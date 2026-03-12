Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: los descuentos en tecnología que sí merecen la pena

Revisa nuestra selección y hazte con unos auriculares inalámbricos, una batería externa o un reloj inteligente por menos

Hombre trabajando desde casa con su portátil y audífonos.DeanDrobot (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Poco a poco hemos ido mostrándote las mejores ofertas de primavera de Amazon. Hoy es el turno para todos esos gadgets tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Seleccionamos diferentes dispositivos con increíbles descuentos hasta del 50%.

Las mejores ofertas de primavera de Amazon en tecnología

En nuestra selección podrás encontrar diferentes opciones como una batería externa, un ordenador o un ratón inalámbrico. ¡Empezamos!

Apple AirPods 4

Son unos de los dispositivos más vendidos de ayer. Cuentan con un estuche rediseñado, son cómodos e integran función de cancelación de ruido.

25% de descuento, ahorra 50 euros.

Apple AirPods 4.
Compra por 149€ en Amazon

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3

Este equipo cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas y tiene un diseño fino. Su procesador, Intel Core i3-N305, proporciona todo lo necesario para una buena ejecución de las tareas diarias.

22% de descuento, ahorra 100 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3.
Compra por 349€ en Amazon

Cargador de carga rápida Anker

La ficha de este producto tiene más de 11.000 valoraciones y una nota media de 4,6 sobre 5. El aparato posee un tamaño compacto e integra tres puertos de carga.

60% de descuento, ahorra 30 euros.

Cargador de carga rápida Anker.
Compra por 19,99€ en Amazon

Teléfono Xiaomi Poco C85

Tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, una cámara dual de 50 MP y una batería de alto rendimiento.

41% de descuento, ahorra 70 euros.

Teléfono Xiaomi Poco C85.
Compra por 99,99€ en Amazon

Tablet Android

Está equipada con un procesador Octa-Core, un sistema operativo Android 15 y posee una pantalla de 10 pulgadas.

41% de descuento, ahorra 75 euros.

Tableta con teclado y ratón.
Compra por 109,99€ en Amazon

Auriculares de conducción ósea

Son unos de los mejor valorados en Amazon con más de 22.000 reseñas. Ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, se ajustan cómodamente y son resistentes al agua.

29% de descuento, ahorra 25,95 euros.

Auriculares de conducción ósea.
Compra por 64€ en Amazon

Altavoz Anker

El mejor aliado para llevar tu música favorita a cualquier lugar. El altavoz integra una batería que ofrece hasta 20 horas de reproducción continua.

35% de descuento, ahorra 14 euros.

Altavoz Anker.
Compra por 25,99€ en Amazon

Despertador inteligente Amazon Echo Spot

Se puede conectar con Alexa, ofrece un sonido potente y su diseño minimalista se adapta muy bien a cualquier decoración.

42% de descuento, ahorra 40 euros.

Despertador inteligente Amazon Echo Spot.
Compra por 54,99€ en Amazon

Adaptador CarPlay inalámbrico

Está equipado con tecnología avanzada y su funcionamiento es muy sencillo: solo se debe enchufar al puerto USB del coche y emparejar el dispositivo.

Adaptador CarPlay inalámbrico.
Compra por 18,56€ en Amazon

Batería externa

Esta es una gran opción para no quedarte sin batería en tus viajes. El dispositivo posee tres puertos de entrada y cuatro de salida.

42% de descuento, ahorra 15,24 euros.

Batería externa.
Compra por 20,75€ en Amazon

Auriculares de diadema Soundcore

Posee dos micrófonos internos y dos externos que funcionan en conjunto para ayudar a minimizar el ruido externo.

36% de descuento, ahorra 18 euros.

Auriculares de diadema Soundcore.
Compra por 31,98€ en Amazon

Amazon Fire TV Stick HD

Disfruta de tu contenido de streaming favorito como nunca antes desde la comodidad de tu sofá.

40% de descuento, ahorra 18 euros.

Amazon Fire TV Stick HD.
Compra por 26,99€ en Amazon

Ratón inalámbrico HP

Tiene un práctico tamaño de viaje y un diseño contorneado. Cuenta con tecnología LED azul, una conexión inalámbrica de 2,4 GHz y un potente sensor óptico.

48% de descuento, ahorra 9,59 euros.

Ratón inalámbrico HP.
Compra por 10,40€ en Amazon

Pack de cámaras de seguridad Tapo

Están provistas de visión nocturna, sensor de detección de movimiento y se pueden controlar de forma remota. Se incluyen dos unidades.

43% de descuento, ahorra 30 euros.

Cámaras de seguridad Tapo.
Compra por 39,99€ en Amazon

Reloj inteligente

El smartwatch permite monitorizar diferentes parámetros de salud: frecuencia cardiaca, calidad del sueño, etc. Por si fuera poco, cuenta con más de 110 modos deportivos para optimizar cada entrenamiento.

55% de descuento, ahorra 54,88 euros.

Reloj inteligente.
Compra por 45,11€ en Amazon

Auriculares inalámbricos superventas

Con más de 58.000 reseñas y una nota media de 4,5 sobre 5, estos auriculares se posicionan como uno de los favoritos en Amazon. Integran una conexión Bluetooth 5.3, un diseño ergonómico y son resistentes al agua.

57% de descuento, ahorra 28,72 euros.

Auriculares inalámbricos.
Compra por 21,27€ en Amazon

Lector de tarjetas SD

El pequeño aparato posee dos puertos que son compatibles con todo tipo de dispositivos: móviles, tablets, ordenadores, etc.

35% de descuento, ahorra 4,42 euros.

Lector de tarjetas SD.
Compra por 7,79€ en Amazon

Proyector portátil

Integra un sistema operativo Android 13 que se puede actualizar fácilmente. Además, posee un tamaño compacto y un sensor inteligente que ayuda a corregir la calidad de la imagen.

37% de descuento, ahorra 44 euros.

Proyector portátil.
Compra por 74,99€ en Amazon

Monitor LG

Su pantalla curva de 32 pulgadas ofrece una imagen clara y nítida. Esta será una de las mejores inversiones para teletrabajar, ya que permite interactuar con varias ventanas a la vez.

35% de descuento, ahorra 70 euros.

Monitor LG.
Compra por 129€ en Amazon

Teclado gaming Logitech

Es resistente a las salpicaduras, integra patas ajustables y teclas retroiluminadas. Por otra parte, también cuenta con prácticos controles de multimedia.

55% de descuento, ahorra 48,19 euros.

Teclado Logitech.
Compra por 39,80€ en Amazon

Cargador de móvil para el coche

Cuenta con dos puertos inteligentes, un diseño que ayuda a ahorrar espacio y una carcasa resistente a las altas temperaturas.

45% de descuento, ahorra 7,15 euros.

Cargador de móvil para el coche.
Compra por 8,84€ en Amazon

Ordenador ASUS Chromebook

Este equipo tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, un potente procesador Intel N N50 y un almacenamiento de 128 GB.

23% de descuento, ahorra 60 euros.

Ordenador ASUS Chromebook.
Compra por 199€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuándo es el último día de descuentos?

El evento termina el 16 de marzo.

¿Cuáles son las mejores ofertas en tecnología?

Todo lo referente a auriculares inalámbricos, ordenadores y baterías externas suelen ser los dispositivos en los que más se rebajan los precios.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Archivado En

_

