huevos o pescado. A cambio, permiten dorados más intensos y una mayor versatilidad culinaria.

¿Por qué se pegan los alimentos en una sartén de acero?

El pegado suele deberse a una temperatura incorrecta (demasiado baja o demasiado alta) o a añadir los alimentos antes de que la sartén esté bien caliente. En el acero inoxidable es clave respetar el proceso: calentar la sartén vacía, añadir el aceite cuando esté caliente y esperar a que el alimento se despegue solo durante la cocción.

¿Son más saludables que las sartenes antiadherentes?

Sí, en términos generales. Las sartenes de acero inoxidable no tienen recubrimientos sintéticos que puedan degradarse con el uso o con altas temperaturas. Esto elimina el riesgo de ingestión de partículas procedentes del revestimiento y las convierte en una opción especialmente valorada por quienes buscan una cocina más duradera y estable a largo plazo.

¿Qué significa que una sartén sea de acero 18/10?

Hace referencia a su composición: 18% de cromo y 10% de níquel. Esta aleación mejora la resistencia a la corrosión, la durabilidad y el brillo del material. Es la más habitual en utensilios de cocina de calidad.

¿Son aptas para inducción?

Para ser compatibles con inducción, las sartenes deben tener base ferromagnética. En los modelos multicapa modernos esto suele estar garantizado, pero conviene comprobar siempre que el fabricante indique explícitamente la compatibilidad.

¿Se pueden meter en el horno?

Muchas sartenes de acero inoxidable son aptas para horno, lo que amplía mucho sus posibilidades (sellar y terminar cocciones, gratinar, etc.). El límite suele estar en el mango: los de acero soportan altas temperaturas, mientras que los que incorporan silicona o baquelita tienen restricciones.

¿Qué diferencia hay entre una sartén de acero simple y una multicapa?

La diferencia clave está en la distribución del calor. Las sartenes multicapa (bicapa, tricapa o más) incorporan un núcleo de aluminio o cobre entre capas de acero inoxidable, lo que mejora la conductividad térmica y reduce los puntos calientes. Las de acero simple son más económicas, pero menos precisas en la cocción.

¿Cómo se limpian correctamente?

Pueden lavarse a mano o en lavavajillas, aunque el lavado manual prolonga su buen aspecto. Para restos pegados, basta con agua caliente y un estropajo suave; en casos difíciles, hervir un poco de agua en la sartén o usar bicarbonato suele ser suficiente.

¿Son más duraderas que otros tipos de sartenes?

Sí. Una sartén de acero inoxidable bien construida puede durar décadas sin perder funcionalidad, ya que no depende de recubrimientos que se degraden con el tiempo.

¿Para qué tipo de cocina están más recomendadas?

Son especialmente adecuadas para sellar carnes, saltear, reducir salsas y cocinar a altas temperaturas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

