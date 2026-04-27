Abierto el periodo de inscripción de la promoción 41ª del máster de EL PAÍS

El Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS cumple 40 años formando a profesionales de la información especializados en prensa escrita, radio, televisión, redes sociales o infografía. Durante estas cuatro décadas, por sus aulas han pasado casi 1.500 alumnos procedentes de España, de otros países europeos y de una quincena de Estados de América Latina. Muchos de los que han cursado esta maestría ocupan actualmente cargos relevantes en el mundo del periodismo y la comunicación corporativa. Para inscribirse en la próxima promoción, los aspirantes procedentes de América Latina y o de países de fuera de la Unión Europea tienen de plazo hasta el 31 de mayo.

El resto de los candidatos pueden elegir entre dos convocatorias: una hasta el 30 de junio y otra hasta el 8 de septiembre. El curso 2026-2028 comenzará el próximo 13 de octubre en la Escuela de Periodismo, situada en la sede de EL PAÍS en Madrid. Esta primera primera etapa se prologará hasta finales de julio de 2027 y en septiembre los alumnos comenzarán las prácticas remuneradas, de 12 meses, en alguno de los medios del Grupo PRISA: EL PAÍS, el diario económico Cinco Días, el deportivo AS o la cadena SER.

Alsacia San Martín, mexicana de 26 años, forma parte de la 40ª promoción. Estudió Economía y lo que más le atrajo del máster fue poder acceder a las herramientas para “transmitir a la gente cómo le impactan las decisiones políticas y económicas”. En su paso por la Escuela ha descubierto hasta qué punto los redactores “piensan cada palabra” a la hora de escribir con el objetivo de “ajustar el mensaje de manera precisa”.

El también mexicano Israel Aguilar, de 29 años, cursó Ciencias de la Comunicación y se apuntó al máster para “hacer periodismo con los estándares éticos de EL PAÍS”. Asegura que una de las lecciones aprendidas en los primeros meses en la Escuela es que “el buen periodismo necesita escuchar a la gente”.

La colombiana Natalia Chavarro, de 26 años, se licenció en Derecho por la Universidad de los Andes de Bogotá y ha encarrilado su trayectoria hacia el periodismo. “El master te empuja a salir de tu zona de confort y adaptarte al oficio de forma valiente, exigente y retadora”. Valora “afrontar la profesión con una mirada de 360 grados y poder conocer las voces y a los ciudadanos de un país a través del periodismo”.

Alumnos de la 40 promoción de la Escuela de Periodismo de El País, en una visita al Senado. el pais

El programa incluye un año de formación en la Escuela UAM-EL PAÍS, en el que los alumnos trabajan como si estuvieran en la redacción, y un año de prácticas remuneradas en los medios del Grupo PRISA. Se trata de un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid que es una inmersión en el periodismo de calidad, enseñado por los profesionales de PRISA, periodistas en activo o de amplia trayectoria en EL PAÍS, la cadena SER, AS, Cinco Días... pero también de otros referentes, que imparten clases magistrales en este curso de posgrado.

Uno de los valores diferenciales del Máster de Periodismo es precisamente la participación de ponentes a través de conferencias, convertidas para los alumnos en auténticas ruedas de prensa. A lo largo de estas cuatro décadas, por las distintas promociones han pasado desde Gabriel García Márquez hasta Iñaki Gabilondo, pasando por el brillante reportero Jon Lee Anderson o Martin Baron, exdirector de The Washington Post y de The Boston Globe. Del ámbito de la política han participado Felipe González, Alberto Ruiz Gallardón y Yolanda Díaz, entre otros. Y del mundo de la literatura han pasado Juan Gabriel Vásquez, Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa o José Saramago. Este curso, los alumnos han asistido a una charla mano a mano entre los cineastas Alejandro Amenábar y Agustín Díaz Yanes.

El trabajo en la Escuela es eminentemente práctico. Los alumnos aprenden a redactar noticias, realizar podcast, hacer fotografías y vídeos o realizar gráficos. Se instruyen en inteligencia artificial, ética periodística, visualización y análisis de datos. Y en el segundo año, de prácticas remuneradas, pasan a formar parte de las distintas redacciones del Grupo PRISA para aprender junto a grandes profesionales del sector.