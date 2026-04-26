Andrada, portero del Zaragoza, asesta un puñetazo a Pulido, del Huesca, tras ser expulsado

Andrada, portero del Zaragoza, propina el puñetazo a Pulido, defensa del Huesca, en el derbi aragonés de este domingo.

El guardameta argentino, de 35 años, perdió los papeles con el tiempo cumplido y originó una tangana en el derbi aragonés de Segunda División

Sobrepasados los seis minutos que se habían añadido al tiempo reglamentario en el derbi aragonés de Segunda División entre el Huesca y el Zaragoza (terminó 1-0), el portero del conjunto zaragocista, Esteban Andrada, ha asestado un violento puñetazo a Jorge Pulido, defensa del Huesca, tras ser expulsado por el colegiado del encuentro, el manchego Dámaso Arcediano.

Andrada, que a sus 35 años cumple su primera temporada en el fútbol español tras haber vestido las camisetas de Lanús, Arsenal de Sarandí, Boca Juniors y el Monterrey mexicano, ya había empujado a Pulido momentos antes de la agresión, motivo por el cual el árbitro del choque le había mostrado la segunda tarjeta amarilla.

Frustrado por el desenlace, y con su equipo perdiendo el acalorado derbi ragonés por un gol a cero en el minuto 99 —se habían añadido seis—, el argentino ha corrido hacia Pulido para armar el brazo derecho y tumbar al defensor toledano del Huesca con un puñetazo.

Ha sido en ese momento cuando, con el duelo ya visto para sentencia y con las pulsaciones de los implicados por las nubes, la agresión de Andrada ha desatado una tangana entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Finalizado el partido, el colegiado Dámaso Arcediano ha explicado lo sucedido en el acta arbitral: “En el minuto 99. tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador n° 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva dejándole en el suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Atendiendo al artículo 103 del reglamento, el guardameta argentino del Zaragoza se enfrenta ahora a una sanción de entre cuatro y 12 partidos, si bien se le podría sumar un encuentro más de castigo a causa de la doble amarilla recibida en el encuentro.

Antes de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) intervinieran sobre el césped de El Alcoraz para controlar la situación y, con el partido concluido, conducir a los jugadores de ambos equipos hacia el túnel de vestuarios, Dámaso Arcediano también ha expulsado a Dani Jiménez, portero del Huesca, y a Daniel Tasende, defensa del Zaragoza, por intervenir con violencia excesiva en la tangana originada por Andrada.