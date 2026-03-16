Últimas horas de las ofertas de primavera de Amazon: rebajas de hasta el 60% en Calvin Klein, Skechers y Levi’s

Descubre los mejores descuentos en moda y calzado de Amazon por sus ofertas de primavera.

Prepara tu armario para el cambio de estación: zapatillas, vaqueros o camisetas de grandes firmas a precios increíbles, solo hasta hoy

Las ofertas de primavera de Amazon finalizan hoy a la medianoche. Esta será la última oportunidad para ahorrar en la compra de artículos de todas las categorías. Por supuesto, la sección de moda y calzado es una de las más populares y, actualmente, se pueden encontrar auténticos chollos.

A continuación realizamos una lista con los descuentos más destacados de moda para hombre y mujer. Descubre zapatillas, vaqueros o accesorios con los que podrás renovar tu armario para la llegada del buen tiempo. ¡Comenzamos!

Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon: descuentos top en moda para hombre

Vaqueros Levi’s

Están confeccionados 100% en algodón, tienen un corte recto y un diseño ligero perfecto para el día a día.

42% de descuento, ahorra 37,75 euros.

Vaqueros Levi’s. © Amazon

Camisa Tommy Hilfiger

La prenda cuenta con un corte clásico y sencillo que combina muy bien con diferentes conjuntos. Es muy suave al tacto y posee detalles distintivos de la marca.

59% de descuento, ahorra 47,46 euros.

Camisa Tommy Hilfiger. © Amazon

Gafas de sol Hawkers

Es un accesorio que eleva cualquier outfit. Cuentan con una montura negra minimalista y lentes polarizadas.

53% de descuento, ahorra 21 euros.

Gafas de sol Hawkers. © Amazon

Pack de calzoncillos Calvin Klein

El paquete incluye tres prendas de diferentes colores. Su tiro bajo ayuda a que se adapten mejor a las caderas y cuentan con una cintura elástica que ofrece un ajuste más cómodo.

49% de descuento, ahorra 22,18 euros.

Calzoncillos Calvin Klein. © Amazon

Camiseta Tommy Jeans

Su tejido transpirable es adecuado para los días más cálidos. La camiseta tiene un ajuste regular y cuenta con el logo de marca bordado en la parte superior izquierda.

48% de descuento, ahorra 13,56 euros.

Camiseta Tommy Jeans. © Amazon

Bañador Quiksilver

¡El mejor aliado para las escapadas a la playa! La prenda está confeccionada con poliéster y posee dos bolsillos: uno lateral y uno trasero.

43% de descuento, ahorra 12,95 euros.

Bañador Quiksilver. © Amazon

Chubasquero Helly Hansen

La chaqueta presenta un diseño elegante y tanto su parte exterior como su forro están hechos con un material impermeable. Es ideal para cuando te quieres proteger de la lluvia sin llevar peso extra.

49% de descuento, ahorra 66,15 euros.

Chubasquero Helly Hansen. © Amazon

Polo Jack & Jones

Está fabricado con algodón de primera calidad, tiene una solapa con tres botones y su corte es slim fit.

48% de descuento, ahorra 9,60 euros.

Polo Jack & Jones. © Amazon

Pantalón corto Dockers

Si buscas unos pantalones chinos para la primavera, estos son una gran apuesta. Su diseño casual y tejido resistente los convertirán en unos de tus favoritos.

44% de descuento, ahorra 26,27 euros.

Pantalón corto Dockers. © Amazon

Sudadera Tommy Hilfiger

Es una de las prendas que no pueden faltar en tu armario, especialmente en la época de primavera. Este modelo posee una estética urbana, un corte clásico y dispone de capucha.

50% de descuento, ahorra 40,16 euros.

Sudadera Tommy Hilfiger. © Amazon

Camiseta Pepe Jeans

Una prenda fabricada 100% en algodón, con un diseño ligero y que ofrece mayor libertad de movimiento.

46% de descuento, ahorra 13,76 euros.

Camiseta Pepe Jeans. © Amazon

Pantalón cargo Jack & Jones

Sus múltiples bolsillos permiten llevar una gran cantidad de objetos pequeños. Cuenta con un corte que brinda un ajuste cómodo y es una prenda versátil para usar a diario.

53% de descuento, ahorra 31,94 euros.

Pantalón cargo Jack & Jones. © Amazon

Zapatillas Adidas unisex

Poseen un diseño moderno y tienen una suela de goma que proporciona mayor comodidad y mejor agarre. Serán el complemento adecuado para estilos deportivos o urbanos.

51% de descuento, ahorra 30,79 euros.

