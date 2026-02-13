Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Por qué cada vez más mujeres de más de 50 eligen estas Salomon para ir cómodas y a la moda

Con una valoración media de 4,1 estrellas en Amazon y gracias a su 40% de descuento, estas zapatillas de Salomon se han convertido en uno de los mayores chollos de su categoría

Las zapatillas Salomon son perfectas para ir a la moda.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Porque cumplir años no significa que tener que renunciar a usar zapatillas, pantalones o chaquetas que, a priori, puedan parecer que no van acordes con tu edad. Al contrario: muchas mujeres de más de 50 han decidido renunciar a los estereotipos estéticos de cómo una mujer de esa edad debe vestir para seguir el estilo en tendencia que más les gusta, el que mejor les sienta y el que más cómodas las hace sentir. De esa manera aparecen las zapatillas Salomon, un calzado que ha pasado de ser un producto técnico para senderistas a convertirse en las zapatillas de diario más cómodas y modernas del momento.

Este modelo de Salomon, X-Adventure Recon, para mujer son unas zapatillas de senderismo diseñadas para ser cómodas caminando durante horas en todo tipo de terrenos. Además, solo por tiempo limitado tienen un 40% de descuento.

40% de descuento, ahorra 52 euros.

Zapatillas Salomon para mujer sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 78€ EN AMAZON

Fabricadas con GORE-TEX, el material perfecto para combatir el agua y la humedad

Una de las características por las que estas zapatillas se han hecho tan populares durante los últimos meses es que incorporan membrana GORE-TEX, lo que protege tus pies de la humedad, aunque empiece a llover, pises un charco o andes por un terreno complicado. Además, si caminas por senderos llenos de barro a causa de la lluvia, también cuentan con una puntera reforzada y protección antibarro, para caminar segura sin hacerte daño en los dedos o mancharte a la primera de cambio.

Una marca conocida por su calzado duradero y resistente

Lo más importante cuando decides comprarte unas zapatillas de este tipo es tener en cuenta que estén fabricadas con materiales de calidad y que no se deterioren fácilmente. En este modelo, la combinación de piel de nobuk con la construcción de malla, sumadas al GORE-TEX, garantizan la robustez y la durabilidad de este calzado.

Un calzado que se adapta a cualquier estilo de vida y entorno

Da igual si quieres usar estas zapatillas a diario en la ciudad, llevarlas a rutas de montaña o que sean tu calzado de confianza para esos viajes en los que caminas durante horas visitando pueblos o paseando por caminos de tierra: la suela con goma All Terrain Contagrip está diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos y estilos de vida con total firmeza y versatilidad.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

