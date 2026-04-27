Burgos espera a la policía científica tras arder 39 buses y usará esta semana los vehículos cedidos por Madrid: “Se nos quemaron 20 millones”

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha anunciado este lunes que el martes vendrá la policía científica desde Madrid para intentar descubrir por qué el pasado lunes por la noche ardió la nave donde el Ayuntamiento guardaba sus autobuses públicos. Un total de 39 vehículos ardió, causando enormes daños económicos y logísticos que el Consistorio intenta suplir con el soporte de la ciudad de Madrid (PP), que ha enviado parte de su flota. Ayala ha asegurado que están resolviendo “flecos” para incorporar cuanto antes esos refuerzos, con el objetivo de que esta misma semana estén rodando por la ciudad. Hasta entonces hay varias líneas afectadas y se ha aumentado la frecuencia para los usuarios del transporte público burgalés.

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La regidora ha informado en rueda de prensa que la corporación avanza para recuperar el sistema cuanto antes y que para ello recurrirán a los vehículos que ya ha mandado el Ayuntamiento de Madrid. Portavoces municipales afirman que ciudades como León (PSOE) ofrecieron apoyo pero “se ha decidido que sea una sola ciudad para unificar todos los sistemas a poner en marcha”. Ayala, que ha visitado por la mañana las instalaciones carbonizadas, ha comunicado cuestiones referidas a los seguros, al combustible o a los pagos de los clientes. “Con lo que he estado hablando con la gerente, el equipo y con los representantes de los conductores, si no surge nada, esperamos a finales de semana tenerlos disponibles funcionando”, ha indicado la primera edil. Esta también ha detallado que los buses de apoyo serán gratuitos, también conforme a las dificultades de adaptar el pago, mientras que los vehículos burgaleses sí acarrearán cobro.

Además, ha admitido que la corporación no puede mantener sin fin la gratuidad de los autobuses, medida aplicada estos días para intentar ayudar a los usuarios, porque supondría importantes pérdidas para el Consistorio más allá de las propias derivadas del incendio. “No sabemos cuánto tiempo los autobuses azules de Madrid van a estar sin el sistema de ticket adaptado y en función de cuánto tiempo sea, tomaremos la decisión: si es un plazo corto, la idea es que todos sean gratis. Si el plazo es más largo, no serán gratis, porque la merma para el ayuntamiento es muy importante”, ha esgrimido Ayala, con un dato: “Se nos han quemado más de 20 millones de euros”. La alcaldesa ha pedido “comprensión” sobre los “flecos” pendientes de solventar en los próximos días y ha confirmado que tardarán “años” en tener nuevos vehículos a causa de la elevada inversión consiguiente.

La cesión, ha proseguido, es gratuita y por seis meses prorrogables e incluso podrían comprarse en determinadas condiciones, algo que decidirán “a medio plazo”. Además, ha agradecido Ayala, el mantenimiento es bueno y se encuentran listos para el uso inmediato, lo cual les quita “urgencia” para decidir si comprar buses nuevos o cómo proceder. La regidora ha señalado también que la mitad de los buses quemados eran de formato renting, pertenecientes a dos empresas, con las que están “negociando cuántos autobuses van a reponer y cuándo los van a reponer”, lo cual depende de sus flotas en otras ciudades y opciones disponibles. La investigación sigue en ejecución, aunque sin conclusiones, a la espera de que los efectivos de la Policía científica puedan aportar más información sobre las causas de aquel incendio de madrugada que causó tantos daños económicos y en la gestión del transporte público en la ciudad de Burgos.