El Villarreal amarra su plaza de Champions a costa de un inoperante Celta

Hay dos versiones del Villarreal este curso. Una con una decepcionante papeleta en la Champions y en la Copa del Rey y otra que en Liga se asienta en la tercera plaza por encima del Atlético. Los de Marcelino han asegurado virtualmente este domingo la plaza que da acceso a la Champions tras superar con los goles de Gerard Moreno y Pépé a un inoperante Celta, al que dejaron meterse en el partido con un penalti absurdo que convirtió Borja Iglesias.

VLL Villarreal 2 Arnau Tenas, Alexander Freeman, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 77), Rafa Marín, Renato Veiga, Pape Gueye (Dani Parejo, min. 77), Santi Comesaña, Alberto Moleiro (Thomas Partey, min. 91), Nicolas Pépé (Alfon González, min. 77), Georges Mikautadze (Ayoze Pérez, min. 84) y Gerard Moreno CEL Celta 1 Ionut Radu, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso (Iago Aspas, min. 75), Hugo Sotelo (Fer López, min. 75), Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Pablo Durán (Ferran Jutglà, min. 45), Borja Iglesias (Hugo González, min. 82) y Hugo Álvarez (Álvaro Núñez, min. 76) Goles 1-0 min. 1: Gerard Moreno. 2-0 min. 28: Nicolas Pepe. 2-1 min. 72: Borja Iglesias Arbitro Alejandro Quintero González

Tarjetas amarillas Marcos Alonso (min. 13), Pedraza (min. 17), Radu (min. 28), Nicolas Pepe (min. 41), Pablo Durán (min. 47), Pape Alassane Gueye (min. 69), Borja Iglesias (min. 73), Ilaix Moriba (min. 93), Aspas (min. 94)

El Villarreal quería dejar amarrada su plaza Champions esta noche ante un Celta en crisis de resultados y que busca para el próximo curso la plaza europea que el Getafe le había birlado. Pero el primer golpe en el choque lo dio el Villarreal a los 24 segundos de partido. En una conducción vertiginosa de Moleiro, el canario se adentró en el área y fue arrollado por Yoel Lago, que ya cometió penalti la pasada jornada sobre Lamine en el Camp Nou. El colegiado lo vio clarísimo y señaló el punto fatídico. El capitán groguet, Gerard Moreno, agarró el balón y con mucha calma engañó a Radu con un remate suave pegadito al poste. El encuentro se ponía cuesta arriba desde muy temprano para los de Claudio Giráldez.

El mazazo provocó una presión muy alta del Celta ante un Villarreal que trataba de mantener la posesión y rebajar las revoluciones de un comienzo de partido enérgico. Pero cuando crecía el equipo vigués con buenas combinaciones, llegó el segundo golpetazo de los de Marcelino. En otra transición rápida que cayó en las botas del incombustible Pedraza, el carrilero izquierdo puso un centro raso a la frontal, Gerard Moreno —muy listo— amagó con rematar ante la segada de su marcaje, la dejó pasar y Pépé llegó en segunda línea para embocar a gol.

El Celta tenía que remar más fuerte todavía. Los de Giráldez se acercaban al área rival, pero no llegaba ese último pase decisivo que generase una opción clara de gol. Y en esas imprecisiones este Villarreal te noquea. Estuvo a punto de hacer el 3-0 el cuadro amarillo en otra transición fugaz. De nuevo Pedraza recorría el carril izquierdo con un balón en largo, salió Radu de la portería para arrebatarle la pelota en el balón dividido, pero el rechace lo cazó Mikautadze que, escorado en la banda, disparó fuera a puerta vacía. Pudo el Celta recortar distancias al borde del descanso con un remate de Hugo Álvarez, pero se topó con Arnau Tenas.

Giráldez decidió hacer un cambio al descanso para tener mayor contundencia en el área rival: quitó a Pablo Durán e introdujo a Ferran Jutglà. Pero los de Marcelino comenzaron buscando otro gol tempranero al igual que en el primer acto y lo tuvieron en las botas de Gerard Moreno, cuyo remate pegó en Lago y se fue rozando el palo.

El Celta se sacudió el vendaval del equipo groguet y de nuevo salió a la presión. Pero al igual que en el primer tiempo, no atinaba en el último pase para generar ocasiones claras. Sin embargo, la comodidad del Villarreal se truncó cuando Gueye cometió penalti en una acción de torpeza total. El centrocampista senegalés pisó a Borja Iglesias en el área cuando el delantero estaba rodeado de camisetas amarillas y de espaldas a la portería. El propio Iglesias fue el encargado de lanzar, pero Tenas le adivinó las intenciones. Aunque el VAR entró en acción cuando acabó la jugada porque Rafa Marín, que fue quien despejó el rechace de su guardameta, estaba pisando el área en el momento del lanzamiento. Pese al fallo, el delantero gallego asumió de nuevo la responsabilidad de lanzar la pena máxima y, entonces sí, transformó el penalti con un disparo formidable a la escuadra.

El Villarreal dejó que el Celta se metira en el partido con este gol. Pero de nuevo esa inoperancia le pasó factura al conjunto vigués. El equipo de Marcelino tratará de maquillar el curso que viene su mal año en Europa y el Celta seguirá peleando por una plaza europea.