Zapatillas Adidas unisex. © Amazon

Botas de senderismo Salomon

Este calzado planta cara al barro, los charcos y la lluvia. Posee una membrana Gore-Tex totalmente impermeable y tiene una suela que proporciona una mejor amortiguación y estabilidad.

40% de descuento, ahorra 64 euros.

Botas de senderismo Salomon. © Amazon

Zapatillas Vans

Estas zapatillas destacan por su comodidad, así que serán una gran alternativa para llevar en la ciudad. Su parte exterior está fabricada con gamuza y tienen una suela de goma.

49% de descuento, ahorra 36,53 euros.

Zapatillas Vans. © Amazon

Zapatillas Puma

Las zapatillas blancas son uno de esos imprescindibles dentro de cualquier armario cápsula. Este modelo de la marca Puma es uno de los más vendidos en Amazon. Tiene un diseño que combina fácilmente con todo tipo de prendas y ofrece máxima comodidad gracias a su suela y plantilla.

60% de descuento, ahorra 38,97 euros.

Zapatillas Puma. © Amazon

Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon: descuentos top en moda para mujer

Vaqueros crop Levi’s

La prenda incorpora cinco bolsillos, está fabricada con algodón y cuenta con detalles distintivos de la marca.

50% de descuento, ahorra 55 euros.

Vaqueros crop Levi’s. © Amazon

Camiseta de tirantes Calvin Klein

Posee un diseño moderno que encaja muy bien con diferentes estilos. Lo mejor es que se ajusta perfectamente al cuerpo, resaltando la figura.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Camiseta de tirantes Calvin Klein. © Amazon

Chubasquero Helly Hansen

Su estética está inspirada en el modelo pescador original de la firma. El cortavientos proporciona alta impermeabilidad y destaca por su ligereza.

49% de descuento, ahorra 44,10 euros.

Chubasquero Helly Hansen. © Amazon

Bandolera Calvin Klein

Este bolso pequeño cuenta con el tamaño ideal para llevar todo lo necesario. Dispone de una correa para el hombro ajustable y en su parte delantera destaca el logo de la firma.

49% de descuento, ahorra 34,14 euros.

Bandolera Calvin Klein. © Amazon

Gabardina cruzada

Está provista de un forro de poliéster, cuenta con un bolsillo de solapa en el pecho y tiene un largo perfecto.

44% de descuento, ahorra 24,45 euros.

Gabardina cruzada. © Amazon

Camiseta holgada G-Star

Dispone de un cuello acanalado, un bajo curvado y el logo de la marca está bordado en el pecho.

53% de descuento, ahorra 15,78 euros.

Camiseta holgada G-Star. © Amazon

Vestido de punto

Es ideal para combinar con mallas térmicas, botines o zapatillas. Es un vestido cálido, que tiene un diseño elegante y un cuello alto que protege del viento.

31% de descuento, ahorra 9 euros.

Vestido de punto. © Amazon

Zapatillas Skechers

Es un calzado que se adapta muy bien a cualquier conjunto. Cuenta con una plantilla de espuma viscoelástica y una suela flexible que ayuda a absorber los impactos.

50% de descuento, ahorra 34,90 euros.

Zapatillas Skechers. © Amazon

Mocasines Geox D

Son unos zapatos que ayudan a elevar diferentes outfits. Tienen un estilo casual, una punta redondeada y son fáciles de poner y quitar.

49% de descuento, ahorra 53,47 euros.

Mocasines Geox D. © Amazon

Zapatillas Puma

Poseen una suela de goma que proporciona un mejor agarre, además, su parte exterior es de piel. Son una muy buena alternativa si buscas un calzado deportivo, cómodo y fácil de combinar.

60% de descuento, ahorra 38,67 euros.

Zapatillas Puma. © Amazon

Bailarinas Clarks

Estos zapatos incorporan una plantilla de espuma suave que amortigua muy bien cada paso. Tienen un diseño elegante y su suela es muy ligera.

44% de descuento, ahorra 30,83 euros.

Bailarinas Clarks. © Amazon

Botas Geox D

Su plantilla es desmontable y antibacteriana. Las botas cuentan con una puntera que protege a los pies de los golpes, asimismo, su plantilla ofrece una mejor amortiguación.

46% de descuento, ahorra 82,27 euros.

Botas Geox D. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas ofertas en moda y calzado de Amazon

¿A qué hora terminan las ofertas de primavera?

Hoy, a la medianoche.

¿Realmente valen la pena estos descuentos?

Sí. Especialmente si quieres hacerte con prendas o calzado de grandes firmas.

¿Los precios rebajados se aplican a todas las tallas?

No. Este punto es importante, ya que dependiendo de aspectos como la talla o el color, el precio puede variar.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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