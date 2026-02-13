Por qué cada vez más mujeres de más de 50 eligen estas Salomon para ir cómodas y a la moda
Con una valoración media de 4,1 estrellas en Amazon y gracias a su 40% de descuento, estas zapatillas de Salomon se han convertido en uno de los mayores chollos de su categoría
Porque cumplir años no significa que tener que renunciar a usar zapatillas, pantalones o chaquetas que, a priori, puedan parecer que no van acordes con tu edad. Al contrario: muchas mujeres de más de 50 han decidido renunciar a los estereotipos estéticos de cómo una mujer de esa edad debe vestir para seguir el estilo en tendencia que más les gusta, el que mejor les sienta y el que más cómodas las hace sentir. De esa manera aparecen las zapatillas Salomon, un calzado que ha pasado de ser un producto técnico para senderistas a convertirse en las zapatillas de diario más cómodas y modernas del momento.
Este modelo de Salomon, X-Adventure Recon, para mujer son unas zapatillas de senderismo diseñadas para ser cómodas caminando durante horas en todo tipo de terrenos. Además, solo por tiempo limitado tienen un 40% de descuento.
40% de descuento, ahorra 52 euros.
Fabricadas con GORE-TEX, el material perfecto para combatir el agua y la humedad
Una de las características por las que estas zapatillas se han hecho tan populares durante los últimos meses es que incorporan membrana GORE-TEX, lo que protege tus pies de la humedad, aunque empiece a llover, pises un charco o andes por un terreno complicado. Además, si caminas por senderos llenos de barro a causa de la lluvia, también cuentan con una puntera reforzada y protección antibarro, para caminar segura sin hacerte daño en los dedos o mancharte a la primera de cambio.
Una marca conocida por su calzado duradero y resistente
Lo más importante cuando decides comprarte unas zapatillas de este tipo es tener en cuenta que estén fabricadas con materiales de calidad y que no se deterioren fácilmente. En este modelo, la combinación de piel de nobuk con la construcción de malla, sumadas al GORE-TEX, garantizan la robustez y la durabilidad de este calzado.
Un calzado que se adapta a cualquier estilo de vida y entorno
Da igual si quieres usar estas zapatillas a diario en la ciudad, llevarlas a rutas de montaña o que sean tu calzado de confianza para esos viajes en los que caminas durante horas visitando pueblos o paseando por caminos de tierra: la suela con goma All Terrain Contagrip está diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos y estilos de vida con total firmeza y versatilidad.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2026.
