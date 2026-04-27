La prolongación del túnel de Serrería en Valencia, otro motivo de discordia entre el ministro y la alcaldesa

El PP lanza una ofensiva en el Congreso de los Diputados contra lo que considera “un bloqueo injustificado” por parte del Ministerio de Transportes de una “infraestructura estratégica”

El diálogo entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valencia para la prolongación sur del túnel ferroviario de Serrería sigue en punto muerto. El PP anunció este fin de semana la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias ante “el bloqueo injustificado” de una infraestructura “estratégica” para la ciudad. “Me da la sensación de que está paralizado por motivos políticos, no técnicos”, ha denunciado hoy lunes la alcaldesa, María José Catalá, que insiste en que la conexión de Valencia con el mar no puede tener “la cicatriz ferroviaria” de Serrería.

El PP anunció este domingo que iba a presentar en el Congreso seis iniciativas parlamentarias firmadas por la diputada por Valencia Alma Alfonso para poner fin al bloqueo que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene sobre la prolongación sur del túnel de Serrería, una infraestructura crucial para la conexión ferroviaria del Puerto de València y el desarrollo urbanístico de la fachada marítima de la ciudad y la finalización del jardín del Turia.

La alcaldesa ha denunciado que la ciudad lleva “más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76%, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad”.

Catalá ha abundado en que en otras ciudades españolas, como Bilbao o L’Hospitalet “se están realizando operaciones muy similares, por importe de 1.500 millones de euros y creo que Valencia no se merece menos”.

El Ministerio de Transportes ha explicado en más de una ocasión que el proyecto es más urbanístico que ferroviario e incompatible con las obras del Corredor Mediterráneo. De hecho, asegura que, según estudios técnicos realizados, no es posible ampliar el túnel sin paralizar el tráfico del Corredor y el soterramiento no puede hacerse hasta que se concluya el túnel pasante. Pero a Catalá esa explicación no le basta porque la paralización del proyecto afecta al desarrollo del plan urbanístico del Grau y a la conexión con el resto de la ciudad de los barrios de Penya-roja y Natzaret.

“Por tanto, me gustaría que dejáramos el bloqueo, que me da la sensación de que es absolutamente político porque soy una alcaldesa del PP, y no es presentable”, ha denunciado la primera edil a preguntas de los periodistas. Catalá ha pedido más receptividad al ministro Óscar Puente y pasar a un trabajo conjunto: “Estoy dispuesta a hacer una comparecencia conjunta con el ministro para explicar dónde está la dificultad, cuánto va a durar y cómo vamos a enfocar los estudios previos porque el Ayuntamiento tiene presupuesto” para iniciarlos.

Haciendo un poco de historia, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno central alcanzaron en julio de 2024 un principio de acuerdo para llevar adelante el soterramiento parcial de las vías de Serrería, una solución a medio camino entre las preferidas por el Ministerio y por el Consistorio y que suponía una inversión unos 250 millones de euros. Fue un anuncio que hizo la alcaldesa días después de una visita del ministro Óscar Puente a Valencia.

Ambos coincidieron, según contó Catalá, en que la solución óptima para el proyecto era la solución intermedia de las tres planteadas por el Ministerio, por ser de consenso y contemplar el soterramiento parcial de las vías y, por tanto, la conexión de los barrios de Penya-roja y Nazaret, y de toda la zona del PAI del Grau.

El soterramiento de las vías afectaría desde la calle Ibiza hasta la avenida de las Moreras y pasaría por debajo del viejo cauce del Turia, con un coste estimado en 250 millones de euros. De este modo se eliminaría la barrera de las vías y se conectaría la avenida de Francia con el nuevo barrio del Grau y la fachada marítima, además de prolongar la Alameda.

Catalá explicó entonces que tras esa conversación con el ministro se emplazaron a intercambiar documentación en los meses siguientes para firmar un protocolo que no se ha materializado.

Según la alcaldesa, ambas administraciones públicas llegaron a un acuerdo en torno a la opción B, en la que deberían implicarse financieramente también el propio Ayuntamiento y la Generalitat, pues el ministerio ejecuta en este momento obras en la capital valoradas en más de 2.000 millones de euros (entre el canal de acceso y la futura estación central). El consistorio reservó en sus cuentas de 2025 una partida de 200.000 euros, precisamente para colaborar en la redacción del proyecto técnico.

Bernabé: “Hay intereses urbanísticos”

La delegada del Gobierno y líder del PSPV en València, Pilar Bernabé, ha reaccionado a la polémica: “Hay unas cargas urbanísticas y el Ayuntamiento de Valencia tiene un interés”. La delegada y virtual candidata socialista a la alcaldía de la capital ha añadido que los empresarios y la sociedad valenciana “reclaman que en 2027 podamos tener conectadas las tres capitales de provincia por alta velocidad y que el Corredor Mediterráneo siga avanzando en sus obras”.

Y ha añadido: “Los intereses urbanísticos que Catalá tenga en Serrería los tendrá que explicar ella y también si va a llenarlo de coches, que eso ya sabemos que sí, porque es lo que hace con las inversiones que el Gobierno de España hace para mejorar la ciudad de Valencia”, ha concluido.