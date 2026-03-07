EE UU y Ecuador bombardean un campamento del narcotráfico cerca de la frontera con Colombia

El sitio atacado era un campo de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, un grupo criminal integrado por disidentes de las FARC. No se han reportado víctimas ni detenidos

Estados Unidos y Ecuador llevaron a cabo una operación conjunta contra las operaciones de narcotráfico en el país sudamericano, informaron el viernes las autoridades de ambos países. Estados Unidos calificó la acción de “operaciones cinéticas letales”.

Ni el Comando Sur de Estados Unidos, rama de sus fuerzas armadas que supervisa las fuerzas en Latinoamérica, ni el Ministerio de Defensa de Ecuador informaron si hubo muertos o capturados en el ataque, al que Ecuador denominó “Operación Exterminio Total”.

En las operaciones se utilizaron helicópteros, aeronaves, embarcaciones fluviales y drones para localizar y bombardear un campo de entrenamiento de narcotraficantes en el noreste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, informó el Ministerio de Defensa de Ecuador en un comunicado.

El campamento pertenecía a los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo criminal colombiano integrado por disidentes de las FARC, y tenía capacidad para 50 personas, añadió.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha hecho de la represión militar contra el crimen organizado un pilar fundamental de su administración, y su Gobierno impuso aranceles a Colombia, su vecino más grande, acusándolo de no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico.

Tiene previsto viajar a Miami este fin de semana para participar en la cumbre Escudo de las Américas de la administración Trump, que reúne a numerosos líderes de derecha de la región con un enfoque en la seguridad regional y el crimen organizado.

“Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha”, indicó el Ministerio de Defensa.

“A petición de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó una acción específica para avanzar en nuestro objetivo común de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

La operación siguió a una operación similar entre Estados Unidos y Ecuador anunciada por el Comando Sur de Estados Unidos a principios de esta semana.