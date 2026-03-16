Última oportunidad para ahorrar comprando tus básicos de limpieza durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Uno de los mejores momentos del año para ahorrar en productos de limpieza.

Detergente, papel higiénico, pastillas para el lavavajillas o toallitas en grandes packs son solo algunas de las ofertas que más suelen aprovechar los compradores durante este evento

Una de las cosas que más molestan cuando por fin, después de retrasarlo un par de días, te llenas de buena actitud y de valor y empiezas a limpiar la casa a fondo y, de repente, te das cuenta de que no te queda el producto que usas para las manchas, que te faltan las pastillas para el lavavajillas, que te has quedado sin paños o que no te queda detergente para poner la lavadora. Cuando no somos lo suficientemente previsores es muy común que este tipo de situaciones se den más a menudo; por eso, eventos como la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon son una oportunidad fantástica para llenar tu despensa de provisiones de limpieza para que no tengas que bajar al supermercado cada dos por tres para comprar el producto que te falta.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una selección de los productos de limpieza e higiene más demandados en Amazon para que puedas echarle un vistazo, revisar tu lugar de almacenamiento y así puedas reponer lo que necesitas a la vez que te ahorras un buen dinero.

Pack de ambientadores para el baño Ambipur

Este pack de 8 ambientadores para el baño es perfecto para neutralizar los malos olores con una fragancia inspirada en un atardecer mediterráneo.

Ahora, con un 37% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Paños de limpieza

30 paños multiusos reutilizables y muy absorbentes que puedes usar para limpiar la encimera de la cocina o la mesa del comedor.

Ahora, con un 15% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Pack de estropajos

Si odias que el estropajo esté demasiado desgastado cada vez que te pones a fregar, aquí tienes un pack de 120 unidades de estropajos resistentes con esponja integrada.

Ahora, con un 25% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Cillit Bang específico para manchas de humedad y suciedad

Este pack de 3 botellas de uno de los limpiadores más destacados del mercado para eliminar manchas de humedad y suciedad incrustada, sobre todo en las juntas de los azulejos del baño o la cocina.

Ahora, con un 48% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Toallitas para bebé de la marca Huggies

¿Quién no ha tenido que bajar a las tantas a buscar toallitas para el bebé porque se han terminado en el momento menos indicado? Con este pack de 1008 unidades seguramente no te vuelva a pasar en un buen periodo de tiempo.

Ahora, con un 39% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Rollos de cocina de Renova

24 rollos de papel de cocina XXL, de tres capas, muy absorbentes y duraderos, son perfectos para durar más y limpiar mejor que cualquier rollo tradicional.

Ahora, con un 19% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Toallas de papel de Renova

Toallas de papel en formato plegado pensadas para secarte las manos después de lavarte las manos en el baño, aunque también pueden ser muy prácticas para sonarte los mocos o para usar en la mesa del comedor.

Ahora, con un 28% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Pañales de bebé de la talla 4 Dodot Sensitive

Este pack mensual de pañales cuenta con protección antifugas durante horas sin dejar de cuidar la piel de los bebés.

Ahora, con un 38% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Toallitas para bebé Dodot Pure Aqua

1.152 unidades de toallitas con 99 % de agua que ayudan a limpiar la piel del bebé sin irritaciones ni producirles molestias.

Ahora, con un 42% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Detergente líquido de Ariel

Si buscas un detergente que limpie bien las manchas del día a día a la vez que cunda, este pack de Ariel es perfecto para poner la lavadora hasta 200 veces.

Ahora, con un 36% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Papel higiénico de Scottex

Más allá de la limpieza, lo que realmente es un incordio en el día a día es que te quedes sin papel higiénico en el baño. Con este formato megarollo tienes 48 rollos dobles que equivalen a un total de 96, el pack perfecto para no preocuparte durante un tiempo de tener que comprar papel.

Ahora, con un 38% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Detergente en polvo de Colón

Si te gusta utilizar detergente en polvo, este formato de Colón te da para poner 135 veces la lavadora y su fórmula es apta para ropa blanca y de color.

Ahora, con un 37% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Pods para la lavadora de Ariel

Estas 140 cápsulas de detergente para lavadora son las más utilizadas hoy en día debido a su eficacia y su fácil uso: solamente tienes que meterlas en la lavadora.

Ahora, con un 42% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Cubo con fregona giratorio de Vileda

La fregona tiene un cabezal de microfibra y el cubo incorpora un pedal para escurrir la fregona de forma efectiva y rápida sin que tengas que hacer una gran presión.

Ahora, con un 28% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Pastillas para el lavavajillas Finish Powerball

Si tienes especial interés en cuidar tus vasos o las cosas de cristal, estas pastillas para el lavavajillas están justamente diseñadas para limpiar platos y proteger el brillo del cristal durante el lavado.

Ahora, con un 47% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Limpiador de manchas y olores provocados por mascotas

Si tienes mascotas en casa, deberías probar este limpiador creado especialmente para eliminar manchas y olores provocados por mascotas en el suelo o las alfombras.

Ahora, con un 42% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Spray limpiador de pantallas

Kit de spray y paño de microfibra para limpiar pantallas de móviles, televisores, tablets o portátiles.

Ahora, con un 68% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Pack de limpiador para suelos

Líquido de limpieza compatible con cualquier tipo de superficie.

Ahora, con un 23% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Cillit Bang diseñado para combatir la cal y la suciedad

Este limpiador antical en formato spray es muy efectivo para eliminar residuos que se acumulan en los grifos de la cocina o los baños.

Cortesía de Amazon.

Ahora, con un 38% de descuento.

Cepillos para limpiar rincones difíciles

Pack de 6 cepillos con mango ergonómico y cerdas duras que es perfecto para eliminar la suciedad que se acumula en rincones de difícil acceso.

Ahora, con un 29% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Fairy Maxi Poder

3,6 litros de Fairy, una cantidad que te durará meses y meses, por lo que no tendrás que preocuparte durante un largo periodo de tiempo porque se termine.

Ahora, con un 38% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Limpiador de suelos para robots

Este producto es perfecto si tienes un robot aspirador que además friega el suelo.

Ahora, con un 24% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Limpiador de cristales eléctrico de Kärcher

Con este dispositivo podrás limpiar los cristales de las ventanas, el cristal de una mesa o cualquier superficie de cristal de una forma mucho más fácil y efectiva que con los limpiadores tradicionales.

Ahora, con un 28% de descuento.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Termina a las 23:50 de hoy, lunes 16 de marzo de 2026.

¿Qué productos de limpieza se suelen comprar más durante este tipo de eventos?

Por lo que hemos podido ver, los productos más vendidos durante este tipo de eventos suelen ser: detergentes para la ropa, papel higiénico, papel de cocina, productos para el lavavajillas y limpiadores para baño o cocina.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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