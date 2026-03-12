Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: los descuentos en tecnología que sí merecen la pena

Hombre trabajando desde casa con su portátil y audífonos.

Revisa nuestra selección y hazte con unos auriculares inalámbricos, una batería externa o un reloj inteligente por menos

Poco a poco hemos ido mostrándote las mejores ofertas de primavera de Amazon. Hoy es el turno para todos esos gadgets tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Seleccionamos diferentes dispositivos con increíbles descuentos hasta del 50%.

Las mejores ofertas de primavera de Amazon en tecnología

En nuestra selección podrás encontrar diferentes opciones como una batería externa, un ordenador o un ratón inalámbrico. ¡Empezamos!

Apple AirPods 4

Son unos de los dispositivos más vendidos de ayer. Cuentan con un estuche rediseñado, son cómodos e integran función de cancelación de ruido.

25% de descuento, ahorra 50 euros.

Apple AirPods 4. © Amazon

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3

Este equipo cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas y tiene un diseño fino. Su procesador, Intel Core i3-N305, proporciona todo lo necesario para una buena ejecución de las tareas diarias.

22% de descuento, ahorra 100 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3. © Amazon

Cargador de carga rápida Anker

La ficha de este producto tiene más de 11.000 valoraciones y una nota media de 4,6 sobre 5. El aparato posee un tamaño compacto e integra tres puertos de carga.

60% de descuento, ahorra 30 euros.

Cargador de carga rápida Anker. © Amazon

Teléfono Xiaomi Poco C85

Tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, una cámara dual de 50 MP y una batería de alto rendimiento.

41% de descuento, ahorra 70 euros.

Teléfono Xiaomi Poco C85. © Amazon

Tablet Android

Está equipada con un procesador Octa-Core, un sistema operativo Android 15 y posee una pantalla de 10 pulgadas.

41% de descuento, ahorra 75 euros.

Tableta con teclado y ratón. © Amazon

Auriculares de conducción ósea

Son unos de los mejor valorados en Amazon con más de 22.000 reseñas. Ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, se ajustan cómodamente y son resistentes al agua.

29% de descuento, ahorra 25,95 euros.

Auriculares de conducción ósea. © Amazon

Altavoz Anker

El mejor aliado para llevar tu música favorita a cualquier lugar. El altavoz integra una batería que ofrece hasta 20 horas de reproducción continua.

35% de descuento, ahorra 14 euros.

Altavoz Anker. © Amazon

Despertador inteligente Amazon Echo Spot

Se puede conectar con Alexa, ofrece un sonido potente y su diseño minimalista se adapta muy bien a cualquier decoración.

42% de descuento, ahorra 40 euros.

Despertador inteligente Amazon Echo Spot. © Amazon

Adaptador CarPlay inalámbrico

Está equipado con tecnología avanzada y su funcionamiento es muy sencillo: solo se debe enchufar al puerto USB del coche y emparejar el dispositivo.

Adaptador CarPlay inalámbrico. © Amazon

Batería externa

Esta es una gran opción para no quedarte sin batería en tus viajes. El dispositivo posee tres puertos de entrada y cuatro de salida.

42% de descuento, ahorra 15,24 euros.

Batería externa. © Amazon

Auriculares de diadema Soundcore

Posee dos micrófonos internos y dos externos que funcionan en conjunto para ayudar a minimizar el ruido externo.

36% de descuento, ahorra 18 euros.

Auriculares de diadema Soundcore. © Amazon

Amazon Fire TV Stick HD

Disfruta de tu contenido de streaming favorito como nunca antes desde la comodidad de tu sofá.

40% de descuento, ahorra 18 euros.

Amazon Fire TV Stick HD. © Amazon

Ratón inalámbrico HP

Tiene un práctico tamaño de viaje y un diseño contorneado. Cuenta con tecnología LED azul, una conexión inalámbrica de 2,4 GHz y un potente sensor óptico.

48% de descuento, ahorra 9,59 euros.

Ratón inalámbrico HP. © Amazon

Pack de cámaras de seguridad Tapo

Están provistas de visión nocturna, sensor de detección de movimiento y se pueden controlar de forma remota. Se incluyen dos unidades.

43% de descuento, ahorra 30 euros.

Cámaras de seguridad Tapo. © Amazon

Reloj inteligente

El smartwatch permite monitorizar diferentes parámetros de salud: frecuencia cardiaca, calidad del sueño, etc. Por si fuera poco, cuenta con más de 110 modos deportivos para optimizar cada entrenamiento.

55% de descuento, ahorra 54,88 euros.

Reloj inteligente. © Amazon

Auriculares inalámbricos superventas

Con más de 58.000 reseñas y una nota media de 4,5 sobre 5, estos auriculares se posicionan como uno de los favoritos en Amazon. Integran una conexión Bluetooth 5.3, un diseño ergonómico y son resistentes al agua.

57% de descuento, ahorra 28,72 euros.

Auriculares inalámbricos. © Amazon

Lector de tarjetas SD

El pequeño aparato posee dos puertos que son compatibles con todo tipo de dispositivos: móviles, tablets, ordenadores, etc.

35% de descuento, ahorra 4,42 euros.

Lector de tarjetas SD. © Amazon

Proyector portátil

Integra un sistema operativo Android 13 que se puede actualizar fácilmente. Además, posee un tamaño compacto y un sensor inteligente que ayuda a corregir la calidad de la imagen.

37% de descuento, ahorra 44 euros.

Proyector portátil. © Amazon

Monitor LG

Su pantalla curva de 32 pulgadas ofrece una imagen clara y nítida. Esta será una de las mejores inversiones para teletrabajar, ya que permite interactuar con varias ventanas a la vez.

35% de descuento, ahorra 70 euros.

Monitor LG. © Amazon

Teclado gaming Logitech

Es resistente a las salpicaduras, integra patas ajustables y teclas retroiluminadas. Por otra parte, también cuenta con prácticos controles de multimedia.

55% de descuento, ahorra 48,19 euros.

Teclado Logitech. © Amazon

Cargador de móvil para el coche

Cuenta con dos puertos inteligentes, un diseño que ayuda a ahorrar espacio y una carcasa resistente a las altas temperaturas.

45% de descuento, ahorra 7,15 euros.

Cargador de móvil para el coche. © Amazon

Ordenador ASUS Chromebook

Este equipo tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, un potente procesador Intel N N50 y un almacenamiento de 128 GB.

23% de descuento, ahorra 60 euros.

Ordenador ASUS Chromebook. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuándo es el último día de descuentos?

El evento termina el 16 de marzo.

¿Cuáles son las mejores ofertas en tecnología?

Todo lo referente a auriculares inalámbricos, ordenadores y baterías externas suelen ser los dispositivos en los que más se rebajan los precios.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de marzo de 2026.

