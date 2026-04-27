Carlos Cantero, entrenador del líder de la Liga Femenina de baloncesto, se coge la baja de paternidad durante los playoffs por el título

El técnico del Casademont Zaragoza, el gran favorito al título, normaliza una ausencia atípica en el deporte de élite: “Quiero desear toda la suerte al equipo en estos playoffs. Sé que las jugadoras están preparadas”

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, ha decidido cogerse la baja por maternidad después de que su mujer, Paula, haya dado a luz a su hijo, Mateo. El técnico madrileño de 41 años ha tomado esta decisión “en ejercicio de su derecho a la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado del menor”, como indica el club en un comunicado. La baja de Cantero llega justo antes del inicio, este jueves, de los playoffs por el título de la Liga Femenina de baloncesto. La ley obliga a los padres a cogerse un mínimo de seis semanas tras el parto del bebé. Aún así no es habitual en el deporte profesional, y menos aún en un club que aspira a lo máximo en su competición. Su equipo ha acabado la liga regular como líder indiscutible después de lograr 27 victorias y sufrir solo tres derrotas después de 30 jornadas.

El Casademont Zaragoza es el gran favorito a ganar la Liga después de haber superado a todos sus rivales en la temporada regular. El segundo, el Spar Girona, acabó a tres victorias (24) y el vigente campeón de Liga y flamante ganador de la Copa de la Reina, el Valencia Basket, sumó seis menos (21). El club maño, que cuenta con la mayor masa social del baloncesto español, la Marea Roja, termina de jugar la Final 6 de la Euroliga -cayó en semifinales ante el Galatasaray turco- en su cancha, el pabellón Príncipe Felipe.

Cantero, que llegó a Zaragoza en 2021 y que hace unas semanas amplió su contrato hasta 2028, es uno de los grandes responsables del sorprendente crecimiento de este equipo en las últimas temporadas. El entrenador, después de cogerse la baja laboral, deja la dirección del Casademont Zaragoza en las eliminatorias por el título en manos de su ayudante, Arnau Ferreres, y Marie-Pierre Uriarte.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza celebran su tercer puesto en la Final Six de baloncesto femenino. Cantero está a la izquierda de la imagen. Javier Cebollada (EFE)

El líder de la liga regular se enfrentará en los cuartos de final con el Estepona. El partido de ida se jugará el jueves, 30 de abril, y la vuelta, ya en el Felipe, el domingo, 3 de mayo. Cantero le deseó lo mejor a su plantilla y a sus compañeros en el cuerpo técnico. “Quiero desear toda la suerte al equipo en estos playoffs. Sé que las jugadoras están preparadas”, dijo en el comunicado emitido por el club.