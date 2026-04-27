Cuerpo anuncia una revisión de las previsiones económicas para actualizar a Bruselas el cumplimiento del Plan Fiscal

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado esta mañana que el Ejecutivo remitirá a Bruselas el jueves el informe de progreso del plan fiscal de España, el documento en el que desvela a las autoridades comunitarias el grado de cumplimiento de las reglas fiscales, tanto en la reducción de deuda como de déficit público. “España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos”, señaló en declaraciones a los medios tras la inauguración del Invest in Spain Summit. Ese informe incluye una actualización del escenario económico que refleja la actual incertidumbre global derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Preguntado por si ese nuevo escenario conllevaría una nueva revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB o al alza de la inflación, como consecuencia de la guerra en Irán, Cuerpo matizó que la presentación de mañana es “tan solo” el paso previo para la actualización del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. “Es pronto para tener una idea aterrizada. Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, recalcó. En cualquier caso, tres meses, con un verano por medio, parece un plazo muy reducido para la tramitación de las cuentas públicas, lo que abona la posibilidad de una nueva prórroga.

En sus últimas previsiones, el Ejecutivo auguraba un crecimiento anual del PIB del 2,2% para este año, con lo que España encadenaría cinco ejercicios consecutivos liderando el crecimiento del PIB en la UE, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido de la guerra en Irán y el crecimiento exponencial del precio de la energía, el Gobierno activó un plan anticrisis de 80 medidas con ayudas por valor de 5.000 millones de euros, centrados en rebajas fiscales y subvenciones a los combustibles. Uno de los objetivos que perseguía ese plan era evitar que las empresas trasladen ese incremento de costes al precios de los productos.

El titular de Economía hizo mención en su respuesta a un informe elaborado por CaixaBank Reseach, realizado meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que indica que el incremento del precio de la cesta básica de alimentos se mantuvo entre seis y 12 meses desde el estallido de la guerra en marzo de 2022. “Nosotros estamos intentando evitar que eso se produzca”, reiteró Cuerpo, en alusión al plan de medidas anticrisis.

A la espera de conocer la magnitud de esa posible revisión a la baja, el ministro de Economía sí quiso dejar claro que ese nuevo escenario económico que remitirá el jueves a Bruselas, en el que las subidas o bajadas no serán muy relevantes, podría sufrir cambios en las próximas semanas. “Hace unas semanas, el Fondo Monetario Internacional ponía sobre la mesa tres escenarios: uno central, uno adverso y otro severo. Y días después, en la presentación de sus nuevas previsiones, se movieron del escenario central a otro más cercano al adverso. Ahora es la Agencia Internacional de la Energía la que señala que podíamos estar más allá del escenario adverso, llegando incluso al severo. Es algo que se va actualizando día a día, semana a semana”.

“España es el mejor compañero de viaje”

Antes de estas declaraciones, Cuerpo participó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque de la segunda cumbre que organiza el Ejecutivo para convencer a los máximos representantes de 75 multinacionales extranjeras de que eleven sus inversiones en España.

Tras haber sido agasajados el domingo por la tarde por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una recepción oficial en el estadio Santiago Bernabeu, los directivos de esas grandes empresas han estado presentes en ese acto. En su discurso, Sánchez les ha reiterado las razones por las cuales deben elegir a España frente a otros destinos en un entorno geopolítico volátil y convulso, marcado por la guerra comercial de Trump y el impacto negativo que el conflicto bélico en Irán está teniendo en las previsiones de crecimiento. “En tiempos de turbulencia, España es el mejor compañero de viaje”, ha asegurado en el discurso inaugural del acto, que se está celebrando en el Teatro Real. Minutos antes, Sánchez había mantenido un encuentro con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (a la izquierda), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit, este lunes en Madrid. Mariscal (EFE)

En su intervención, el presidente se centró en ensalzar las fortalezas de la economía española en un contexto europeo en el que la locomotora alemana ha gripado por la competencia china y en la que la francesa amenaza con descarrilar. “España ha creado la mitad del empleo en la Unión Europea, tiene garantizado el suministro energético por la apuesta por las renovables y por primera vez en 60 años tiene menos deuda que la media mundial”, señaló Sánchez.

Si en la primera edición de la cumbre se arrancaron compromisos de inversión por un importe de 4.400 millones, el Ejecutivo confía en superar esos registros. Y buena parte de esas inversiones procederán de Estados Unidos, ya que es la delegación que más empresas ha reunido para esta cumbre, con 19, seguida de lejos por China (8), Japón (7), Francia (5) o Reino Unido (4).

Ese protagonismo de las empresas estadounidenses responde al empuje que la inversión procedente de ese país experimentó el pasado ejercicio, aupándose a la primera posición, con 10.008 millones de euros, lo que supuso un tercio del total. Para la consecución de ese hito fueron vitales las inversiones plurianuales comprometidas por dos gigantes tecnológicos como Amazon o Microsoft. “Las empresas estadounidenses son el principal origen de inversión extranjera directa en España. Pero Estados Unidos también es el principal destino de las inversiones españolas”, recalcó Cuerpo.

La clausura corrió a cargo del rey Felipe VI, que destacó que en “tiempos de incertidumbre”, con un mundo tendente a la fragmentación, España ofrece a los inversores un marco predecible, y les permite exponerse a un país con vocación europea y lazos con América, el Mediterráneo y África. “No buscamos meros inversores, sino socios. Proyectos que echen raíces, crezcan y perduren”, afirmó.